دبي، دولة الإمارات العربية المتحدة: أعلنت"بيكانيرفالا"، الشركة العالمية الرائدة في إنتاج الحلويات والوجبات الخفيفة الهندية العريقة، عن استثمار بقيمة 33.7 مليون درهم إماراتي، لتطوير منشأة جديدة لتصنيع الأغذية في مجمّع الصناعات الوطنية التابع لمجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد"، يهدف إلى تعزيز مكانة دبي الرائدة كمركز إقليمي لإنتاج الأغذية.

أُعلن عن المنشأة الجديدة على هامش معرض الخليج للأغذية 2025؛ وتمتد على مساحة تزيد عن 161 ألف قدم مربع، وستكون مركزاً إنتاجياً هاماً لمطاعم "بيكانيرفالا" ومطابخها المخصصة لطلبات التوصيل وشركائها. ومن المقرر أن تبدأ عمليات الإنتاج أواخر العام 2026، بقدرة إنتاج سنوية أولية تصل إلى1,300 طن متري، ويتوقع أن تتضاعف هذه القدرة لتصل إلى2,700 طن متري بحلول العام 2030.

ومع التزامها بأعلى معايير سلامة الغذاء والاستدامة، تخطط "بيكانيرفالا" كي تشمل منشأتها الجديدة محطة لمعالجة النفايات السائلة لإدارة مياه الصرف الصحي، إلى جانب التعبئة والتغليف المستدام وتركيب محطة للطاقة الشمسية للحد من بصمتها البيئية.

وبهذه المناسبة، قال بانكاج أجراوال، مدير العمليات العالمية في "بيكانيرفالا": "تُمثل منشأتنا الجديدة في مجمّع الصناعات الوطنية خطوة بارزة على مسار توسعاتنا؛ حيث نسعى إلى تعزيز قدرتنا على تقديم النكهات الهندية الاصيلة في دولة الإمارات وخارجها، وفق أعلى المعايير المتقدمة لسلامة الأغذية وتدابير الاستدامة. وستساهم هذه المنشأة في دعم رؤيتنا الهادفة لزيادة الصادرات إلى دول مجلس التعاون الخليجي وأفريقيا وشرق آسيا وأوروبا، وتقديم التراث الغني للمطبخ الهندي العريق للجمهور العالمي".

وصرّح عبد الله الهاشمي الرئيس التنفيذي للعمليات، المجمعات والمناطق الحرة في "دي دبي ورلد، دول مجلس التعاون الخليجي": "فخورون بدعم طموحات "بيكانيرفالا" المستقبلية، مؤكدين على التزامنا بتوفير منظومة أعمال متكاملة تتيح أمام الشركات فرصة للنموّ والازدهار. ويؤكد توسع "بيكانيرفالا" في مجمّع الصناعات الوطنية على الدور المتنامي لإمارة دبي باعتبارها مركزاً لتصنيع الأغذية. ومع الاستفادة من البنية التحتية المتقدمة، والخدمات اللوجستية المتكاملة في المجمّع، والتي تدعمها سلاسل التوريد العالمية لدى "دي بي ورلد"، ستحظى "بيكانيرفالا" بمكانة متميزة تتيح لها مواصلة نموّها في المستقبل".

تتميز منشأة "بيكانيرفالا" الجديدة بموقع إستراتيجي في مجمع الصناعات الوطنية، المركز الإقليمي الرئيسي للتصنيع والتجارة، والذي سيتيح للشركة فرصة التوسع بنطاقها على المستويين الإقليمي والدولي. وفي إطار إستراتيجيتها للنموّ على المدى الطويل، ستقوم "بيكانيرفالا" بنقل عمليات إنتاجها إلى المنشأة الجديدة لتلبية الطلب المتزايد من المستهلكين وتعزيز حضورها في المنطقة. وبالاستفادة من البنية التحتية وقدرات الربط التي يتميز بها المجمّع، تتمتع "بيكانيرفالا" بمكانة جيدة تساهم في تعزيز سلسلة التوريد لديها، وتتيح لها استكشاف أسواق جديدة، ودعم رؤية دولة الإمارات وإستراتيجيتها في تحقيق الاكتفاء الذاتي الصناعي.

ويأتي استثمار "بيكانيرفالا" في هذه المنشأة بالتزامن مع النموّ السريع لسوق الأغذية العالمي، بمعدّل نموّ متوقع يزيد عن 8.33% بين عامي 2025 و 2030، مدفوعًا بارتفاع اهتمام المستهلكين بالنكهات الإقليمية الأصيلة، والأطعمة الجاهزة.

جدير بالذكر أن "بيكانيرفالا" هي أحدث شركة مصنعّة تنشئ فرعًا لها في منطقة الصناعات الغذائية الهندية التي أصبحت حافزًا للنموّ في قطاع الأغذية والمشروبات، لتنضمّ "بيكانيرفالا" بذلك إلى 52 شركة أخرى تعمل في هذا المجال. وعلى مدى خمس سنوات، نمت المساحة المؤجرة للشركات في هذه المنطقة بنسبة 6% لتصل اليوم إلى 5.4 مليون قدم مربع.

نبذة عن بيكانيرفالا:

"بيكانيرفالا" هي علامة تجارية عالمية مرموقة تُجسّد التراث الغني لفنون الطهي الهندية، وتشتهر بتقديم أشهى الحلويات الهندية الأصيلة، والمأكولات النباتية، والتشكيلات المبتكرة من النكهات. منذ تأسيسها عام 1905 في الهند، توسعت "بيكانيرفالا" من متجر عائلي صغير في بيكانير لتصبح اليوم علامةً دولية رائدة تخدم الملايين حول العالم.

يقترن اسم "بيكانيرفالا" بالجودة والمذاق والتقاليد العريقة، حيث تقدم قائمةً متنوعة من الأطباق المحضّرة بأجود المكونات والوصفات التي تناقلتها الأجيال. ومع انتشار فروعها في العديد من الدول، ومنها دولة الإمارات، تواصل "بيكانيرفالا" إبهار عشّاق النكهات الأصيلة بمزيج فريد من الأصالة والابتكار، سواء في الاحتفال بالمناسبات الخاصة، أو الوجبات اليومية، أو تجارب التذوق الفاخرة، لتكون بذلك الخيار المفضل للباحثين عن الأصالة والتميّز.

نبذة عن مجمع الصناعات الوطنية

يعدّ مجمع الصناعات الوطنية، التابع لـ "دي بي ورلد"، مركزًا صناعيًا يمتد على مساحة 21 كيلومتر مربع، ويتمتع بموقع إستراتيجي في المنطقة الصناعية واللوجستية المزدهرة في دبي. تأسّس المجمّع في عام 2003، ونما ليصبح منظومة ديناميكية تضم أكثر من 300 شركة، وتوفر قطع أراضٍ جاهزة البنية التحتية ومساحات مكتبية حديثة وحلول استشارية مخصصة. ينصبّ تركيز المجمّع على تسهيل نموّ شركات التصنيع والإنتاج، والمساهمة في الرؤية الاقتصادية لإمارة دبي، وتوفير قاعدة إستراتيجية للشركات التي تتطلع إلى تأسيس أو توسعة حضورها في دولة الإمارات. ويعتبر مجمّع الصناعات الوطنية الشريك المثالي للشركات التي تسعى إلى الازدهار في المنطقة، بفضل سهولة الوصول منه إلى طرق النقل الرئيسية، والتزامه بتعزيز الابتكار والتعاون.

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