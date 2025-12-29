تعقيباً على ما تم تداوله مؤخراً من ادعاءات تتعلق بالشركة، تؤكد شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك) أن هذه الادعاءات غير صحيحة. كما تؤكد الشركة أنه لم يرد إليها أو يصدر بحقها أو أي من ممثليها أي قرار أو إجراء من الجهات المعنية أو الرقابية.

وتوضح الشركة أن موقفها يستند إلى أسس قانونية واضحة، وأن العقار محل الادعاء قد تم تسليمه في عام 2012، وذلك استناداً إلى تقارير هندسية وفنية صادرة عن استشاريين مستقلين، من بينهم خبراء دوليون، بما يؤكد التزام الشركة بالمواصفات والمعايير المعتمدة.

كما تشير سوديك إلى أن ذات الادعاءات سبق إثارتها قبل نحو ٦ سنوات، وقد باشرت النيابة العامة المصرية التحقيق فيها آنذاك، وانتهت إلى حفظها لعدم صحتها، دون صدور أي قرارات أو إجراءات بحق الشركة أو ممثليها القانونيين. تؤكد الشركة التزامها الكامل باحترام واستقلال السلطة القضائية المصرية، وتعبر عن ثقتها التامة في نزاهة وعدالة القضاء باعتباره المرجعية الأساسية للفصل في هذه القضايا وحماية الحقوق وضمان سلامة الاستثمارات.

وفي هذا الإطار، توضح سوديك أنها ستتعامل بحزم مع أي محاولات للإساءة أو التشهير بسمعتها أو بممثليها القانونيين، وستتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة دون تهاون، حفاظاً على حقوقها وحقوق مساهميها ومستثمريها، وفقاً للقوانين المصرية والدولية المعمول بها. كما تجدد الشركة التزامها الدائم بالشفافية، وبأعلى معايير الحوكمة والمهنية، واحترام عملائها، وذلك بما يتسق مع تاريخها الممتد لأكثر من ثلاثين عاماً في السوق المصرية.

