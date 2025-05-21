القاهرة، مصر – في إنجاز جديد يعكس ريادتها في مجال التصدير، حصلت شركة بيكو مصر، إحدى العلامات التجارية الرائدة في مجال الأجهزة المنزلية في مصر، على جائزة "أكبر مُصدر عالمي حقق طفرة في صادراته" ضمن النسخة الرابعة من جوائز التميز في التصدير EXXA 2025، التي نظمها المجلس التصديري للصناعات الهندسية تحت رعاية مجلس الوزراء ووزارة التجارة والاستثمار الخارجي. ويُعزز هذا التكريم من مكانة بيكو في الأسواق العالمية، ويؤكد دورها المتنامي كمُصنّع ملتزم بإحداث أثر إيجابي بيئيًا ومجتمعيًا، مدعومًا برؤية الشركة "احترم العالم، تُحترم عالميًا"، التي لا تُعد مجرد شعار بل مبدأ أساسي يُشكّل ثقافة بيكو ونهجها في الابتكار والإنتاج المستدام.

خلال الحفل، تم تكريم عدد من الشركات التي تنافست على جوائز تهدف إلى دعم الابتكار وزيادة الصادرات في مختلف فروع الصناعات الهندسية، ويعكس فوز بيكو بالجائزة نجاحها المتواصل في تعزيز معدلات التصدير المستدام، حيث يلبي مجمع بيكو الصناعي احتياجات السوق المحلية بكفاءة عالية، بطاقة إنتاج سنوية تصل إلى 1.5 مليون جهاز تشمل الثلاجات والفريزرات، والأفران، وغسالات الأطباق محلية الصنع.

ويعد مجمع بيكو بالمنطقة الصناعية في العاشر من رمضان ركيزة أساسية في استراتيجية الشركة لتعزيز وجودها وتأثيرها على المستويين الإقليمي والعالمي، حيث تخطط بيكو لتصدير 60٪ من قوتها الإنتاجية إلى أسواق منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وأوروبا، بقيمة تصدير سنوية تصل إلى 250 مليون دولار.

ويساهم المجمع في دعم القطاع الصناعي المصري من خلال الاعتماد على موردين محليين بنسبة 50%، مما يدفعهم إلى الارتقاء بمستوياتهم وهو ما يدعم الشركات المحلية في تحقيق التميز العالمي، لأنه إلى جانب تصنيع منتجات العلامة التجارية بيكو، سيتولى المجمع إنتاج أجهزة للعلامات التجارية الأخرى ضمن محفظة بيكو؛ مثل ويرلبول، وأريستون، وإنديست، وهيتاشي، مما يمثل توسعًا في تشكيلة منتجات بيكو ويعزز مكانتها في السوق، ويُرسخ دورها كشركة متعددة القدرات ورائدة في قطاع الأجهزة المنزلية.

ومن خلال هذه الفلسفة علق على هذا الإنجاز أوميت جونيل، المدير العام لبيكو مصر والمدير الإقليمي لشمال إفريقيا، قائلاً : "فخورون بحصول بيكو على هذا التكريم الجديد الذي يعد دليلاً على نجاحها في تحقيق طفرة نوعية ومستدامة في الصادرات، كما أنه يعكس استراتيجيتنا في التوسع الإقليمي والعالمي، مع التركيز على الابتكار وكفاءة الطاقة والمسؤولية المجتمعية"، وأضاف: "الشركة تواصل دورها المهم في دعم الاقتصاد المصري وتعزيز مكانة مصر كمركز صناعي إقليمي، حيث نجحنا في الوصول إلى أكثر من 30 دولة خلال عامنا الأول من التشغيل، ومن خلال الاستثمارات الكبيرة والجهود المتواصلة في تطوير المنتجات والتصدير لتحقيق رؤيتنا، نهدف إلى تسريع التقدم الصناعي في مصر، وتعزيز قدرات التصنيع المحلي، ودفع عجلة الابتكار والنمو المشترك".

ويُضاف هذا التكريم إلى سلسلة من الجوائز التي حصلت عليها بيكو، منها جائزة "أثر" لأفضل الممارسات في مجال الاستدامة والمسؤولية المجتمعية، ما يعكس التزامها المستمر بتحقيق تنمية شاملة ومستدامة في جميع نطاق أعمالها، ولقب "أكثر الشركات المُصنعة استدامة في مصر لعام 2025" من قبل مجلة World Economic Magazine المرموقة، ما يؤكد التزامها المستمر بتحقيق تنمية شاملة ومستدامة في جميع نطاق أعمالها.

نبذة عن BEKO

تضم شركة BEKO حوالي 55,000 موظف في جميع أنحاء العالم، وتدير عملياتها العالمية من خلال فروعها في 58 دولة و45 منشأة إنتاج موزعة على 13 دولة (بما في ذلك تركيا، المملكة المتحدة، إيطاليا، رومانيا، سلوفاكيا، بولندا، جنوب إفريقيا، روسيا، باكستان، الهند، بنجلاديش، تايلاند، والصين). تمتلك شركة BEKO 22 علامة تجارية إما مملوكة لها أو مستخدمة بموجب ترخيص محدود، ومنها Arçelik: ، Beko،Whirlpool ، Grundig ،Hotpoint ،Arctic ،Ariston ،Leisure ، Indesit،Blomberg ، Defy وDawlance وHitachi ،Voltas Beko،Singer ،Elektra Bregenz،Flavel،Bauknecht ،Privileg و Altus ، Ignis ،.Polar

أصبحت BEKO أكبر شركة للأجهزة المنزلية في أوروبا من حيث الحصة السوقية (استنادًا إلى حجم المبيعات)، حيث بلغت مبيعاتها المجمعة 8 مليارات يورو في عام 2023. كما تدير BEKO 31 مركزًا ومكتبًا للبحث والتطوير والتصميم في جميع أنحاء العالم، ويعمل بها أكثر من 2300 باحث. وتمتلك الشركة أكثر من 3500 طلب براءة اختراع مسجل دوليًا حتى الآن.

للعام الخامس على التوالي، حصلت BEKO على أعلى درجة في صناعة السلع المعمرة المنزلية من DHP (وفقًا للنتائج الصادرة في 27 أكتوبر 2023) ضمن مؤشر داو جونز للاستدامة لتقييم الاستدامة المؤسسية العالمية .S&P.

رؤية شركة BEKO هي "احترام العالم، واحترام عالمي".

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