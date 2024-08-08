الرياض، المملكة العربية السعودية :أعلنت شركة بيبسيكوPepsiCo و بالشراكة مع مطعم "بلاك تاب" للبرجر، عن إطلاق مشروع "بيبسي داينر"، المطعم الحصري والمؤقت في بوليفارد الرياض، والذي يستمر حتى منتصف أغسطس في تجربة جديدة ومميزة تمزج بين إبداعات فن الطهي في مطعم "بلاك تاب" وبين قوة نكهات "بيبسي" الشهيرة، لتجدّد مفهوم المطعم الأمريكي الكلاسيكي مع لمسة عصرية حديثة.

سيأخذ مطعم "بيبسي داينر" زواره في رحلة يلتقي فيها الحنين إلى الماضي بالأجواء العصرية الممتعة، حيث لا يقتصر المطعم على تقديم تجربة مذاق متميزة؛ بل يُمثل احتفالية مبهجة مليئة بالحماس . كما سيتيح المطعم تجربة جولة "الهوكي الهوائي"، والاستمتاع بإيقاعات موسيقى الدي جي الحية، والمزيج الكلاسيكي للبرجر الشهي المتقن ومذاق منتجات "بيبسي" المنعشة والقويّة. مطعم "بيبسي داينر" وجهة مثالية للباحثين عن تجربة تذوق لا تُنسى في أجواء حيوية حافلة بأنشطة متنوعة وممتعة.

يجسد "بيبسي داينر" اهتمام "بيبسي" وتشجيعها لقضاء الأوقات الممتعة بين الأهل والأصدقاء، وتسجيل هذه اللحظات السعيدة بصورة مثالية، ويؤكد ذلك على التزام "بيبسي" بالتواصل المستمر مع الجيل الحالي من الشباب لتحقيق هذه الأهداف.

يُعبّر "بيبسي داينر" عن مفهوم علامة "بيبسي" التجارية الشهيرة، في التحفيز الإيجابي للناس، وإلهامهم للتمتع بتفاصيل الحياة البسيطة؛ حيث تمّ تصميم مطعم "بيبسي داينر" الجذاب لإسعاد الزائرين والترفيه عنهم من خلال الأجواء الحماسية، أو التلذذ بالنكهات والوجبات الشهية، وقضاء الأوقات المتميزة مع الأصدقاء.

نبذة عن شركة بيبسيكو

يستمتع المستهلكون في أكثر من 200 دولة ومنطقة حول العالم بمنتجات بيبسيكو أكثر من مليار مرة في اليوم. وقد حققت الشركة أكثر من 91 مليار دولار من صافي الإيرادات في عام 2023، من منتجاتها المتنوعة من الأغذية والمشروبات التي تضم لايز ودوريتوس وتشيتوز وجاتوريد وبيبسي كولا وماونتن ديو وكويكر. وتشمل منتجات بيبسيكو تشكيلة واسعة من الأطعمة والمشروبات اللذيذة، وتتضمّن علامات تجارية عديدة تحقق كل منها مبيعات تجزئة سنوية تقدر قيمتها بأكثر من مليار دولار أمريكي.

وتمارس بيبسيكو أعمالها انطلاقًا من رؤيتها الطموحة بأن تكون شركة رائدة عالميًا في تقديم الأغذية والمشروبات اللذيذة، من خلال الفوز عبر استراتيجية "بيبسيكو الإيجابية" pep+ للتحول الشامل، التي تضع الاستدامة ورأس المال البشري في صميم أعمال الشركة من أجل خلق قيمة مشتركة وتحقيق النمو عبر العمل بطريقة آمنة تجاه الكوكب وإلهام التغيير الإيجابي لكوكب الأرض وسكانه.

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