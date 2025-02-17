● تختار شركة التكنولوجيا المالية بيتباندا دولة الإمارات لبداية توسعها خارج أوروبا بفضل قطاعها المصرفي المتوافق مع التطورات التكنولوجية وسرعة تبني الحلول الواعدة بين أفراد المجتمع والبيئة التنظيمية المبتكرة في الدولة

● سيُركز فريق شركة بيتباندا على بناء الشراكات مع المؤسسات المحلية لتزويدها بالبنية التحتية اللازمة لإطلاق عروض التداول الخاصة بها بالاعتماد على منصة بيتباندا للحلول التكنولوجية

دبي: أعلنت بيتباندا، أكبر منصة أوروبية للعملات المشفرة والمزود الرائد للبنية التحتية الرقمية، عن إطلاق منصة بيتباندا الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في إطار خططها للتوسع في منطقة الشرق الأوسط. وأكّدت المنصة الرائدة بأنّها ستكون على قدر تطلعات المنطقة من حيث توفير البنية التحتية الضرورية لتحفيز النمو المستقبلي لقطاع التداول فيها وإتاحة الأصول الرقمية لملايين المستثمرين في المنطقة.

سيتسنّى للبنوك وشركات التكنولوجيا المالية وشركات الوساطة الرقمية وغيرها من الشركات القائمة على البيئات المشفرة في المنطقة بناء الشراكات مع منصة بيتباندا للحلول التكنولوجية لإطلاق حلول التداول الخاصة بها بالاعتماد على البنية التحتية لبيتباندا في أقل من ثلاثة أشهر وبمجرد حصول بيتباندا الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على ترخيصها المحلي في وقتٍ لاحق من العام الجاري. وتتعاون منصة بيتباندا للحلول التكنولوجية بالفعل مع عددٍ من أبرز البنوك الأوروبية، وتوفر حالياً البنية التحتية للتداول لأكثر من 20 مليون عميل في جميع أنحاء أوروبا.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال إيريك ديموث، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لمنصة بيتباندا: " خلال العام الماضي لاحظنا زيادة كبيرة في الطلب على الوصول إلى الأصول الرقمية، إلى جانب نضوج القطاع بشكل عام. ستزود منصة بيتباندا للحلول التكنولوجية المنطقة بالبنية التحتية للتداول التي تحتاجها لتلبية تطلعات المستثمرين فيها. نحن بالفعل الشريك المفضل لمجموعة من أكبر البنوك الأوروبية، لا سيما وأنّنا أثبتنا على مدار العقد الماضي قدرتنا على توفير أفضل المنتجات بالتوازي مع مزايا السلامة والأمن والموثوقية الضرورية لتحقيق النجاح."

وأضاف: "تُعد دولة الإمارات الوجهة المثالية بالنسبة لنا لدخول سوق الشرق الأوسط، خصوصاً وأنّها تمتلك المزيج الأمثل من متطلبات المستثمرين والبيئة التنظيمية التي ستتيح لنا تقديم أفضل حلول التداول المتوفرة في السوق".

تسمح منصة بيتباندا للحلول التكنولوجية لشركائها بالتكامل مع بنية تحتية معيارية ومتطورة على مدار الساعة لأنشطة التداول، إلى جانب تقديم خدمات التداول والاستثمار والإيداع عبر جميع فئات الأصول بطريقة معيارية. وبدورهم، يستطيع الشركاء تطوير تجارب المستخدم الخاصة بهم بالاعتماد على بنية تحتية حاصلة على شهادة الآيزو 27001 ومحمية بالكامل، مع توفير مزايا تشمل خطط الادخار، ومقايضة الأصول بالأصول، وخاصية تحصيص العملات الرقمية. وإلى جانب ذلك، يُمكن الوصول إلى جميع التراخيص والتجارب التنظيمية الخاصة بمنصة بيتباندا من خلال الشراكة مع منصة العملات المشفرة الأكثر شمولاً وتنظيماً في أوروبا.

ومن جانبه، قال وليد بن عثمان، المدير الإداري لمنصة بيتباندا الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "طوّرت بيتباندا منتجاً من الطراز العالمي حائز بالفعل على ثقة الملايين من المستثمرين الأوروبيين والعديد من أضخم البنوك في أوروبا. واثقون بأفضلية منتجنا في السوق ومتحمسون لإطلاقه في دبي، حيث نلمس ارتفاعاً غير مسبوق في الطلب على العملات المشفرة والأصول الرقمية."

وتعتزم بيتباندا الشرق الأوسط وشمال أفريقيا افتتاح أول مكاتبها في دبي ضمن مركز كريبتو التابع لمركز دبي للسلع المتعددة، علماً أنّها عيّنت بالفعل فريقاً متمرساً بقيادة وليد بن عثمان لتصميم عرضها بما يتناسب مع السوق المحلي. وانسجاماً مع تاريخها الطويل في مجال الامتثال التنظيمي، تمضي بيتباندا قدماً في المراحل الأخيرة للحصول على ترخيص مزود الخدمات المالية، وستواصل العمل مع الجهات التنظيمية في الدولة لضمان طرح منتج متوافق بالكامل مع اللوائح التنظيمية المحلية.

وتعليقاً على هذا الإعلان، قال أحمد بن سليم، الرئيس التنفيذي والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة: "باعتبارنا المنطقة الحرة الأفضل على مستوى العالم وأضخم مركز لتكنولوجيا الويب 3 في المنطقة، يسرنا في مركز دبي للسلع المتعددة توسّع بيتباندا في منطقة الشرق الأوسط من خلال دبي. ونتطلع قُدماً للعمل مع بيتباندا بوصفها واحدة من أبرز العلامات في قطاع الأصول المشفرة في أوروبا من خلال مركز كريبتو التابع لمركز دبي للسلع المتعددة وأعضائه الذين تجاوزوا الـ 600 شركة، بينما تستمر المنظومة في النمو يوماً بعد يوم. كما يُسعدنا بلا شك استقبال شركة رائدة جديدة في دبي."

لمحة حول بيتباندا:

تأسست بيتباندا في فيينا عام 2014، وهي واحدة من أبرز وسطاء تداول العملات المشفرة في أوروبا. تزخر محفظة شركة التكنولوجيا المالية النمساوية الرائدة بتشكيلة تضم أكثر من 2,800 أصل رقمي، بما فيها ما يزيد عن 400 أصل مشفر والعديد من الأسهم وصناديق المؤشرات المتداولة والمعادن الثمينة والسلع. كما تُقدم الشركة واحدة من أشمل مجموعات الأصول الرقمية المتاحة في أوروبا. تتمتع بيتباندا بثقة ما يزيد عن 4.5 مليون مستخدم والعشرات من الشركاء المؤسسين، وتمتلك التراخيص في العديد من الدول، علماً أنّ لديها سجل حافل بالتعاون مع الجهات التنظيمية المحلية لضمان سلامة الأصول وأمنها. يجعل هذا بيتباندا واحدة من أكثر منصات التداول أماناً وامتثالاً للمعايير التنظيمية على مستوى القطاع. وإلى جانب مقرّها الرئيسي في فيينا، تمتلك الشركة مكاتب في أمستردام وبرشلونة وبرلين وبوخارست.

لمحة حول منصة بيتباندا للحلول التكنولوجية:

تُعد منصة بيتباندا للحلول التكنولوجية واحدة من أكثر البنى التحتية "للاستثمار كخدمة" قابلية للتطوير على مستوى أوروبا والعالم. تسمح المنصة لشركات التكنولوجيا المالية والبنوك التقليدية والمنصات الرقمية لتقديم خدمات التداول والاستثمار والإيداع الخاضعة للتنظيم للأسهم وصناديق المؤشرات المتداولة والعملات المشفرة والمعادن الثمينة والسلع. ويستطيع شركاء المنصة تطوير عروضهم الخاصة بالاستناد إلى بنية تحتية موثوقة وحاصلة على اعتماد الآيزو 27001. كما تُتيح هذه المنصة المعيارية بالكامل خاصية التكامل من خلال واجهة برمجة التطبيقات المتقدمة أو حلول العلامة البيضاء المباشرة.

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