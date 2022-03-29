الإمارات العربية المتحدة، دبي: حصدت شركة "بيت ماركتس"، وهي جهة ديناميكية فاعلة في سوق تداول العملات المشفرة، لقب أفضل منصة لتداول العملات المشفرة عن فئة خدمة العملاء. وأشاد معرض العملات المشفرة "كريبتو إكسبو"، وهو الحدث الرائد لقطاعي العملات المشفرة والتعاملات الرقمية "بلوك تشين"، والذي انعقد في الفترة ما بين 16-17 مارس 2022 في دبي واستقبل أكثر من 10 آلاف متخصص، بتركيز "بيت ماركتس" على خدمة العملاء خاصةً في مجال الأمن وسهولة الوصول والنهج المخصص، مع مراعاة خصوصية المنطقة واستخدام اللغات المحلية في جميع أسواقها.

وقال بيتر سامر، الرئيس التنفيذي لــ"بيت ماركتس"، في معرض تعليقه على نجاح الشركة في معرض "كريبتو إكسبو" 2022 في دبي: "يسرنا أن الحاضرين في معرض ’كريبتو إكسبو‘ كرموا منصتنا لتداول العملات المشفرة المخصصة للمتداولين من الأفراد والمؤسسات. ويمكننا الاستجابة لتطلعات عملائنا من خلال ميزات على غرار دفتر الأوامر الشامل أو العقود المستقبلية "فيوتشرز 2.0" أو برنامج مكافآت الإحالة غير المحدودة مدى الحياة، مع القدرة على تنفيذ أكثر من مليون أمر في الثانية. وبفضل بنية تحتية نستضيفها بأنفسنا بالكامل وأقصى مستوى من الأمن والحماية للأصول النقدية والعملات المشفرة، سرعان ما أصبحنا المنصة المفضلة وسريعة النمو لتداول العملات المشفرة".

وتضع "بيت ماركتس" أسواق العملات المشفرة في متناول الجميع من أي مكان حول العالم. وتُعدّ "بيت ماركتس" بورصة للعملات المشفرة، توفر إمكانية وصول سهلة ومريحة وأقصى درجات الأمن وخدمات محلية للعملاء من الأفراد والمؤسسات. ويمكن إجراء عمليات التداول في البورصة باستخدام أكثر من 20 لغة.

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وتعمل "بيت ماركتس" بدعمّ وإدارة "يونيكورن تكنولوجيز" المحدودة، وهي شركة تقدم الحلول البرمجية وتقنيات الأصول الرقمية والأصول المالية الافتراضية من خلال شبكة مباشرة بين الأقران ومنصة مركزية للتداول مع الحفاظ على أقصى مستويات الأمن لتحقيق تجربة عملاء متميّزة.

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هنا هشام

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