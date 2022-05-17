دبي، الإمارات العربية المتحدة: استحوذت بيفوت روتس، وكالة التسويق الرقمي التي يقع مقرها في مومباي، على ديب فلوكس، الشركة الاستشارية في مجال تكنولوجيا التسويق، بدون الافصاح عن قيمة الصفقة التي ستُحدث تقدم في مجال التسويق الرقمي في الهند والشرق الأوسط.

تأسست شركة ديب فولكس في 2018، ويوجد لدى الشركة العديد من منتجات تحليل التسويق مثل Movie Box Office Optimisation Suite و External Intelligence للحصول على المعلومات وتقنية Digital Campaign Optimization للارتقاء بالحملات الرقمية، ويدعم تلك المنتجات العديد من الخدمات المميزة التي تقدم للعملاء معلومات واستخبارات حول السوق والعملاء.

وفي عام 2021، أعلنت شركة بيفوت روتس، إحدى الشركات الرائدة في مساحات التسويق الرقمي في الإمارات العربية المتحدة، عن تأسيس مختبر MarTech وقسم لتقديم الاستشارات تحت اسم PivotConsult ومن المتوقع أن تنمو أعماله على نحو أسرع نتيجة للاستحواذ الجديد. ومع تواجد المقر الرئيسي للشركة في دبي، تخطط بيفوت روتس إلى تطوير وتنمية الشركة اعتماداً على العدد المتزايد لمستخدمي الانترنت (9.8 مليون مستخدم) في البلاد لزيادة عدد عملائها.

وكجزء من خطة توسيع محفظة أعمال الشركة، سيتم إدماج ديب فلوكس كجزء من PivotConsult مع تواجد المؤسس المشارك أبهيمانيو فياس والذي سيشارك يوغيش كوثاري في قيادة الكيان الجديد في منصب رئيس وحدة أنشطة الأعمال.

وتوفر ديب فلوكس من خلال خبرات MarTech والتي تقدم حلول تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي المبتكرة لنطاق واسع من المؤسسات مثل ديزني وفوكس ستوديوز و Grasim Industries و Tata Starquik وود لاند، و Damensch وGFK و AT Kearney والعديد من الشركات الكبرى الأخرى. وتقدم بيفوت روتس على المستوى الإقليمي حلول تسويق رقمي لبنك الإمارات دبي الوطني وبنك الكويت الوطني ومؤسسات أخرى متعددة.

وبهذه المناسبة، قال السيد أبهيمانيو فياس، الشريك المؤسس لشركة ديب فلوكس، نؤمن بأن هذا الاتحاد سيكون له تأثير كبير في تلبية احتياجات العملاء في الهند وحول العالم من خلال تكنولوجيا تحليل البيانات وحلول التسويق التي تعتمد على التعلم الآلي، خاصة في مجال التسويق المباشر للعملاء لتعزيز استراتيجيات التسويق لدى العملاء. وتعتبر الهند والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية من الأسواق الرئيسية بالنسبة لنا."

ومن جانبه قال يوغيش كوثاري، رئيس قسم أنشطة الأعمال في PivotConsult" قام أبهيمانيو وفريق العمل بأكمله بتحقيق إنجاز كبير في أنشطة أعمال ديب فلوكس خلال الثلاثة أعوام الماضية، حيث صنعوا العديد من المنتجات الرائعة في مجالات تجارة التجزئة والترفيه والاستحواذ الرقمي وقاموا بعمل مميز في مجالات القياسات و منصة بيانات العملاء CDP، وسيساعدنا الاستحواذ على النمو على نحو أكثر سرعة في مختلف أرجاء المنطقة، ويدفعنا نحو التقدم فريق عمل مميز يتكون من 35 موظف من ديب فلوكس والذين يبذلون مجهودات كبيرة في مختلف المحاور التي تخص تلبية احتياجات العملاء."

وقال يوغيش خانتشداني، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لاستراتيجية الأعمال في بيفوت روتس في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، "لا يريد العملاء اليوم وكالات تسويق تركز على النتائج، ولكنهم يبحثون عن شركاء يمكنهم استشارتهم والاعتماد عليهم في تحقيق الأهداف المستقبلية من خلال تكنولوجيا مُصممة خصيصاً لتلبية احتياجاتهم ، وأفضل أساليب التسويق وأكثرها كفاءة للعلامات التجارية في عالمي خالي من ملفات تعريف الارتباط، "الكوكيز"، يسعدني أنا أرحب بالسيد أبيمانيو وفريق عمل بيفوت روتس، حيث نستمر في الارتقاء بما نقدمه من خدمات بما في ذلك تقنيات الذكاء الاصطناعي ومنصة بيانات العملاء CDP و ADH، ونسعى لزيادة عدد موظفينا ليصبحوا أكثر من 100 موظف خلال العامين القادمين من خلال PivotConsult."

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معلومات حول "بيفوت روتس"

"بيفوت روتس" وكالة تحوّل رقمي تعمل بالاعتماد على البيانات والتقنية ووقودها الإبداع. هي وكالة رقمية شاملة الخدمات، تقدم خدماتها المختلفة بداية من الاستشارات الرقمية مرورًا بحلول العلامات التجارية وإستراتيجياتها والتسويق بالأداء، وانتهاءً بالإبداع، والتقنية، والبيانات. إنها واحدة من أسرع الوكالات الرقمية نموًا، بفريق عمل يزيد عدد أفراده عن 120 فردًا، يعمل حاليًا في الهند ودبي، وقد عملوا خلال عمر الشركة البالغ 6 سنوات مع أكثر من 60 علامة تجارية؛ ليقدموا بعض الأعمال المبتكرة لعلامات تجارية كبيرة مثل مصرف الإمارات دبي الوطني، عيادة كايا للبشرة، مصرف الكويت الوطني، أمازون برايم فيديو، أبجراد، زوماتو، فارم ايزي، سناب ديل وغيرها.

كما أطلقت مؤخرًا قسم استشارات البيانات "PivotConsult" لإعداد قسم متخصص بتقنيات الإعلام الرقمي لخدمة عملائهم.