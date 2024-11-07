دبي، دولة الإمارات العربية المتحدة، أعلن بيسبول يونايتد، أول دوري بيسبول احترافي يركز على الشرق الأوسط وجنوب آسيا، عن اكتمال بناء ملعب بيسبول يونايتد، أول ملعب بيسبول احترافي في تاريخ المنطقة. ومن المقرر أن يستضيف الملعب، الذي تم الانتهاء منه في 38 يوماً فقط من قبل بيسبول يونايتد وشركائها، بطولة بيسبول يونايتد كلاسيك العربية، حيث تشارك تسع دول من دول مجلس التعاون الخليجي وشبه القارة الهندية في أكبر بطولة بيسبول دولية وأكثرها تنافسية في تاريخ المنطقة.

جاء هذا الإعلان خلال مؤتمر صحفي أقيم بالشراكة مع مجلس دبي الرياضي ودائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، وتحدث في المؤتمر كاش شيخ، رئيس مجلس إدارة والرئيس التنفيذي لـ بيسبول يونايتد، الذي ألقى الضوء أيضاً على العديد من الإنجازات القياسية الأخرى. وحضر المؤتمر عدد من كبار الشخصيات، بما فيهم مالكي بيسبول يونايتد، وأساطير دوري البيسبول؛ باري لاركين، وماريانو ريفيرا، وأدريان بيلتر، وإلفيس أندروس، إلى جانب عدد من المسؤولين من دولة الإمارات وباكستان وبنجلاديش ونيبال وسريلانكا وفنزويلا وجمهورية الدومينيكان.

وتقام النسخة الأولى والافتتاحية من بطولة بيسبول يونايتد كلاسيك العربية الدولية من 7 نوفمبر إلى 10 نوفمبر في ملعب بيسبول يونايتد في ذا سيفنز، بمشاركة تسع دول من دول مجلس التعاون الخليجي وشبه القارة الهندية في أكبر بطولة بيسبول دولية وأكثرها تنافسية في تاريخ المنطقة مع أربعة أيام متتالية من منافسات البيسبول في ملعب بيسبول يونايتد الجديد. ستقام 21 مباراة في فترتين صباحية ومسائية، وستقام المباراة النهائية يوم الأحد 10 نوفمبر.

وسيتم بث المباريات المسائية مجاناً على موقع baseballunited.com. وتتوفر تذاكر جميع الفترات على موقع بلاتبنيوم، بأسعار تبدأ من 49 درهماً. وسيلعب فريق الإمارات الجديد أول مباراة له على الإطلاق في الساعة 1 ظهراً يوم الخميس أمام الهند، ثم في الفترة المسائية من نفس اليوم مع باكستان في الساعة 8 مساءً.

وقال كاش شيخ، رئيس مجلس إدارة والرئيس التنفيذي لـ بيسبول يونايتد: "قطعنا شوطاً طويلاً خلال وقت قصير. ففي غضون عامين فقط وبفضل إيمان ودعم حكومة دبي، واتحادات البيسبول في المنطقة، وأساطير البيسبول، ومشجعي البيسبول في أنحاء العالم، ومع إرادة ومرونة فريق بيسبول يونايتد، صنعنا التاريخ، بل أننا صنعنا هذا التاريخ مراراً وتكراراً، لأن كل ما نقوم به سابقة هي الأولى من نوعها. لقد نقلنا رياضة جديدة كلياً إلى منطقة جديدة، وبنينا جسراً آخر بين الشعوب في دبي التي تعد واحدة من أبرز وجهات الرياضة والترفيه في العالم".

وأضاف: "يسرنا أن تتاح الفرصة ولأول مرة، لجميع فرق البيسبول من شبه القارة الهندية ودول مجلس التعاون الخليجي للتعبير عن شغفهم ومواهبهم وتطورهم. إن تنمية اللعبة على المستوى الشعبي والمنتخب الوطني أمر مهم للغاية لمهمتنا في بيسبول يونايتد. ونعلم جيداً كيف نبني أسس متينة لهذه الرياضة في المنطقة. لقد حولنا ملعباً بمواصفات عادية إلى ملعب بيسبول من الطراز العالمي في 38 يوماً فقط حتى تكون هذه الفرق ولاعبيها أول من يلعب في ملعبنا الجديد."

وتابع: "سيوفر ملعبنا الجديد العديد من الفرص للعديد من الدول والجاليات والرياضيين، وسيحدث نقلة نوعية في دبي والمنطقة. ونتطلع لاستضافة الجميع في هذا الملعب الرائع."

وتشمل الإنجازات التاريخية التي حققها بيسبول يونايتد، توسيع ملكيتها لتشمل 20 من أساطير البيسبول المحترفين. بالإضافة إلى لاركين، وريفيرا، وبلتر، وأندروس، فإن لاعبين كبار مثل ألبرت بوجولز، وفيليكس هيرنانديز، وروبنسون كانو، وروبنسون شيرينوس، وريان يهوارد، وبارتولو كولون، ورونالد أكونا جونيور، وهم يشكلون جزءاً من مجموعة الاستثمار الحالية. ويمثل هؤلاء الأساطير مجتمعين أكثر من 300 عام من الخبرة في لعبة البيسبول الاحترافية، و80 ظهوراً في بطولة كل النجوم في دوري البيسبول الرئيسي، و15 بطولة عالمية.

كما تضم هذه الإنجازات، إطلاق تشكيلة المنتجات الرسمية لبيسبول يونايتد في دبي مول، ومول الإمارات، وجاليريا مول (أبو ظبي) بالشراكة مع جو سبورت. وستتوفر قمصان البيسبول الرسمية للبيع لأول مرة، بما في ذلك قمصان جميع امتيازات بيسبول يونايد الأربعة الافتتاحية، مومباي كوبرا، ملوك كراتشي، صقور الشرق الأوسط، وذئاب الجزيرة العربية، في دبي.

وكذلك تشكيل أول فريق بيسبول وطني في دولة الإمارات العربية المتحدة، بالشراكة مع مجلس الإمارات للكريكيت. فضلاً عن الانتهاء من أول ملعب بيسبول احترافي على الإطلاق في تاريخ هذه المنطقة، حيث يعد ملعب بيسبول يونايتد، بأبعاده التي تشبه ملعب يانكي الشهير، الملعب الاحترافي الوحيد في دبي. وسيكون الملعب موطناً لجميع أحداث وبطولات بيسبول يونايتد وموسم الدوري القادم، بالإضافة إلى كونه منصة انطلاق للأحداث الدولية التي يشارك فيها عدد من أفضل فرق البيسبول من أنحاء العالم.

نبذة عن بيسبول يوناتيد

يعتبر بيسبول يوناتيد أول دوري بيسبول احترافي يركز على الشرق الأوسط وشبه القارة الهندية. تم بث الحدث الافتتاحي ل بيسبول يوناتيد في دبي في 127 دولة، ووصل إلى 200 مليون أسرة. تتمثل مهمة الدوري في إلهام مليار مشجع جديد للوقوع في حب لعبة البيسبول. تضم مجموعة الأشخاص المالكين للنادي رجل الأعمال الحائز على جوائز مرموقة، كاش شيخ، و20 من أساطير البيسبول، بما فيهم باري لاركين، وماريانو ريفيرا، وأدريان بيلتري، وروبنسون تشيرينوس، وفيليكس هيرنانديز، وروبنسون كانو، وريان هوارد، ورونالد أكونا جونيور. وبالإضافة إلى دوري بيسبول يوناتيد الاحترافي، يمتد نشاط النادي ليشمل برامج تنمية الشباب، والشراكات، وإنتاج الوسائط والمحتوى الإعلامي، والترويج، والتواصل غير الربحي. ويضم النادي أكثر من 30 جنسية، يسعى النادي إلى تشكيل خلق مستقبل جديد لرياضة البيسبول في واحدة من أسرع المناطق نمواً والأكثر ثراءً ثقافياً في العالم.

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