أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة : أطلقت مجموعة «بيورهيلث» شبكة «سكينة للأطفال» المخصصة من خدمات الرعاية الداخلية والخارجية، المصممة لتقديم خدمات صحة نفسية متخصصة للأطفال والمراهقين في جميع أنحاء أبوظبي.

يمثل إطلاق «سكينة للأطفال» توسعاً استراتيجياً في شبكة «سكينة» للصحة النفسية، يهدف إلى تعزيز الوصول إلى خدمات رعاية نفسية متقدمة ومتكاملة للأطفال والمراهقين حتى سن 18 عاماً. وتجمع هذه المبادرة بين برامج العيادات الخارجية، وبرامج التدخل المبكر، ورعاية الحالات الداخلية المتخصصة ضمن نموذج رعاية متكامل يتمحور حول الطفل.

تقدم «سكينة للأطفال» مجموعة شاملة من الخدمات التشخيصية والعلاجية، تتضمن الطب النفسي للأطفال والمراهقين، وطب الأطفال التطوري، والعلاج الوظيفي، وعلاج النطق واللغة، والتدخلات السلوكية، والدعم النفسي للأسر وغيرها. وتوفر الخدمات من خلال مسارات رعاية فردية مصممة خصيصاً لتناسب المرحلة العمرية لكل طفل، وحالته السريرية، وسياق عائلته. ويتماشى هذا النهج الشمولي المرتكز على الأسرة مع «عام الأسرة» في دولة الإمارات، مؤكداً أهمية تعزيز رفاه الأسرة باعتبارها الركيزة الأساسية لبناء مجتمعات أكثر صحةً وترابطاً.

وقالت سعادة الدكتورة نورة خميس الغيثي، وكيل دائرة الصحة – أبوظبي: «نولي في دائرة الصحة – أبوظبي أولوية قصوى لصحة الأطفال، ونعمل من موقعنا كجهة تنظيمية وممكنة للقطاع على تطوير منظومة متكاملة تُعنى بصحتهم النفسية والجسدية على حد سواء، فهم عماد مستقبلنا الواعد، وركيزة أساسية لبناء مجتمع متوازن ومستدام. ونؤمن بأن تعزيز الصحة والعافية يبدأ من السنوات الأولى، ولهذا نحرص على دعم مبادرات نوعية، منها (سكينة للأطفال)، التي تسهم في توفير رعاية متخصصة وشاملة، ضمن بيئة آمنة وشاملة، تُعزز الوقاية والتدخل المبكر، وتمكّن كل طفل من النمو والازدهار».

وقالت شايستا آصف، الرئيس التنفيذي لمجموعة «بيورهيلث»: «ننطلق من إيمان راسخ بأن الصحة النفسية تبدأ مع أصغر أفراد المجتمع. ومن خلال (سكينة للأطفال)، نعمل على إرساء نموذج رعاية متكامل ومخصص يُعنى بكامل منظومة الصحة النفسية للأطفال واليافعين، بدءاً من التدخل المبكر ووصولاً إلى الرعاية التخصصية. ولا يقتصر هذا التوجه على توسيع نطاق الخدمات، بل يمثل إعادة تعريف لكيفية دعمنا للأطفال وأسرهم، عبر نموذج يرتكز على الدقة، والتعاطف، والرحمة، واستمرارية الرعاية. ومن خلال دمج التميز السريري مع نهج إنساني متكامل، نعمل على تهيئة بيئة تمكّن كل طفل من النمو والازدهار. ومع مواصلة دعمنا لرؤية دولة الإمارات في بناء نظام صحي عالمي المستوى، نؤكد التزامنا بتطوير حلول مبتكرة وميسّرة تعزز قدرة الأجيال القادمة على التمتع بحياة أكثر صحة ومرونة».

وتوفر الشبكة خدمات الصحة النفسية الداخلية المتخصصة للأطفال والمراهقين الذين يحتاجون إلى استقرار حالاتهم النفسية الحادة، وكذلك للأطفال ذوي التنوع العصبي الذين يحتاجون إلى دعم علاجي مكثف ومنظم. وصُممت وحدات الصحة النفسية الداخلية وفقاً لأعلى المعايير الدولية لسلامة الأطفال والتفاعل العلاجي والرفاه النفسي. وتتكامل برامج الرعاية بين الإدارة العلاجية النفسية، والعلاجات السلوكية والنفسية، ومشاركة الأسرة، مما يضمن استمرارية الرعاية من وقت الدخول وحتى الخروج والمتابعة.

يعتمد نموذج رعاية «سكينة للأطفال» على أطر تقييم معترف بها دولياً وممارسات قائمة على الأدلة، وهي تشمل أداة ADOS كجزء من التقييمات الشاملة لاضطراب طيف التوحد، واختبار WISC للتقييم المعرفي، ومقاييس Conners لتقييم اضطراب نقص الانتباه مع فرط النشاط (ADHD)، ما يتيح تشخيصاً دقيقاً ووضع خطط علاج مخصصة تتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.

وقال الدكتور زين علي اليافعي، الرئيس التنفيذي لـ«سكينة»: «تجسد (سكينة للأطفال) رؤية مستقبلية للصحة النفسية للأطفال تقوم على التكامل، وسهولة الوصول، والتدخل المبكر، واستمرارية الرعاية. ومن خلال هذا النموذج، نهدف إلى تلبية الاحتياجات النفسية المعقدة للأطفال والمراهقين، ودعم الأسر طوال رحلة العلاج، وسد الفجوة بين الرعاية الصحية النفسية والجسدي».

وتتميز «سكينة للأطفال» بجاهزية لدعم نحو 500 طفل شهرياً من خلال برامج علاجية متخصصة، مع التركيز على الكشف المبكر والتدخل خلال المراحل الحرجة من التطور النفسي والسلوكي والمعرفي. وتُقدَّم الخدمات باللغات العربية والإنجليزية والهندية والأردية والمليالم، لضمان وصول العائلات من مختلف مجتمعات أبوظبي إليها.

تضم مرافق شبكة «سكينة للأطفال» بيئات علاجية متكاملة، تشمل غرف العلاج الوظيفي والنطق، ومساحات العلاج الحسي والرقمي، وعيادات طبية متخصصة، ومناطق لعب شاملة، ووحدات رعاية داخلية مخصصة توفر رعاية نفسية 24 ساعة في اليوم ضمن سلسلة رعاية متكاملة.

وتنضم «سكينة للأطفال» إلى شبكة «سكِينة» الأوسع للصحة النفسية، التي تضم 34 عيادة فرعية، ومركزين محوريين الصحة النفسية، ومنشأتين للرعاية النفسية الداخلية، ومركزين للتنوع العصبي، و9 عيادات متكاملة في مستشفيات الرعاية الثالثية ضمن شبكة «بيورهيلث»، وقوى عاملة متعددة التخصصات تضم أكثر من 500 متخصص في الرعاية الصحية يدعمهم 77 موظفاً إدارياً. تعزز هذه الشبكة قدرة «سكينة» على تقديم خدمات رعاية صحية نفسية متخصصة في أبوظبي.

وإضافة إلى الخدمات السريرية تسهم «سكينة للأطفال» في جهود التوعية المجتمعية والوقاية من خلال البرامج التعليمية وورش العمل والشراكات مع المدارس والمؤسسات المجتمعية، ما يدعم التحديد المبكر ونتائج الصحة النفسية الإيجابية للأطفال والمراهقين.

ويؤكد إطلاق شبكة «سكينة للأطفال» مجدداً التزام «بيورهيلث» ببناء نظام رعاية صحية متكامل يضع الإنسان في جوهره، ويعزز مبدأ أن الصحة النفسية حق أساسي لكل طفل.

نبذة عن "بيورهيلث":

تعد "بيورهيلث" أكبر مجموعة للرعاية الصحية في منطقة الشرق الأوسط، مدعومة بمنظومة متكاملة تركز على إطالة العمر وابتكار أساليب جديدة لتحسين متوسط العمر الصحي. وتضم المجموعة أكثر من 110 مستشفيات، وأكثر من 316 عيادة، ومراكز تشخيص متعددة، وحلول تأمين، وصيدليات، وتقنيات صحية، ومشتريات، واستثمارات، وغيرها. ومع تسخير الابتكارات الرائدة في قطاع الرعاية الصحية، تسعى "بيورهيلث" إلى تخطي حدود الوقت وفتح آفاق جديدة للبشرية جمعاء. ومن خلال تطوير علم إطالة العمر، تعمل مجموعة "بيورهيلث" ضمن رؤية جديدة لمستقبل الرعاية الصحية انطلاقاً من دولة الإمارات وصولاً إلى جميع أنحاء العالم.

وتضم مجموعة "بيورهيلث" كل من:

"صحة" - واحدة من أكبر شبكات الرعاية الصحية للمستشفيات والعيادات في دولة الإمارات.

عيادات صحة - تقديم خدمات رعاية صحية مجتمعية شاملة.

الشركة الوطنية للتأمين – ضمان - شركة التأمين الصحي الرائدة في دولة الإمارات.

المكتب الطبي - يشرف على مستشفيات الشيخ خليفة ومنشآت الرعاية الصحية المنشأة بموجب مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة.

رافد - أكبر مؤسسة مشتريات لمجموعة الرعاية الصحية في دولة الإمارات.

بيورلاب - إدارة وتشغيل أكبر شبكة من المختبرات في المنطقة.

وآن هيلث - شبكة مبيعات ودعم توفر حلولًا طبية شاملة لقاعدة تضم أكثر من 300 مزود لخدمات الرعاية الصحية.

- شبكة مبيعات ودعم توفر حلولًا طبية شاملة لقاعدة تضم أكثر من 300 مزود لخدمات الرعاية الصحية. ذي لايف كورنر - أول صيدلية شاملة في أبوظبي، تخدم المؤسسات الصحية.

أردنت للخدمات الصحية - هي رابع أكبر مجموعة رعاية صحية خاصة في الولايات المتحدة الأمريكية.

سيركل هيلث جروب - أكبر مشغلي المستشفيات المستقلة في المملكة المتحدة.

مجموعة "هيلينك للرعاية الصحية" - أكبر مزوّد للرعاية الصحية الخاصة في اليونان وقبرص

"بيور سي اس" - الشركة الرائدة للخدمات السحابية والتكنولوجية، والمتخصصة في الأمن السيبراني وأنظمة معلومات الذكاء الاصطناعي، وتكنولوجيا المعلومات والخدمات الرقمية الشاملة.

مدينة الشيخ شخبوط الطبية - أكبر مُجمع لخدمات الرعاية الصحية في دولة الإمارات، والذي يقدم رعاية صحية فائقة ومتكاملة.

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