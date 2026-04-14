المنامة، مملكة البحرين - أعلن بيت التمويل الكويتي - البحرين عن عدد من الترقيات في الهيكل التنظيمي لإدارة التدقيق الداخلي و الموارد البشرية، في خطوة تعكس التزامه المستمر بتطوير هياكله التنظيمية وتعزيز فعالية منظومة الرقابة الداخلية، بما يواكب أفضل الممارسات المعتمدة في القطاع المصرفي.

وتأتي هذه الترقيات انسجاماً مع إطار الحوكمة المعتمد لدى البنك وحرصه على تعزيز استقلالية أعمال التدقيق ورفع جودة المراجعة الداخلية، حيث تهدف إلى تطوير مستويات التدقيق عبر مختلف المجالات، وتعزيز معايير الجودة وتحليلات البيانات، إلى جانب إعداد تقارير دقيقة تدعم متخذي القرار.

وبموجب هذه الترقيات، ستتولى علياء هاشم قيادة إدارة التدقيق الداخلي بصفتها رئيس التدقيق الداخلي، فيما تم تعيين ريم خليل في منصب رئيس المهام الخاصة وضمان جودة التدقيق ودعم المجموعة، حيث ستشرف على المراجعات الخاصة وأنشطة ضمان الجودة والدعم المرتبط بأعمال التدقيق على مستوى المجموعة. كذلك تم تعيين زينب عبدالأمير في منصب مدير أول تحليلات بيانات التدقيق، حيث ستقود جهود تطوير وتوظيف تحليلات البيانات في أعمال التدقيق لتعزيز فعالية الرقابة. كما تم تعيين Top of FormBottom of Form

حسين حميد في منصب رئيس تدقيق الأعمال المصرفية ليتولى مسؤولية تغطية التدقيق لمختلف الأنشطة المصرفية، فيما يواصل علاء عطية إدارة تدقيق التقنية والأمن السيبراني بصفته رئيساً لهذه الوظيفة المتخصصة.

كما تم تعيين عيسى الذهبة، رئيس شركاء أعمال الموارد البشرية، حيث سيتولى قيادة مواءمة استراتيجيات الموارد البشرية مع أهداف الأعمال وتعزيز دعم الإدارات المختلفة.

وبهذه المناسبة، صرحت السيدة دانة بوخماس، رئيس المجموعة للموارد البشرية والتحول والتطوير في بيت التمويل الكويتي - البحرين، قائلة: "تعكس هذه الترقيات استمرار جهودنا في تطوير الهيكل التنظيمي للبنك وتعزيز متانة منظومته المؤسسية، بما يدعم فعالية منظومة التدقيق الداخلي ويرسخ أعلى معايير الحوكمة والرقابة".

وأضافت: "نحرص في بيت التمويل الكويتي على تمكين كوادرنا الوطنية وتطوير قدراتها المهنية، بما يسهم في تعزيز جودة الأداء المؤسسي ويدعم تحقيق أهدافنا الاستراتيجية".

ويؤكد بيت التمويل الكويتي - البحرين من خلال هذه الترقيات حرصه على تطوير منظومة التدقيق الداخلي وتعزيز بنيته المؤسسية بما يرسخ معايير الشفافية والرقابة، ويدعم استدامة الأداء المؤسسي.

