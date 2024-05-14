مجموعة البيوت الاستثمارية القابضة ش.م.ك.م تعلن عن نيتها إدراج أسهمها في بورصة الكويت عند الحصول على موافقة الجهة التنظيمية، سوف يوفر هذا الطرح الثانوي للمستثمرين المؤهلين فرصة الاستفادة من محفظة الشركة المتنوعة والتي تشمل حلول الموارد البشرية المتكاملة وإدارة الممتلكات – ويعود ذلك إلى سجل الشركة الحافل في الخليج وميزة الاحتفاظ بالعملاء

يتضمن الطرح بيع مساهمي الشركة 30% من الأسهم القائمة ("المساهمون البائعون") من خلال اكتتاب خاص

سوف يتم الإعلان عن سعر الطرح النهائي من خلال آلية البناء السعري.

من المتوقع إدراج الأسهم للتداول في بورصة الكويت خلال شهر يونيو 2024 ("الإدراج")

مجموعة البيوت الاستثمارية القابضة. ش.م.ك.م يشار إليها ’مجموعة البيوت الاستثمارية‘ أو ’الشركة‘ أو ’المجموعة‘ مدينة الكويت، الكويت 14 مايو 2024: أعلنت مجموعة البيوت الاستثمارية، وهي شركة استثمارية قابضة رائدة في توفير حلول الموارد البشرية المتكاملة بالإضافة إلى خدمات الدعم المتواصل للمشاريع بما في ذلك إدارة الممتلكات، عزمها اليوم عن الشروع في طرح ثانوي خاص ("الاكتتاب" أو "الطرح") لأسهمها وإدراجها ("الأسهم") في بورصة الكويت. ويعد هذا الطرح خطوة هامة نحو تنويع قاعدة المساهمين وتعزيز إطار حوكمة الشركة وتوسيع شبكتها وتواجدها بين المساهمين الرئيسيين استعدادًا لإدراج أسهمها في بورصة الكويت. وقد تم تعيين شركة الاستثمارات الوطنية والمجموعة المالية هيرميس الإمارات المحدودة كمنسقين رئيسيين مشتركين لعملية الطرح الخاص. توفر الصفقة للمستثمرين فرصة استثمارية في نموذج عمل متنوع، يوفر حلولًا شاملة للموارد البشرية، بالإضافة إلى خدمات الدعم المتواصل للمشاريع، فضلًا عن خدمات إدارة الممتلكات العقارية بما في ذلك مشروعات البناء والتشغيل والتحويل ومشاريع الشراكة بين القطاع العام والخاص. وتمتلك الشركة سجلًّا حافلًا منذ تأسيسها في العام 1991، ولديها سجل حافل من الأداء وقدرة على الاحتفاظ بالعملاء. ويوفر نموذج أعمال الشركة المتنوع أساسًا قويًّا لنمو راسخ ومتسق مما يجعلها خيارًا جذابًا للمستثمرين الذين يسعون إلى فرص استثمارية شاملة. وتعليقًا على الإعلان، قال السيد/ عطا الله عواد المطيري، رئيس مجلس إدارة مجموعة البيوت الاستثمارية القابضة: ’’يعد هذا الإعلان خطوة رائعة في تاريخ مجموعة البيوت الاستثمارية القابضة وتتويجًا لجهودنا الرامية إلى ترسيخ مكانة الشركة كشركة كويتية رائدة. ورغم أن شركة البيوت الاستثمارية القابضة تأسست في العام 2006، إلا أننا نفخر بهذه الصفقة، نظرًا للتراث الغني لأعمالها في منطقة الخليج من خلال شركاتها التابعة التي باشرت أعمالها منذ العام 1991. واستنادًا إلى جودة وموثوقية خدمات شركاتنا التابعة، فقد أصبحت شركة البيوت الاستثمارية القابضة شريكًا وعلامة تجارية موثوقة لعدد من الشركات العالمية الرائدة والهيئات الحكومية العاملة داخل الكويت- بالإضافة إلى أسواق التركيز الأساسية الأخرى. ومن خلال هذا الطرح الخاص، فنحن نسعى أن نوفر للمستثمرين إمكانية الوصول إلى ثمرة مسيرتنا والاستفادة من قصة نجاحنا. ونتطلع قدمًا إلى فصل نجاحات جديد من مسيرة ونمو مجموعتنا.‘‘ وأضاف السيد/ عبد الرحمن الخنه، الرئيس التنفيذي لمجموعة البيوت الاستثمارية القابضة: ’’كلنا فخر ونحن نرى نجاح مجموعة البيوت الاستثمارية القابضة، فمن خلال الشركتين التابعتين لنا، شركة بيت الموارد الكويتي وريل استيت هاوس، تمكنا من تحقيق مكانة رائدة ليس فقط في السوق الكويتية بل في المنطقة، لنكون أكبر مزود للدعم اللوجستي للحكومة الأمريكية والعديد من الشركات الرائدة في العالم. نحن معروفون كشريك مهم لعملائنا الذين يضعون ثقتهم في أعمالنا ويعتمدون على خدماتنا. ومن خلال هذا الطرح، فإن مجموعة البيوت الاستثمارية القابضة تسعى إلى تعزيز مكانتها في هذا القطاع وتوسيع نطاق خدماتها في جميع أنحاء الخليج، ليكون نجاح أعمالها في الكويت مثالًا يحتذى به في تقديم الخدمات للحكومة الأمريكية ومقاوليها الرئيسيين في مواقع أخرى في المنطقة.‘‘ الجدول الزمني للطرح الخاص فيما يلي الجدول الزمني للطرح، رهنًا بظروف السوق والحصول على موافقة الجهة التنظيمية ذات الصلة داخل الكويت، بما في ذلك الموافقة على الإدراج: إعلان نية الطرح في بورصة الكويت 14/05/2024 فترة التواصل مع المستثمرين المؤهلين وتوفير المعلومات من 14/05/2024 حتى 19/05/2024 إعلان النطاق السعري 19/05/2024 آلية البناء السعري من 19/05/2024 حتى 23/05/2024 إعلان السعر النهائي 26/05/2024 إعلان تخصيص الأسهم الأولي 26/05/2024 إغلاق الاكتتاب 02/06/2024 إعلان التخصيص النهائي للأسهم ) خاضعة لموافقة هيئة أسواق المال ( 04/06/2024 الإدراج يتم تحديد التاريخ لاحقًا تفاصيل الطرح: أعلنت مجموعة البيوت الاستثمارية القابضة عن طرح خاص بنسبة 30% من رأس مال الشركة. ويحتفظ المساهمين البائعين بالحق في تعديل حجم الطرح في أي وقت قبل نهاية فترة الاكتتاب وفقًا لتقديرهم الخاص، مع مراعاة القوانين المعمول بها في الكويت وموافقة هيئة أسواق المال في الكويت. يقتصر الطرح على المستثمرين المحترفين وغيرهم من المستثمرين المؤهلين في عدد من الدول، بما في ذلك الكويت، باستثناء الولايات المتحدة الأمريكية استنادًا إلى اللائحة S بموجب قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933 (بصيغته المعدلة) وبموجب قانون الإعفاء ("المستثمرون المؤهلون"). تستمر فترة الطرح للاكتتاب في الأسهم لجميع المستثمرين المؤهلين تبدأ من 19 مايو 2024 وتنتهي في 02 يونيو 2024 في تمام الساعة 1:00 ظهرًا بتوقيت الكويت. جميع طلبات الاكتتاب، بالإضافة إلى جميع المستندات المطلوبة مدرجة في الجزء المعنون ’عملية الاكتتاب‘ من نشرة الاكتتاب ويجب استلام مبلغ الاكتتاب بالكامل في موعد أقصاه الساعة 1:00 ظهرًا بتوقيت الكويت في تاريخ 02 يونيو 2024. سوف يتم تضمين تفاصيل الطرح في نشرة إصدار باللغة العربية (’نشرة الإصدار الكويتية‘)، وفي نشرة اكتتاب دولية باللغة الإنجليزية (يشار إليها مجتمعة باسم ’مذكرة الطرح‘). وقد تم الإعلان عن نشرة الاكتتاب اليوم. وسوف يتم توفير نشرة الاكتتاب من قبل مديري الاكتتاب المشتركين للمستثمرين المؤهلين. يقتصر الطرح على المستثمرين المؤهلين، بما في ذلك جميع الأفراد والكيانات المهنية والشركات والمؤسسات والبنوك والصناديق، كما هو محدد في الكتاب الأول من اللائحة التنفيذية لهيئة أسواق المال كمستثمر محترف مهني أو مستثمرين مؤهلين (محددين في ملحق هذا البيان الصحفي)، الذين يقبلون شروط الاكتتاب ونشرة الاكتتاب، باستثناء المحظور عليهم تملك الأسهم. بعد الانتهاء من الطرح، سيتم تسجيل الأسهم في سجل المساهمين بالشركة الذي تحتفظ به الشركة الكويتية للمقاصة في أقرب وقت ممكن باسم المستثمرين الذين تم تخصيص أسهمهم وسدادها بالكامل. أبرز الملامح الاستثمارية فرصة استثمارية مميزة: توفر الصفقة فرصة للاستثمار في شركة ذات نموذج عمل متنوع تقدم حلولاً شاملة للموارد البشرية بالإضافة إلى خدمات الدعم المتواصل للمشاريع، فضلًا عن خدمات إدارة الممتلكات العقارية بما في ذلك مشروعات البناء والتشغيل والتحويل ومشاريع الشراكة بين القطاع العام والخاص. مركز واحد شامل لتلبية جميع احتياجات الموارد البشرية: تقدم الشركة حلولًا متكاملة لتلبية جميع احتياجات الموارد البشرية، حيث تقدم منصة شاملة للموارد البشرية تلبي المتطلبات المتنوعة داخل إطار موحد. ويشمل ذلك التوظيف الذي يتم تقديمه بناءً على فهم عميق لاحتياجات العملاء و3 مراكز دولية موزعة استراتيجيًا للوفاء بهذه الاحتياجات. قيادة السوق الكويتي وحضور إقليمي قوي: تهيمن الشركة على السوق الكويتية، حيث تقدم ما نسبته % 72 من عقود الجيش الأمريكي في الكويت بجانب تقديم خدمات لمجموعة واسعة من الصناعات بما في ذلك المقاولات، والاتصالات، والنفط والغاز، والرعاية الصحية، والسيارات. بخبرة تزيد عن 30 عامًا، تفتخر الشركة بسجل حافل والاحتفاظ بالعملاء بنسبة 100% وعلاقات قوية مع الجهات الحكومية . الخبرة بالقطاعات المختلفة: تمتلك المجموعة خبرات في تقديم حلول لإدارة الموارد البشرية وخدمات لوجستية عالية الجودة للقوى العاملة عبر مجموعة واسعة من الصناعات. لقد ميزت الشركة نفسها كمزود رائد في قطاعات مثل النفط والغاز، والدفاع، والاتصالات، والبناء المدني، والرعاية الصحية، وتكنولوجيا المعلومات، والخدمات المصرفية، والسيارات . سجل من النجاحات في تقديم أعلى مستوى من الخدمات: تمتلك شركة بيت الموارد الكويتي سجل حافل كمزود لوجستي موثوق به للجيش الأمريكي داخل السوق الكويتي وفي منطقة الخليج العربي. منذ تأسيسها في عام 1998، تخصصت شركة بيت الموارد الكويتي في تقديم خدمات السوق لقطاع الدفاع، مع التركيز بشكل خاص على توفير الموارد البشرية والخدمات اللوجستية والدعم البشري. علاقات متينة مع العملاء والمؤسسات: بالإضافة إلى الجيش الأمريكي، تمتلك الشركة خبرة واسعة في العمل مع العملاء الحكوميين الرئيسيين، بما في ذلك شركة نفط الكويت، وشركة البترول الوطنية الكويتية، وشركة الصناعات الكيماويات البترولية، ووزارة الصحة. مراكز استراتيجية للقوى العاملة: تمتلك الشركة شبكة راسخة من مراكز إمداد القوى العاملة في آسيا وأوروبا وأفريقيا والتي تعد أساسية لتوفير حلول فعالة ومصممة خصيصًا لشركائها من مختلف المناطق والبلدان. من خلال مراكز استراتيجية لإمداد القوى العاملة، تمتلك الشركة ميزة تنافسية والتي توفر لها فرص الوصول إلى مجموعة متنوعة من الموارد البشرية وذلك لضمان قدرتها على توفير الموظفين المناسبين بسرعة وكفاءة لأي مشروع معين. مع التأكيد الإضافي على رعاية الموظفين جيدًا. الشركة ملتزمة بالامتثال الصارم لمتطلبات إطار الأداء المستدام ومعايير حقوق الإنسان. ذراع عقاري متكامل: توفر الصفقة نموذج عمل متنوع يقدم دعمًا شاملاً للموارد البشرية ودعم لاحتياجات المشاريع بالإضافة إلى إدارة مشاريع عقارية استراتيجية تتكامل مع خدمات الشركة اللوجستية بما في ذلك إدارة مشاريع البناء والتشغيل والتسليم وعقود الشراكة بين القطاعي العام والخاص. الخبرة والقدرة على القيادة: يقود الشركة فريق من ذوي المهارات العالية والكفاءة العالية مع خبرة جماعية تزيد عن 100 عام. يمتلك الفريق ثروة من المعرفة والخبرة في مجالات تخصصهم ويكرسون أنفسهم لدفع الشركة نحو النجاح. يضمن نهج الشركة الاستباقي في حل المشكلات واتخاذ القرارات الاستراتيجية أن تتقدم دائمًا وتظل في صدارة المنافسة. تدفق الإيرادات المستقر والصحة المالية القوية: تتمتع الشركة بنمو قوي في الإيرادات مدعوم بتنوع في مصادر الدخل مع رؤية عالية للتدفقات النقدية. حققت الشركة نموًا في الإيرادات بنسبة % 12.6 ونسبة صافي الربح التشغيلي قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والاهلاك موحدة وصحية بحوالي % 30.4، في المتوسط، خلال السنوات الثلاث الماضية. علاوة على ذلك، تتمتع الشركة بمستوى منخفض من الرافعة المالية، كما يشير معدل الدين إلى حقوق الملكية الخاصة بها البالغ 0.73 بحلول ديسمبر 2023. خطة نمو استراتيجية تهدف إلى توسيع النشاط الأساسي مع تحسين الربحية وتطوير تدفقات الإيرادات التآزرية: تتمتع الشركة بوضع مثالي للنمو الكبير بفضل مبادرات استراتيجية عدة موضحة في الملحق أدناه. ملخص المخاطر هناك بعض المخاطر المتعلقة بالاستثمار في الأسهم، بما في ذلك عوامل المخاطر التجارية والتشغيلية والقانونية مثل: المخاطر المتعلقة بالشركة: تأثير التكنولوجيا على تقليل الطلب على الموارد البشرية؛ تقصير أو إعسار العملاء؛ الاعتماد على التوظيف في بلدان محددة؛ استدامة الشراكات مع وكالات التوظيف؛ التحديات المتعلقة بالسكن وإيواء القوى العاملة؛ اضطرابات في وسائل النقل تؤثر على العمليات؛ تحصيل المستحقات؛ المخاطر الناجمة عن أنشطة التمويل؛ المخاطر السياسية والاقتصادية، وخاصة في الأسواق النامية؛ اعتماد الإيرادات على مقاولين/عملاء محددين؛ النقص المؤقت في إمدادات القوى العاملة؛ صعوبة توظيف الموظفين المؤهلين والاحتفاظ بهم؛ توليد الأرباح بالعملات الأجنبية؛ المخاطر التشغيلية التي تؤثر على الأعمال والسمعة؛ الاعتماد على البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات. المخاطر القانونية: التهديدات التنظيمية والتغييرات في قوانين الضرائب؛ المخاطر القانونية والتنظيمية ومخاطر حوكمة الشركات؛ مخاطر الإفلاس بموجب القانون الكويتي؛ أحداث القوة القاهرة. المخاطر المتعلقة بالأسهم: توقيت الإدراج في بورصة الكويت؛ السيطرة من قبل المساهمين الحاليين. عدم سيولة الأسهم؛ عدم اليقين في توزيعات الأرباح المستقبلية؛ الإصدار المستقبلي المحتمل للأسهم؛ العائد على رأس المال عند تصفية الشركة؛ إمكانية فرض ضريبة الدخل على الشركات وضرائب القيمة المضافة؛ الاتحاد النقدي المحتمل في دول مجلس التعاون الخليجي. لمزيد من التفاصيل حول عوامل الخطر، بما في ذلك تلك المذكورة أعلاه، يرجى الرجوع إلى مذكرة الطرح. نبذة عن مجموعة البيوت الاستثمارية القابضة مجموعة البيوت الاستثمارية القابضة هي شركة استثمارية قابضة بارزة، متخصصة في إدارة محفظة متنوعة من الشركات ذات الإمكانات العالية. تأسست مجموعة البيوت الاستثمارية القابضة في عام 2006 لإدارة محافظ مجموعة من الشركات التي تحقق النمو والتوسع ولتنويع المزيد في الخدمات التكميلية في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي. يتم تحقيق المصادر الرئيسي للإيرادات من خلال الشركتين التابعتين الرائدتين، شركة بيت الموارد الكويتي وريل استيت هاوس، التي تتفوق في أسواقهما وتدفع نمو الأعمال المستدام. مدعومة بالنزاهة والتميز والموثوقية، تواصل مجموعة البيوت الاستثمارية تقديم قيمة دائمة لعملائنا وشركائنا والاقتصادات الأوسع التي نعمل فيها. نبذة عن الشركات التابعة لمجموعة البيوت الاستثمارية القابضة مجموعة البيوت الاستثمارية القابضة بصدد التحول من شركة عائلية ناجحة إلى مؤسسة إقليمية رائدة. وعلى هذا النحو، قامت الشركة مؤخرًا بعملية إعادة هيكلة وقامت بتقسيم بعض الشركات التابعة بغرض الإدراج. ستتألف مجموعة الإدراج من اثنتين، شركة بيت الموارد الكويتي ("شركة بيت الموارد الكويتي") وريل استيت هاوس ("البيت العقاري")، وسوف تشمل أيضًا شركات تابعة أصغر تقدم خدمات إضافية – بون فوياج وبروج. نبذة عن شركة بيت الموارد الكويتي - تأسست شركة بيت الموارد الكويتي في عام 1998، وهي ذراع مجموعة البيوت الاستثمارية، حيث تقدم حلول الموارد البشرية المتكاملة وخدمات دعم الحياة للعملاء في الكويت. تخدم مجموعة من الصناعات، بما في ذلك مقاولي الدفاع والبناء المدني والاتصالات والنفط والغاز والرعاية الصحية، وأكثر من ذلك، شركة بيت الموارد الكويتي لديها فريق أساسي من 500 موظف يديرون أكثر من 8,000 فرد يعملون كموظفين منتدبين لمختلف المشاريع. نظرًا لكونها شريكًا راسخًا ومستدامًا، تتكيف شركة بيت الموارد الكويتي مع احتياجات الصناعة المتطورة وتضع استراتيجيات مبتكرة لمواجهة التحديات الجديدة. مع مكتبها الرئيسي في الكويت وفروعها في قطر، والإمارات العربية المتحدة، والبحرين، والأردن، شركة بيت الموارد الكويتي مسجلة لدى غرفة التجارة والصناعة، وكذلك وزارة التجارة والصناعة. نبذة عن ريل استيت هاوس – تأسست شركة ريل استيت هاوس في 2002، وهي شركة متخصصة في تقديم الخدمات العقارية عالية الجودة والفعالة، مع التركيز على إدارة العقارات السكنية والتجارية ومشاريع (البناء والتشغيل ونقل الملكية). من خلال تقديم مجموعة من الخدمات مثل تجارة العقارات والتسويق والوساطة المالية، توفر شركة ريل استيت هاوس أيضًا خططًا مخصصة مثل "برنامج 247" للدعم على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع في إدارة المرافق والصيانة وخدمة العملاء. ومن خلال مفاهيم التطوير المبتكرة والحلول المتطورة، لعبت شركة ريل استيت هاوس دورًا حاسمًا في التنمية الاقتصادية في الكويت، حيث قدمت باستمرار القيمة والتميز في سوق العقارات المحلي.