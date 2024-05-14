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مجموعة البيوت الاستثمارية القابضة ش.م.ك.م تعلن عن نيتها إدراج أسهمها في بورصة الكويت
- عند الحصول على موافقة الجهة التنظيمية، سوف يوفر هذا الطرح الثانوي للمستثمرين المؤهلين فرصة الاستفادة من محفظة الشركة المتنوعة والتي تشمل حلول الموارد البشرية المتكاملة وإدارة الممتلكات – ويعود ذلك إلى سجل الشركة الحافل في الخليج وميزة الاحتفاظ بالعملاء
- يتضمن الطرح بيع مساهمي الشركة 30% من الأسهم القائمة ("المساهمون البائعون") من خلال اكتتاب خاص
- سوف يتم الإعلان عن سعر الطرح النهائي من خلال آلية البناء السعري.
- من المتوقع إدراج الأسهم للتداول في بورصة الكويت خلال شهر يونيو 2024 ("الإدراج")
- مجموعة البيوت الاستثمارية القابضة. ش.م.ك.م يشار إليها ’مجموعة البيوت الاستثمارية‘ أو ’الشركة‘ أو ’المجموعة‘
مدينة الكويت، الكويت 14 مايو 2024: أعلنت مجموعة البيوت الاستثمارية، وهي شركة استثمارية قابضة رائدة في توفير حلول الموارد البشرية المتكاملة بالإضافة إلى خدمات الدعم المتواصل للمشاريع بما في ذلك إدارة الممتلكات، عزمها اليوم عن الشروع في طرح ثانوي خاص ("الاكتتاب" أو "الطرح") لأسهمها وإدراجها ("الأسهم") في بورصة الكويت. ويعد هذا الطرح خطوة هامة نحو تنويع قاعدة المساهمين وتعزيز إطار حوكمة الشركة وتوسيع شبكتها وتواجدها بين المساهمين الرئيسيين استعدادًا لإدراج أسهمها في بورصة الكويت. وقد تم تعيين شركة الاستثمارات الوطنية والمجموعة المالية هيرميس الإمارات المحدودة كمنسقين رئيسيين مشتركين لعملية الطرح الخاص.
توفر الصفقة للمستثمرين فرصة استثمارية في نموذج عمل متنوع، يوفر حلولًا شاملة للموارد البشرية، بالإضافة إلى خدمات الدعم المتواصل للمشاريع، فضلًا عن خدمات إدارة الممتلكات العقارية بما في ذلك مشروعات البناء والتشغيل والتحويل ومشاريع الشراكة بين القطاع العام والخاص. وتمتلك الشركة سجلًّا حافلًا منذ تأسيسها في العام 1991، ولديها سجل حافل من الأداء وقدرة على الاحتفاظ بالعملاء. ويوفر نموذج أعمال الشركة المتنوع أساسًا قويًّا لنمو راسخ ومتسق مما يجعلها خيارًا جذابًا للمستثمرين الذين يسعون إلى فرص استثمارية شاملة.
وتعليقًا على الإعلان، قال السيد/ عطا الله عواد المطيري، رئيس مجلس إدارة مجموعة البيوت الاستثمارية القابضة:
’’يعد هذا الإعلان خطوة رائعة في تاريخ مجموعة البيوت الاستثمارية القابضة وتتويجًا لجهودنا الرامية إلى ترسيخ مكانة الشركة كشركة كويتية رائدة. ورغم أن شركة البيوت الاستثمارية القابضة تأسست في العام 2006، إلا أننا نفخر بهذه الصفقة، نظرًا للتراث الغني لأعمالها في منطقة الخليج من خلال شركاتها التابعة التي باشرت أعمالها منذ العام 1991. واستنادًا إلى جودة وموثوقية خدمات شركاتنا التابعة، فقد أصبحت شركة البيوت الاستثمارية القابضة شريكًا وعلامة تجارية موثوقة لعدد من الشركات العالمية الرائدة والهيئات الحكومية العاملة داخل الكويت- بالإضافة إلى أسواق التركيز الأساسية الأخرى. ومن خلال هذا الطرح الخاص، فنحن نسعى أن نوفر للمستثمرين إمكانية الوصول إلى ثمرة مسيرتنا والاستفادة من قصة نجاحنا. ونتطلع قدمًا إلى فصل نجاحات جديد من مسيرة ونمو مجموعتنا.‘‘
وأضاف السيد/ عبد الرحمن الخنه، الرئيس التنفيذي لمجموعة البيوت الاستثمارية القابضة:
’’كلنا فخر ونحن نرى نجاح مجموعة البيوت الاستثمارية القابضة، فمن خلال الشركتين التابعتين لنا، شركة بيت الموارد الكويتي وريل استيت هاوس، تمكنا من تحقيق مكانة رائدة ليس فقط في السوق الكويتية بل في المنطقة، لنكون أكبر مزود للدعم اللوجستي للحكومة الأمريكية والعديد من الشركات الرائدة في العالم. نحن معروفون كشريك مهم لعملائنا الذين يضعون ثقتهم في أعمالنا ويعتمدون على خدماتنا. ومن خلال هذا الطرح، فإن مجموعة البيوت الاستثمارية القابضة تسعى إلى تعزيز مكانتها في هذا القطاع وتوسيع نطاق خدماتها في جميع أنحاء الخليج، ليكون نجاح أعمالها في الكويت مثالًا يحتذى به في تقديم الخدمات للحكومة الأمريكية ومقاوليها الرئيسيين في مواقع أخرى في المنطقة.‘‘
الجدول الزمني للطرح الخاص
فيما يلي الجدول الزمني للطرح، رهنًا بظروف السوق والحصول على موافقة الجهة التنظيمية ذات الصلة داخل الكويت، بما في ذلك الموافقة على الإدراج:
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مجموعة البيوت الاستثمارية القابضة ش.م.ك.م تعلن عن نيتها إدراج أسهمها في بورصة الكويت
مدينة الكويت، الكويت 14 مايو 2024: أعلنت مجموعة البيوت الاستثمارية، وهي شركة استثمارية قابضة رائدة في توفير حلول الموارد البشرية المتكاملة بالإضافة إلى خدمات الدعم المتواصل للمشاريع بما في ذلك إدارة الممتلكات، عزمها اليوم عن الشروع في طرح ثانوي خاص ("الاكتتاب" أو "الطرح") لأسهمها وإدراجها ("الأسهم") في بورصة الكويت. ويعد هذا الطرح خطوة هامة نحو تنويع قاعدة المساهمين وتعزيز إطار حوكمة الشركة وتوسيع شبكتها وتواجدها بين المساهمين الرئيسيين استعدادًا لإدراج أسهمها في بورصة الكويت. وقد تم تعيين شركة الاستثمارات الوطنية والمجموعة المالية هيرميس الإمارات المحدودة كمنسقين رئيسيين مشتركين لعملية الطرح الخاص.
توفر الصفقة للمستثمرين فرصة استثمارية في نموذج عمل متنوع، يوفر حلولًا شاملة للموارد البشرية، بالإضافة إلى خدمات الدعم المتواصل للمشاريع، فضلًا عن خدمات إدارة الممتلكات العقارية بما في ذلك مشروعات البناء والتشغيل والتحويل ومشاريع الشراكة بين القطاع العام والخاص. وتمتلك الشركة سجلًّا حافلًا منذ تأسيسها في العام 1991، ولديها سجل حافل من الأداء وقدرة على الاحتفاظ بالعملاء. ويوفر نموذج أعمال الشركة المتنوع أساسًا قويًّا لنمو راسخ ومتسق مما يجعلها خيارًا جذابًا للمستثمرين الذين يسعون إلى فرص استثمارية شاملة.
وتعليقًا على الإعلان، قال السيد/ عطا الله عواد المطيري، رئيس مجلس إدارة مجموعة البيوت الاستثمارية القابضة:
’’يعد هذا الإعلان خطوة رائعة في تاريخ مجموعة البيوت الاستثمارية القابضة وتتويجًا لجهودنا الرامية إلى ترسيخ مكانة الشركة كشركة كويتية رائدة. ورغم أن شركة البيوت الاستثمارية القابضة تأسست في العام 2006، إلا أننا نفخر بهذه الصفقة، نظرًا للتراث الغني لأعمالها في منطقة الخليج من خلال شركاتها التابعة التي باشرت أعمالها منذ العام 1991. واستنادًا إلى جودة وموثوقية خدمات شركاتنا التابعة، فقد أصبحت شركة البيوت الاستثمارية القابضة شريكًا وعلامة تجارية موثوقة لعدد من الشركات العالمية الرائدة والهيئات الحكومية العاملة داخل الكويت- بالإضافة إلى أسواق التركيز الأساسية الأخرى. ومن خلال هذا الطرح الخاص، فنحن نسعى أن نوفر للمستثمرين إمكانية الوصول إلى ثمرة مسيرتنا والاستفادة من قصة نجاحنا. ونتطلع قدمًا إلى فصل نجاحات جديد من مسيرة ونمو مجموعتنا.‘‘
وأضاف السيد/ عبد الرحمن الخنه، الرئيس التنفيذي لمجموعة البيوت الاستثمارية القابضة:
’’كلنا فخر ونحن نرى نجاح مجموعة البيوت الاستثمارية القابضة، فمن خلال الشركتين التابعتين لنا، شركة بيت الموارد الكويتي وريل استيت هاوس، تمكنا من تحقيق مكانة رائدة ليس فقط في السوق الكويتية بل في المنطقة، لنكون أكبر مزود للدعم اللوجستي للحكومة الأمريكية والعديد من الشركات الرائدة في العالم. نحن معروفون كشريك مهم لعملائنا الذين يضعون ثقتهم في أعمالنا ويعتمدون على خدماتنا. ومن خلال هذا الطرح، فإن مجموعة البيوت الاستثمارية القابضة تسعى إلى تعزيز مكانتها في هذا القطاع وتوسيع نطاق خدماتها في جميع أنحاء الخليج، ليكون نجاح أعمالها في الكويت مثالًا يحتذى به في تقديم الخدمات للحكومة الأمريكية ومقاوليها الرئيسيين في مواقع أخرى في المنطقة.‘‘
الجدول الزمني للطرح الخاص
فيما يلي الجدول الزمني للطرح، رهنًا بظروف السوق والحصول على موافقة الجهة التنظيمية ذات الصلة داخل الكويت، بما في ذلك الموافقة على الإدراج:
تفاصيل الطرح:
أعلنت مجموعة البيوت الاستثمارية القابضة عن طرح خاص بنسبة 30% من رأس مال الشركة. ويحتفظ المساهمين البائعين بالحق في تعديل حجم الطرح في أي وقت قبل نهاية فترة الاكتتاب وفقًا لتقديرهم الخاص، مع مراعاة القوانين المعمول بها في الكويت وموافقة هيئة أسواق المال في الكويت.
يقتصر الطرح على المستثمرين المحترفين وغيرهم من المستثمرين المؤهلين في عدد من الدول، بما في ذلك الكويت، باستثناء الولايات المتحدة الأمريكية استنادًا إلى اللائحة S بموجب قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933 (بصيغته المعدلة) وبموجب قانون الإعفاء ("المستثمرون المؤهلون").
تستمر فترة الطرح للاكتتاب في الأسهم لجميع المستثمرين المؤهلين تبدأ من 19 مايو 2024 وتنتهي في 02 يونيو 2024 في تمام الساعة 1:00 ظهرًا بتوقيت الكويت. جميع طلبات الاكتتاب، بالإضافة إلى جميع المستندات المطلوبة مدرجة في الجزء المعنون ’عملية الاكتتاب‘ من نشرة الاكتتاب ويجب استلام مبلغ الاكتتاب بالكامل في موعد أقصاه الساعة 1:00 ظهرًا بتوقيت الكويت في تاريخ 02 يونيو 2024.
سوف يتم تضمين تفاصيل الطرح في نشرة إصدار باللغة العربية (’نشرة الإصدار الكويتية‘)، وفي نشرة اكتتاب دولية باللغة الإنجليزية (يشار إليها مجتمعة باسم ’مذكرة الطرح‘). وقد تم الإعلان عن نشرة الاكتتاب اليوم. وسوف يتم توفير نشرة الاكتتاب من قبل مديري الاكتتاب المشتركين للمستثمرين المؤهلين.
يقتصر الطرح على المستثمرين المؤهلين، بما في ذلك جميع الأفراد والكيانات المهنية والشركات والمؤسسات والبنوك والصناديق، كما هو محدد في الكتاب الأول من اللائحة التنفيذية لهيئة أسواق المال كمستثمر محترف مهني أو مستثمرين مؤهلين (محددين في ملحق هذا البيان الصحفي)، الذين يقبلون شروط الاكتتاب ونشرة الاكتتاب، باستثناء المحظور عليهم تملك الأسهم.
بعد الانتهاء من الطرح، سيتم تسجيل الأسهم في سجل المساهمين بالشركة الذي تحتفظ به الشركة الكويتية للمقاصة في أقرب وقت ممكن باسم المستثمرين الذين تم تخصيص أسهمهم وسدادها بالكامل.
أبرز الملامح الاستثمارية
ملخص المخاطر
هناك بعض المخاطر المتعلقة بالاستثمار في الأسهم، بما في ذلك عوامل المخاطر التجارية والتشغيلية والقانونية مثل:
نبذة عن مجموعة البيوت الاستثمارية القابضة
مجموعة البيوت الاستثمارية القابضة هي شركة استثمارية قابضة بارزة، متخصصة في إدارة محفظة متنوعة من الشركات ذات الإمكانات العالية. تأسست مجموعة البيوت الاستثمارية القابضة في عام 2006 لإدارة محافظ مجموعة من الشركات التي تحقق النمو والتوسع ولتنويع المزيد في الخدمات التكميلية في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي. يتم تحقيق المصادر الرئيسي للإيرادات من خلال الشركتين التابعتين الرائدتين، شركة بيت الموارد الكويتي وريل استيت هاوس، التي تتفوق في أسواقهما وتدفع نمو الأعمال المستدام. مدعومة بالنزاهة والتميز والموثوقية، تواصل مجموعة البيوت الاستثمارية تقديم قيمة دائمة لعملائنا وشركائنا والاقتصادات الأوسع التي نعمل فيها.
نبذة عن الشركات التابعة لمجموعة البيوت الاستثمارية القابضة
مجموعة البيوت الاستثمارية القابضة بصدد التحول من شركة عائلية ناجحة إلى مؤسسة إقليمية رائدة. وعلى هذا النحو، قامت الشركة مؤخرًا بعملية إعادة هيكلة وقامت بتقسيم بعض الشركات التابعة بغرض الإدراج. ستتألف مجموعة الإدراج من اثنتين، شركة بيت الموارد الكويتي ("شركة بيت الموارد الكويتي") وريل استيت هاوس ("البيت العقاري")، وسوف تشمل أيضًا شركات تابعة أصغر تقدم خدمات إضافية – بون فوياج وبروج.
#بياناتشركات
-انتهى-
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