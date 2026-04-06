المنامة، مملكة البحرين: أعلن بيت التمويل الكويتي - البحرين عن ترقية اثنين من كوادره البحرينيين إلى مناصب قيادية في قسم الخدمات المصرفية للأفراد، في خطوة تعكس التزامه الراسخ بتمكين الكفاءات الوطنية، وإتاحة الفرص لهم لتولي أدوار استراتيجية تسهم في دعم النمو وتعزيز الكفاءة التشغيلية.

وشملت الترقيات تعيين السيد محمد حاجي في منصب رئيس قسم االتقييم الائتماني للأفراد، حيث سيواصل من خلال منصبه الجديد الإشراف على إدارة الاكتتاب الائتماني للأفراد، بما يعزز جودة قرارات المنح الائتماني ويرسخ تطبيق أفضل ممارسات إدارة المخاطر والحوكمة. كما تم تعيين السيد طه العوضي في منصب رئيس قسم منتجات التمويل، ليتولى مسؤولية إدارة وتطوير منتجات التمويل، بما في ذلك التمويل العقاري، والعمل على ابتكار حلول تمويلية متكاملة تلبي احتياجات العملاء وتواكب المتغيرات في السوق المصرفي.

وتأتي هذه الخطوة في سياق استراتيجية البنك الرامية إلى إعداد قيادات بحرينية مؤهلة تقود مسيرة التطوير المؤسسي، حيث يواصل بيت التمويل الكويتي - البحرين تنفيذ برامج تطوير مهني متخصصة، ومسارات واضحة للارتقاء الوظيفي، ترتكز على الكفاءة والجاهزية القيادية، انطلاقاً من إيمانه بأن تمكين البحرينيين يمثل ركيزة أساسية لاستدامة النمو والنجاح وتعزيز القدرة التنافسية.

وبهذه المناسبة، صرحت السيدة دانة بوخماس، رئيس المجموعة للموارد البشرية والتحول والتطوير في بيت التمويل الكويتي – البحرين، قائلة: "تعكس هذه الترقيات ثقتنا بالكفاءات البحرينية وقدرتها على تولي المسؤوليات القيادية بكل كفاءة واقتدار. كما تجسد التزامنا ببناء صف قيادي وطني قادر على مواكبة التحولات المتسارعة في القطاع المالي. إن الاستثمار في الطاقات الوطنية يشكل ركيزة أساسية في استراتيجيتنا المؤسسية، ويعزز جاهزيتنا لتحقيق نمو مستدام قائم على الكفاءة والابتكار".

وأضافت: "نحرص على توفير بيئة عمل داعمة تُمكن الموظفين من تطوير قدراتهم وتعزيز خبراتهم عبر مبادرات تدريبية وتطويرية متقدمة، بما يهيئهم للارتقاء في مساراتهم المهنية وتحمل مسؤوليات أكبر. ونفخر بما تقدمه الكوادر البحرينية من أداء يعكس مستوى الاحترافية الذي تتمتع به في مختلف التخصصات المصرفية، متمنين التوفيق للزميلين محمد حاجي وطه العوضي في مهامهما الجديدة".

ويؤكد بيت التمويل الكويتي - البحرين من خلال هذه الترقيات الجديدة التزامه بتعزيز حضور الكفاءات الوطنية في المناصب القيادية، وترسيخ ثقافة مؤسسية قائمة على التميز والتمكين، بما يدعم أهدافه الاستراتيجية ويُسهم في خدمة الاقتصاد الوطني وتعزيز مكانة القطاع المصرفي في مملكة البحرين.

-انتهى-

#بياناتشركات