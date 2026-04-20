المنامة، مملكة البحرين : أعلن بيت التمويل الكويتي - البحرين عن إتاحة خيار تأجيل أقساط التمويلات والبطاقات الائتمانية لعملائه من الأفراد والشركات لمدة ثلاثة (3) أشهر عبر قنواته الرقمية المتكاملة وذلك إبتدءاً من اليوم الأحد الموافق 19 إبريل 2026م، في خطوة تأتي تماشياً مع توجيهات مصرف البحرين المركزي في إطار حرصه على متانة القطاع المصرفي واستمراره في دعم خطط التنمية الاقتصادية، وتنفيذاً للمبادرات الوطنية الهادفة إلى دعم الاقتصاد وتعزيز استقراره في ظل الظروف الراهنة.

وأوضح البنك أن خيار التأجيل يشمل مجموعة من المنتجات التمويلية، بما في ذلك التمويلات الشخصية والعقارية وتمويل السيارات، وتمويل الشركات إلى جانب البطاقات الائتمانية، بما يمنح العملاء مرونة أكبر في إدارة التزاماتهم المالية خلال هذه المرحلة، ويسهم في تخفيف الضغوط المالية وتمكينهم من إعادة ترتيب أولوياتهم المالية بكل سهولة ويسر.

وأكد بيت التمويل الكويتي - البحرين حرصه على توفير تجربة مصرفية رقمية متكاملة تتيح للعملاء التقديم على طلب تأجيل الأقساط عبر تطبيق الهاتف النقال اوالموقع الرسمي للبنك دون الحاجة إلى زيارة الفروع، إلى جانب إتاحة قنوات تواصل مباشرة من خلال مركز الاتصال للرد على استفسارات العملاء وتقديم الدعم اللازم، بما يعزز من سهولة الوصول إلى الخدمة والاستفادة منها في أسرع وقت ممكن.

وفيما يتعلق بعملائه من الشركات، أوضح البنك أنه بإمكانهم التقدم بطلبات تأجيل الأقساط عبر المنصة الرقمية للأعمال أو من خلال التواصل المباشر مع مدير العلاقات، أو بتقديم طلب باسم مدير العلاقات لدى أقرب فرع لبيت التمويل الكويتي - البحرين.

وفي هذا السياق، أشاد د. شادي زهران، الرئيس التنفيذي لمجموعة بيت التمويل الكويتي - البحرين، بتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، الرامية إلى دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز استقراره، والتي شملت إطلاق برنامج لتأجيل الأقساط وتوفير دعم السيولة، إلى جانب مبادرات أخرى تسهم في تعزيز الاستقرار الوظيفي، مؤكداً أن هذه التوجيهات تعكس رؤية اقتصادية متقدمة تحظى بدعم حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وترتكز على تعزيز مرونة الاقتصاد الوطني واستدامة نموه.

وأكد أن هذه المبادرات تسهم في تمكين الأفراد والشركات من تجاوز التحديات الراهنة، من خلال إتاحة خيارات مرنة لإدارة الالتزامات التمويلية، بما يدعم استمرارية الأنشطة الاقتصادية ويعزز ثقة العملاء في القطاع المصرفي، لافتاً إلى أن بيت التمويل الكويتي-البحرين قد باشر تنفيذ هذه التوجيهات عبر إتاحة التقديم على خدمة تأجيل الأقساط ضمن منظومته الرقمية المتطورة، بما يضمن سرعة الاستجابة وفعالية التنفيذ.

وجدد د. شادي زهران التأكيد على التزام البنك بتقديم أفضل مستويات الدعم لعملائه، عبر تطوير حلول تمويلية وخدمات مصرفية مبتكرة تلبي احتياجاتهم، وتسهم بتحقيق أقصى استفادة ممكنة من هذه المبادرات، بما يعزز من استقرارهم المالي ويدعم في الوقت ذاته مسيرة التنمية الاقتصادية في مملكة البحرين.

وللمزيد من المعلومات يرجى متابعة صفحة البنك على منصة إنستغرام @kfh.bahrain.

-انتهى-

#بياناتشركات