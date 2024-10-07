الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: أعلن موقع "بيت.كوم"، أكبر موقع للوظائف في الشرق الأوسط، والذي يضم أكثر من 52 مليون باحث عن عمل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهو عضو في "شبكة شركاء أوراكل" (OPN) عن تعاونه الأخير مع شركة "أوراكل" لتحسين عملية التقديم على الوظائف. يتيح دمج "بيت.كوم" مع "أوراكل" لأصحاب العمل الإعلان عن شواغرهم الوظيفية -والتي يتم إنشاؤها عن طريق "سحابة أوراكل فيوجن للتوظيف"- بسرعة وسهولة على منصة "بيت.كوم". ويتيح ذلك الوصول إلى مجموعة أكبر من بيانات الكفاءات والحرص على الوصول إلى جمهور متنوع وعالي الكفاءة.

يستفيد أصحاب العمل الذين يستخدمون "أوراكل للتوظيف" الآن من عملية توظيف مبسطة تخلصهم من الحاجة إلى الإدخال المتكرر للبيانات وتقلل من خطر انسحاب المتقدمين للوظائف. ويستطيع المرشحون استخدام سيرهم الذاتية الحالية على "بيت.كوم" للتقدّم إلى الفرص مباشرةً، دون الحاجة إلى إعادة إدخال المعلومات أو مغادرة المنصة، ممّا يوفر الوقت الثمين في عملية التقديم. ومع الوصول الذي توفره "بيت.كوم" والبنية التحتية المتينة لـ "أوراكل"، تستطيع الشركات التواصل بكفاءة مع المرشحين، ورفع سرعة جهود التوظيف وزيادة نجاحها.

إحدى المزايا الرئيسية الأخرى لهذا التعاون هو التكامل مع "Evalufy" من "بيت.كوم"، والتي تعد أداة متقدمة لتقييم المتقدمين بالفيديو مع إمكانية توفير الكتابة الصوتية والترجمة عن طريق الذكاء الاصطناعي. أصبحت هذه الأداة الآن متاحة لمستخدمي "أوراكل للتوظيف"، مما يتيح لأصحاب العمل تقييم المرشحين بشكل أكثر فعالية، وتقليل الوقت المستغرق للتوظيف، وضمان أفضل توافق بين المرشحين ومتطلبات الوظيفة.

وقال أكرم عساف، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لقسم التكنولوجيا في "بيت.كوم": "إن تعاوننا مع "أوراكل" يؤكد على التزامنا بتحسين منظومة التوظيف في الشرق الأوسط. فاستغلال "أوراكل للتوظيف" لا يزيد فحسب من قدرتنا على ربط أصحاب العمل مع أفضل المرشحين، بل ويعزّز التزامنا كذلك للاستمرار في طليعة الابتكار في مجال التوظيف. يؤكد هذا التعاون في نهاية المطاف على التزامنا المشترك باستخدام التكنولوجيا لدعم تجارب توظيف أكثر كفاءةً وسهولةً وتفاعلًا."

يقدّم هذا التعاون بين "بيت.كوم" و"أوراكل" سلسلة من المزايا التي تهدف إلى تبسيط عملية التوظيف لكل من الباحثين عن عمل وأصحاب العمل. فيستطيع الباحثون عن عمل الآن الاستمتاع بعملية تقديم شبه سلسة عبر "بيت.كوم"، مما يعزز من كفاءة إكمال الطلبات بفضل سهولتها. يسلط ذلك الضوء على التزام "بيت.كوم" بتحسين تجربة الباحثين عن عمل وتوفير الأدوات التي تمكّنهم من بناء أسلوب الحياة الذي يختارونه. ومن ناحية أخرى، يستفيد أصحاب العمل من الوصول غير المسبوق إلى قاعدة بيانات ضخمة تضم أكثر من 52 مليون محترف عبر الشرق الأوسط. هذا الوصول لا يوسّع فقط من نطاق الكفاءات المتاحة لهم، بل يزيد أيضًا من تنوع المرشحين المحتملين وفرص ظهورهم.

"تعاوننا مع "بيت.كوم" يبرز التزام الجهتين بتقديم الحلول المبتكرة التي تلبي الاحتياجات المتغيرة للقوى العاملة حول العالم. فيستطيع أصحاب العمل الآن الاستفادة من بساطة عملية الإعلان عن الوظائف والتحديث التلقائي للحالة مما يضمن تجربة شبه سلسة لخبراء التوظيف والمرشحين." هذا ما صرّح به ناجراج نادنيدلا، نائب الرئيس الأول لتطوير منتجات إدارة رأس المال البشري في "أوراكل". وأضاف قائلًا: "إن عملية التقديم السريع تطوّر من تجربة المرشح، وتساعده على التفاعل بشكل دائم وتحرص على إلمامه بما يحدث في أثناء رحلة التقديم."

يمثل تعاون "بيت.كوم" مع " أوراكل للتوظيف" رؤية مشتركة للاستفادة من التكنولوجيا لتبسيط عملية التوظيف، وتوسيع الوصول إلى الكفاءات الجيدة، وتحسين تجربة المرشح بشكل عام. ومع تطور هذه الشراكة، يستعد "بيت.كوم" و"أوراكل" لإعادة تعريف طرق اكتساب الكفاءات، ووضع معايير جديدة للكفاءة والتفاعل في سوق العمل التنافسي.

عن شركة بيت.كوم

بيت.كوم أكبر موقع للوظائف في الخليج والشرق الأوسط، ويعمل على ربط الباحثين عن الوظائف مع أصحاب العمل الذين يبحثون عن المرشحين. تحتوي المنصة -الحاصلة على الجوائز- على آلاف الشواغر الوظيفية يوميًا من أهم الشركات في المنطقة. ويستخدم المنصةَ أكثر من 60,000 صاحب عمل، وتحتوي على قاعدة بيانات تضم أكثر من 52 مليون مهني.

عن شبكة شركاء أوراكل

شبكة شركاء أوراكل (OPN) هو برنامج الشركاء التابع لشركة أوراكل، والذي يهدف إلى تمكين الشركاء من تسريع الانتقال إلى السحابة وتحقيق نتائج أعمال متفوقة للعملاء. يتيح برنامج OPN للشركاء التعامل مع أوراكل من خلال مسار/ات تتماشى مع طريقة دخولهم إلى السوق، وهي: Cloud Build للشركاء الذين يقدمون منتجات أو خدمات مبنية على أو متكاملة مع سحابة أوراكل؛ و Cloud Sell للشركاء الذين يعيدون بيع تقنية سحابة أوراكل؛ و Cloud Service للشركاء الذين ينفذون وينشرون ويديرون خدمات سحابة أوراكل؛ و Industry Healthcare للشركاء الذين يقدمون منتجات أو خدمات متاحة تجاريًا مبنية باستخدام سحابة أوراكل وتقنيات Oracle Health؛ و License & Hardware للشركاء الذين يبنون أو يخدمون أو يبيعون تراخيص برامج أوراكل أو منتجات الأجهزة. ويمكن للعملاء تسريع أهداف أعمالهم مع شركاء OPN الذين حققوا خبرة في مجموعة من المنتجات أو الخدمة السحابية. لمعرفة المزيد، قم بزيارة: http://www.oracle.com/partnernetwork

العلامة التجارية

Oracle وJava وMySQL وNetSuite هي علامات تجارية مسجلة لشركة أوراكل. كانت NetSuite أول شركة تقدم خدمات السحابة، حيث مهدت الطريق لعصر الحوسبة السحابية الجديد.

-انتهى-

#بياناتشركات