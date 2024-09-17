دبي، الإمارات العربية المتحدة: في خطوة لتعزيز البيئة الاستثمارية في دولة الإمارات العربية المتحدة، أعلنت شركة بيدزي عن إطلاق منصتها الرقمية المتكاملة التي تهدف إلى تبسيط عمليات الدمج والاستحواذ للشركات الصغيرة والمتوسطة.

تأتي هذه الخطوة في وقت يشهد فيه قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات نمواً متسارعاً، مما يزيد من الحاجة إلى حلول مبتكرة وفعالة تساهم في تسهيل عمليات الدمج والاستحواذ. وتسعى بيدزي من خلال منصتها إلى سد الفجوات القائمة في السوق وتقديم تجربة سلسة وموثوقة للشركات الراغبة في الدخول في مثل هذه العمليات.

يأتي إطلاق منصة بيدزي في لحظة محورية في ظل التوقعات بأن يصل قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات العربية المتحدة إلى مليون شركة صغيرة ومتوسطة بحلول عام 2030.

وفي الوقت الذي تشهد فيه الإمارات العربية المتحدة طفرة اقتصادية، حيث تشكل الشركات الصغيرة والمتوسطة أكثر من 90% من الشركات في البلاد، ارتفع نشاط الدمج والاستحواذ في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى 86 مليار دولار في عام 2023، مما يعكس زيادة بنسبة 4% عن العام السابق. وبالتزامن مع تزايد اهتمام المستثمرين واستراتيجيات الحكومة مثل أجندة دبي الاقتصادية D33 ورؤية أبو ظبي الاقتصادية 2030 لتوجيه التنوع الاقتصادي، تزداد الحاجة لحلول الدمج والاستحواذ الفعالة والسهلة الوصول التي تناسب الشركات الصغيرة والمتوسطة.

نهج بيدزي المبتكر للدمج والاستحواذ

تهدف بيدزي إلى إحداث تغيير جذري في واقع مشهد الدمج والاستحواذ من خلال منصتها التي تضم مجموعة متكاملة من الخدمات في واجهة مستخدم واحدة سهلة الاستخدام. حيث توفر المنصة حلولاً شاملة، بما في ذلك تقييم الأعمال والتسويق ومطابقة المشترين والفحص القانوني والدعم القانوني والإغلاق الآمن من خلال خدمات الضمان الموثوق بها. من خلال دمج هذه الخدمات، تعالج بيدزي التحديات الشائعة في عملية الدمج والاستحواذ مثل التكاليف المرتفعة ونماذج الخدمة المجزأة، مما يوفر للشركات الصغيرة والمتوسطة بديلاً أسهل وأوفر من حيث التكلفة.

وفي تعليقه على إطلاق الشركة قال أكشاي دوساج، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة بيدزي: "إن مهمتنا هي جعل عملية الدمج والاستحواذ في متناول الشركات الصغيرة والمتوسطة، وهي حيوية للنشاط الاقتصادي في الإمارات العربية المتحدة. تزيل منصة بيدزي التعقيدات والحواجز المرتبطة تقليدياً بمعاملات الدمج والاستحواذ، مما يوفر تجربة شفافة وآمنة وسلسة تمكّن الشركات من اتخاذ قرارات مدروسة."

تتميز منصة بيدزي بتصميم سهل الاستخدام يساعد على تبسيط الإجراءات، مما يضمن تجربة سلسة من البداية إلى النهاية. كما توفر منصة بيدزي بيانات كل من المشترين والبائعين في ظل تدابير الأمن المحسّن، بما في ذلك الإعلانات المجهولة والتحقق الصارم من هوية العميل، كما توفر المنصة أيضاً مواد تسويقية شاملة وبيانات مفصلة لدعم اتخاذ القرارات، ومعالجة الحاجة الملحة للمعلومات الموثوقة في عملية الدمج والاستحواذ. تختلف بيدزي عن وسطاء الأعمال ومستشاري الدمج والاستحواذ التقليديين في الإمارات العربية المتحدة من خلال توفير دعم قانوني متميز لإنشاء الوثائق والتفاوض والإنهاء، مما يضمن أن تفي المعاملات بأعلى معايير النزاهة القانونية.

التأثير والآفاق المستقبلية

من المتوقع أن يؤثر إطلاق بيدزي بشكل كبير على سوق الدمج والاستحواذ في الإمارات العربية المتحدة، خاصة بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة. من خلال التوافق مع الأهداف الاقتصادية لدولة الإمارات ومعالجة الاحتياجات المحددة لهذا القطاع النامي، فإن بيدزي في وضع جيد لدعم رؤية الإمارات العربية المتحدة لنظام بيئي ريادي مزدهر.

وأضاف آصف رشيد، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي للعمليات في شركة بيدزي: "تلتزم بيدزي بدفع نمو الشركات والاستثمارات في الإمارات العربية المتحدة. حيث لا تقتصر دور منصتنا على دعم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة فقط ولكنها تتماشى أيضاً مع الأهداف الاقتصادية الاستراتيجية للإمارات العربية المتحدة، مما يمهد الطريق لبيئة دمج واستحواذ أكثر كفاءة وشمولية."

يعد دخول بيدزي إلى سوق الإمارات العربية المتحدة خطوة حاسمة إلى الأمام في قطاع الدمج والاستحواذ، حيث يوفر حلاً سهلاً وآمناً يركز على المستخدمين من الشركات الصغيرة والمتوسطة. وفي ظل النمو المستمر الذي تشهده الإمارات العربية المتحدة في النمو وتنويع اقتصادها، فإن بيدزي على استعداد للعب دور رئيسي في تسهيل المعاملات التجارية الناجحة ودعم الأهداف الاقتصادية الطموحة للبلاد.

نبذة عن "بيدزي ":

تُعد منصة "بيدزي " منصة رقمية رائدة في مجال الدمج والاستحواذ بدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تقدم حلولاً مبتكرة وشاملة لتسهيل هذه العمليات المعقدة. من خلال منصتنا، نوفر سوقاً متكاملاً ومدروساً يجمع بين البائعين والمشترين المؤهلين، مما يضمن إجراء صفقات تجارية آمنة وشفافة وفعالة.

تتميز "بيدزي " بتقديم مجموعة متكاملة من الخدمات التي تشمل تقييم الشركات، والتسويق الاستراتيجي، ومطابقة المشترين بدقة، والدعم القانوني، وإدارة الحسابات الضامنة. هذه الخدمات مجتمعة تساهم في تبسيط عملية الدمج والاستحواذ وتقليل المخاطر المرتبطة بها.

نسعى في "بيدزي " إلى دعم نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة، والمساهمة في تحقيق الرؤى الاقتصادية لدولة الإمارات العربية المتحدة. من خلال منصتنا، نهدف إلى تمكين رواد الأعمال والشركات من تحقيق أهدافهم الاستراتيجية في مجال الدمج والاستحواذ.

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