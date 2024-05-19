مجموعة البيوت الاستثمارية القابضة تعلن عن نطاق سعر الطرح الثانوي وتفاصيل الطرح الثانوي الخاص



يتضمن الطرح الثانوي الخاص ("الاكتتاب" أو "الطرح") بيع المساهمين الحاليين ("المساهمون البائعون") 90,000,000 سهم عادي من الأسهم الحالية والتي تمثل 30% من إجمالي رأس مال الشركة* ("الأسهم")



تحديد النطاق السعري بين 480 إلى 500 فلس للسهم الواحد وسوف يتم تحديد سعر الطرح النهائي من خلال آلية البناء السعري



تبدأ فترة البناء السعري في 19 مايو 2024 وتنتهي في 23 مايو 2024

من المتوقع أن يجمع الطرح ما يصل إلى 45,000,000 دينار كويتي



من المتوقع إدراج الأسهم للتداول في بورصة الكويت خلال شهر يونيو 2024 ("الإدراج")



*مجموعة البيوت الاستثمارية القابضة. ش.م.ك.م يشار إليها ’مجموعة البيوت الاستثمارية‘ أو ’الشركة‘ أو ’المجموعة‘

مدينة الكويت، الكويت 19 مايو 2024: أعلنت مجموعة البيوت الاستثمارية القابضة، اليوم عن نطاق سعر الطرح والتفاصيل المتعلقة بفترة الاكتتاب الخاصة بالطرح . وقد تمت الموافقة على نشرة الاكتتاب باللغة العربية من قبل هيئة أسواق المال في الكويت ("الهيئة") بتاريخ 13 مايو 2024 وهي الجهة المسؤولة عن تنظيم وتطوير الأسواق المالية في الكويت، هذا ويمكن الاطلاع على النسخة المحدثة من نشرة الاكتتاب باللغة العربية ونشرة الاكتتاب الدولية باللغة الإنجليزية (يشار إليهما مجتمعتين باسم "نشرة الاكتتاب") والتي تتضمن النطاق السعري على موقع الشركة.

وقال السيد/ عبد الرحمن الخنه، الرئيس التنفيذي لدى مجموعة البيوت الاستثمارية القابضة:

’’نحن سعداء بالاهتمام الكبير الذي تلقاه الإعلان عن الطرح الأسبوع الماضي. ومما لا شك فيه أن مجموعة البيوت الاستثمارية رسخت علامتها وعززت تواجدها كشريك موثوق للشركات والمؤسسات في دولة الكويت بشكل خاص، ومنطقة الخليج بمفهوم أوسع. وتعد عملية الطرح الخاص هذه دليلًا على نجاح نموذج أعمالنا المتميز، وثمرة للعمل الدؤوب والجهود المشكورة التي يبذلها كل من فريق عملنا وشركائنا على مدى سنوات عدة وعلى ثقة عملائنا بخدماتنا، إن هذا الطرح يعد جزءًا هامًّا من مسيرة شركتنا نحو التقدم والنمو، فهو يخدم تطلعاتنا في تحقيق التوسع في جميع أنحاء المنطقة، ومواصلة رحلة النجاح بمشاركة قاعدة مستثمرين أوسع.‘‘



تفاصيل نطاق سعر الطرح

تم تحديد النطاق السعري بين 480 إلى 500 فلس للسهم الواحد، ما يشير إلى قيمة سوقية تتراوح بين 144,000,000 و150,000,000 دينار كويتي عند الإدراج.

يتضمن الطرح بيع المساهمين البائعين 90,000,000 سهمًا عاديًّا، تمثل 30% من إجمالي رأس مال الشركة. ويحتفظ المساهمون البائعون بالحق في تعديل حجم الطرح في أي وقت قبل نهاية فترة الاكتتاب وفقًا لتقديرهم الخاص، مع مراعاة القوانين المعمول بها في الكويت وموافقة هيئة أسواق المال في الكويت.

جميع الأسهم المباعة من قبل المساهمين البائعين هي أسهم عادية حالية. وسوف يقوم المساهمون البائعون بتلقي العائدات، بالإضافة إلى دفع جميع الرسوم المتعلقة بالطرح.

ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن سعر الطرح النهائي في 26 مايو 2024.

عملية الاكتتاب:

تبدأ فترة الطرح للاكتتاب في الأسهم لجميع المستثمرين المؤهلين في 19 مايو 2024 وتنتهي في 02 يونيو 2024 في تمام الساعة الواحدة (1:00) ظهرًا بتوقيت الكويت ("فترة الاكتتاب"). يجب استلام جميع طلبات الاكتتاب، بالإضافة إلى جميع المستندات المطلوبة كما هي محددة في الجزء المعنون ’عملية الاكتتاب‘ من نشرة الاكتتاب، بالإضافة إلى مبلغ الاكتتاب كاملًا في موعد أقصاه الواحدة (1:00) بعد الظهربتوقيت الكويت في تاريخ 02 يونيو 2024.

يقتصر الطرح على المستثمرين المحترفين وغيرهم من المستثمرين المؤهلين في عدد من الدول، بما في ذلك الكويت، باستثناء الولايات المتحدة الأمريكية استنادًا إلى اللائحة S بموجب قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933 (بصيغته المعدلة) وبموجب قانون الإعفاء ("المستثمرون المؤهلون").

من المتوقع استكمال إجراءات الطرح وقبول الأسهم للتداول في بورصة الكويت خلال شهر يونيو 2024، وذلك رهنًا بظروف السوق والحصول على الموافقات التنظيمية ذات الصلة في دولة الكويت بما في ذلك الموافقة على إدراج الأسهم وتداولها في بورصة الكويت.

قامت الشركة بتعيين شركة الاستثمارات الوطنية ش.م.ك.ع والمجموعة المالية هيرمس الإمارات المحدودة "هيرمس المحدودة" (بالتعاون مع المجموعة المالية هيرمس الإمارات ش.ذ.م.م.) كمنسقين عالميين مشتركين ومديري الاكتتاب المشتركين. كما قامت بتعيين شركة الاستثمارات الوطنية ش.م.ك.ع كمستشار الإدراج ومستشار مالي.



نبذة عن مجموعة البيوت الاستثمارية القابضة

مجموعة البيوت الاستثمارية هي شركة استثمارية قابضة بارزة، متخصصة في إدارة محفظة متنوعة من الشركات ذات الإمكانات العالية. تأسست مجموعة البيوت الاستثمارية القابضة في عام 2006 لإدارة محافظ مجموعة من الشركات التي تحقق النمو والتوسع ولتنويع المزيد في الخدمات التكميلية في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي. يتم تحقيق المصادر الرئيسية للإيرادات من خلال الشركتين التابعتين الرائدتين، شركة بيت الموارد الكويتي وريل استيت هاوس، التي تتفوق في أسواقهما وتدفع نمو الأعمال المستدام. مدعومة بالنزاهة والتميز والموثوقية، تواصل مجموعة البيوت الاستثمارية تقديم قيمة دائمة لعملائنا وشركائنا والاقتصادات الأوسع التي نعمل فيها.



نبذة عن الشركات التابعة لمجموعة البيوت الاستثمارية القابضة

مجموعة البيوت الاستثمارية بصدد التحول من شركة عائلية ناجحة إلى مؤسسة إقليمية رائدة. وعلى هذا النحو، قامت الشركة مؤخرًا بعملية إعادة هيكلة وقامت بتقسيم بعض الشركات التابعة بغرض الإدراج. تتألف مجموعة الإدراج من اثنتين، شركة بيت الموارد الكويتي ("شركة بيت الموارد الكويتي") وريل استيت هاوس ("ريل استيت هاوس")، وسوف تشمل أيضًا شركات تابعة أصغر تقدم خدمات إضافية – بون فوياج وبروج.

نبذة عن شركة بيت الموارد الكويتي - تأسست شركة بيت الموارد الكويتي في عام 1998، وهي ذراع مجموعة البيوت الاستثمارية، حيث تقدم حلول الموارد البشرية المتكاملة وخدمات دعم الحياة للعملاء في الكويت. تخدم مجموعة من الصناعات، بما في ذلك مقاولي الدفاع والبناء المدني والاتصالات والنفط والغاز والرعاية الصحية، وأكثر من ذلك، شركة بيت الموارد الكويتي لديها فريق أساسي من 500 موظف يديرون أكثر من 8,000 فرد يعملون كموظفين منتدبين لمختلف المشاريع. نظرًا لكونها شريكًا راسخًا ومستدامًا، تتكيف شركة بيت الموارد الكويتي مع احتياجات الصناعة المتطورة وتضع استراتيجيات مبتكرة لمواجهة التحديات الجديدة. مع مكتبها الرئيسي في الكويت وفروعها في قطر، والإمارات العربية المتحدة، والبحرين، والأردن. شركة بيت الموارد الكويتي مسجلة لدى غرفة التجارة والصناعة، وكذلك وزارة التجارة والصناعة.



- تأسست شركة بيت الموارد الكويتي في عام 1998، وهي ذراع مجموعة البيوت الاستثمارية، حيث تقدم حلول الموارد البشرية المتكاملة وخدمات دعم الحياة للعملاء في الكويت. تخدم مجموعة من الصناعات، بما في ذلك مقاولي الدفاع والبناء المدني والاتصالات والنفط والغاز والرعاية الصحية، وأكثر من ذلك، شركة بيت الموارد الكويتي لديها فريق أساسي من 500 موظف يديرون أكثر من 8,000 فرد يعملون كموظفين منتدبين لمختلف المشاريع. نظرًا لكونها شريكًا راسخًا ومستدامًا، تتكيف شركة بيت الموارد الكويتي مع احتياجات الصناعة المتطورة وتضع استراتيجيات مبتكرة لمواجهة التحديات الجديدة. مع مكتبها الرئيسي في الكويت وفروعها في قطر، والإمارات العربية المتحدة، والبحرين، والأردن. شركة بيت الموارد الكويتي مسجلة لدى غرفة التجارة والصناعة، وكذلك وزارة التجارة والصناعة. نبذة عن ريل استيت هاوس – تأسست شركة ريل استيت هاوس في 2002، وهي شركة متخصصة في تقديم الخدمات العقارية عالية الجودة والفعالة، مع التركيز على إدارة العقارات السكنية والتجارية ومشاريع (البناء والتشغيل ونقل الملكية). توفر شركة ريل استيت هاوس أيضًا خططًا مخصصة مثل "برنامج 247" للدعم على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع في إدارة المرافق والصيانة وخدمة العملاء. ومن خلال مفاهيم التطوير المبتكرة والحلول المتطورة، لعبت شركة ريل استيت هاوس دورًا حاسمًا في التنمية الاقتصادية في الكويت، حيث قدمت باستمرار القيمة والتميز في سوق العقارات المحلي.

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