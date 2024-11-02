يمتد المصنع ومركز الحلول على مساحة 46 ألف متر مربع ويتيح مجموعةً أوسع من المعدات وزمن استجابة أسرع

استثمار استراتيجي يوفر أكثر من 100 فرصة عمل تجسيداً لالتزام الشركة بمبادرات التوطين في الشرق الأوسط

أبوظبي- افتتحت "بيكر هيوز" (Baker Hughes)، الشركة الرائدة في تكنولوجيا الطاقة، اليوم (الجمعة 1 نوفمبر) مقرها الرئيسي المخصص للتحكم في الضغط السطحي (SPC) ومركز التصنيع في أبوظبي. وتم تطوير المنشأة الجديدة بالتعاون مع شركة "الغيث للطاقة"، وذلك على مساحة 46,000 متر مربع، وتستهدف دعم العملاء انطلاقاً من أحد المراكز الرئيسية للطاقة في العالم. وأقيم حفل الافتتاح تحت رعاية معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية ومجموعة شركاتها "أدنوك".

وسيوفر مركز حلول التحكم في الضغط السطحي في أبوظبي مجموعة كاملة من معدات وخدمات فوهات الآبار، ومجموعة صمامات إحكام سد الآبار للعملاء في الشرق الأوسط وحول العالم. وسيسهل الموقع الاستراتيجي لدولة الإمارات العربية المتحدة الإمدادات المحلية للمعدات الأساسية، مما يؤدي إلى تقليل أوقات الشحن، وتبسيط عمليات التسليم، وتعزيز لوجستيات سلاسل الإمداد للعملاء.

وقال لورينزو سيمونيلي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة "بيكر هيوز": "تعتبر دولة الإمارات مركزاً استراتيجياً للطاقة، وتعد أبوظبي موقعاً مثالياً لنا لدعم عمليات عملائنا حول العالم. ونسعى من خلال هذه الخطوة الاستراتيجية إلى تلبية احتياجات عملائنا أينما كانوا، والمساهمة في توفير إمدادات الطاقة بمنهجيةٍ أكثر كفاءة وسرعة، وإصدار أقل قدرٍ من الانبعاثات الكربونية لكل برميل."

ويشكل افتتاح المنشأة الجديدة الإضافة الأحدث لإنجازات "بيكر هيوز" في إطار التزاماتها تجاه دولة الإمارات على مدى ستين عاماً، كما تعكس هذه الخطوة حرص الشركة على الإسهام بتحقيق مستهدفات التوطين. وتوظف "بيكر هيوز" حالياً 1,700 من الكوادر في الدولة ضمن حوالي عشر منشآتٍ تركز على التصنيع والخدمات والمراقبة عن بُعد والتدريب. وستُسهم العمليات الموسعة للمنشأة في توفير أكثر من 100 وظيفة محلية إضافية، في حين سيفضي إنشاء مركز تدريب في الموقع إلى تمكين المواهب في دولة الإمارات والمنطقة بمُجملها.

ويستند مركز الحلول إلى الانتشار العالمي لشبكة الشركة على صعيد عمليات التحكم بالضغط السطحي، والتي تتضمن مصنعين رئيسيين في الدمام بالمملكة العربية السعودية، وسوتشو في الصين. وتحظى عمليات التحكم بالضغط السطحي بمجموعة عالمية من ورش الخدمات في كل من الجزائر وأنغولا والهند والعراق والكويت والمكسيك والنرويج وقطر وتايلاند والمملكة المتحدة.

وقال عاطف عريقات، المدير التنفيذي لشركة "الغيث للطاقة": "نفخر بتعاوننا مع «بيكر هيوز» لتحقيق هذا الإنجاز. ويجسد افتتاح المنشأة الدور الرائد لدولة الإمارات العربية المتحدة في قطاع الطاقة، ويعكس تعاوننا الوثيق في سبيل زيادة قدرات التصنيع محلياً."

ويتميز مركز الحلول بقدرات إكساء متطورة، بالإضافة إلى التجميع والاختبار والإصلاح وإدارة المخزون، والخدمات الميدانية. وتتيح المنشأة مجموعة من أنظمة فوهات الآبار التقليدية وغير التقليدية ومنظومة إحكام سد الآبار القادرة على العمل في بيئات عالية الضغط، إلى جانب الصمامات الملحقة وملحقات فوهات الآبار. ومن المتوقع أن يقدم مركز الحلول أول منتج له بحلول نهاية العام الجاري.

نبذة عن شركة "بيكر هيوز":

"بيكر هيوز"، المُدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز (BKR)، شركةٌ عالمية متخصصة بتكنولوجيا الطاقة، توفر حلولاً للعملاء ضمن قطاعات الطاقة والصناعة حول العالم. وتملك الشركة خبرةً تمتد لأكثر من 100 عام، وتزاول أعمالها ضمن ما يزيد عن 120 دولة. وتساهم "بيكر هيوز" بتقنياتها وخدماتها المبتكرة في التحول ضمن قطاع الطاقة، وجعله أكثر أماناً ونظافة وكفاءة لمجتمعاتنا وكوكبنا. للمزيد من المعلومات حول الشركة، يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني: bakerhughes.com

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