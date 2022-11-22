نيويورك: يسرّنا في شركة "بيدييس" أن نُعلن عن افتتاح مكتب جديد للشركة في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة لبناء شراكات مع الجهات المعنية بتسويق التطبيقات والناشرين والوكالات عبر منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومساعدتهم على تحقيق أهداف نموهم.

وتأسست "بيدييس" في الولايات المتحدة الأمريكية عام 2016، ووصفتها "فاينانشال تايمز" بأنها إحدى أسرع الشركات نمواً في الأمريكيتين في عام 2022. ومن خلال التعاون مع شركات مثل "جروب هاب" و"تايدال" و"ستاش" لتعزيز استقطاب العملاء وزيادة عدد المشتركين الجدد وعائد الإنفاق الإعلاني، نمت "بيدييس" لتغدو إحدى أفضل شركات التكنولوجيا الإعلانية في السوق.

وسيتولى شايان رحيمي، المدير الإداري لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والذي شغل سابقاً منصب رئيس شؤون التجارة الإلكترونية بشركة "سناب" لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مسؤولية قيادة المكتب الجديد. وسيكون مسؤولاً عن جميع أنشطة تطوير الأعمال والعمليات التشغيلية لمكتب الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الجديد.

وفي هذا السياق، قال رحيمي: "لطالما كانت مرحلة البناء والعمل مع جهات تسويق التطبيقات لإقامة علاقات مع العملاء أكثر الأجزاء متعة في مسيرتي المهنية التي استمرت 12 عاماً في قطاع تطبيقات الأجهزة المحمولة. وأُعرب عن تشوّقي للانضمام إلى فريق ’بيدييس‘ لرفد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا برزمة تقنية جديدة مذهلة. ونهدف لمساعدة مسوقي التطبيقات على ترسيخ علاقاتهم مع المستهلكين عبر العديد من الخصائص الرقمية، وتعزيز القيمة الشفافة وذات صلة بعلاماتهم التجارية وربط الأشخاص بالمنتجات والخدمات التي يحتاجون إليها ويحبونها".

#بياناتشركات

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لمحة عن "بيدييس"

تُعدّ "بيدييس" منصة معنية بجانب الطلب تمتاز بالشفافية التامّة للمسوقين عبر الأجهزة المحمولة. وتساعد حلول الأداء المنهجية الخالية من المخاطر أكبر العلامات التجارية في العالم على تحقيق أهدافها الإعلانية المتعلقة بالأداء.

باستخدام مزيج من تقنية الإعلان المنهجي المملوكة للشركة والتعلم الآلي وبيانات الطرف الأول، تُحسّن الشركة الحملات عبر جميع تنسيقات الأجهزة المحمولة الرئيسية لسلوكيات ما بعد التثبيت المرغوبة دون أي خطر على المحصلة النهائية لعملائهم.

وتهدف الشركة إلى تقديم إعلانات شفافة بالكامل وذات قيمة في عالم الجوّال.

للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة: https://bidease.com/

يمكنكم الاطلاع على النسخة الأصلية للبيان الصحفي على موقع "بزنيس واير" (businesswire.com) على الرابط الإلكتروني التالي: https://www.businesswire.com/news/home/20221110006159/en/

جهات الاتصال

ديمتري شودوفسكي

الرئيس التنفيذي لشؤون التسويق

البريد الإلكتروني: dc@bidease.com