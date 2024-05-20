مبادلة تنجز أول مشاريعها الاستثمارية في قطاع الطاقة المتجددة في اليابان



أبوظبي، 20 مايو 2024: أعلنت شركة مبادلة للاستثمار "مبادلة"؛ شركة الاستثمار السيادي في أبوظبي، تنفيذ مشروع استثماري لها في اليابان من خلال منصة الطاقة المتجددة ("PAG REN I") التابعة لشركة "بي إيه جي" في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، والمتخصصة بشكل أساسي في مجال توفير الطاقة الشمسية للشركات في جميع أنحاء اليابان.

وتستفيد منصة ("PAG REN I") من خبرات شركة "بي إيه جي" الممتدة لعدة عقود في قطاع العقارات الياباني، بالإضافة إلى خبرات شركتها "بي إيه جي رينيوابلز" المتخصصة في قطاع الطاقة المتجددة. وتهدف المنصة إلى تقديم خدماتها إلى الاقتصادات المتقدمة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ مع التركيز بشكل أساسي على اليابان، وستدعم المنصة الخطط الطموحة لليابان في مجال الطاقة الشمسية، حيث تتطلع اليابان لإضافة 108 جيجاوات من الطاقة الشمسية بحلول عام 2030.

وبهذه المناسبة، قال حماد رحمن، رئيس وحدة البنية التحتية التقليدية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ في مبادلة: "سعداء في مبادلة بتوسيع نطاق تواجدنا في اليابان ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ، إلى جانب شركة "بي إيه جي"، وذلك من خلال أول استثمار لنا في قطاع الطاقة النظيفة الذي يشهد نموًا سريعًا في اليابان. وسيساعد هذا الاستثمار في خفض مستوى الانبعاثات الكربونية وتقليل الاعتماد على الوقود المستورد، بما يتماشى مع أهداف اليابان المحلية والدولية لخفض الانبعاثات. حيث يعد توفير حلول الطاقة المستدامة لقطاعي الشركات والصناعة على وجه الخصوص، توجهًا رئيسيًا ضمن استراتيجيتنا للبنية التحتية، ويسعدنا تطبيق هذا الجزء الأساسي من استراتيجيتنا في اليابان التي تمتلك أحد أكبر الاقتصادات العالمية وأكثرها تقدمًا."

وستساهم منصة ("PAG REN I") بدور محوري وداعم لجهود المؤسسات الكبرى في جميع أنحاء اليابان أثناء مسيرة انتقالها إلى الطاقة النظيفة، كما تستفيد المنصة من "الاتفاقية الإطارية لشراء الطاقة" في اليابان والتي تهدف إلى مساعدة الشركات والمؤسسات اليابانية على شراء الكهرباء مباشرة من موردي الطاقة المتجددة على المدى الطويل. وتأتي اليابان في المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة الأمريكية من حيث عدد الشركات والمؤسسات الملتزمة بالانتقال إلى مصادر الطاقة النظيفة بنسبة 100% بموجب مبادرة RE100.

ومن جهته قال جي بي توبينو، المؤسس المشارك ورئيس شركة "بي إيه جي": "تسعدنا شراكة مبادلة في هذا المشروع الاستثماري الكبير في قطاع البنية التحتية للطاقة المتجددة، خصوصًا وأن لدى اليابان التزام كبير بزيادة قدراتها في مجال توليد الطاقة الشمسية، ونحن فخورون بدعم هذه الأهداف الطموحة للبلاد، ونتطلع إلى المشاركة في جهود انتقال قطاع الطاقة في منطقة آسيا."

وبالإضافة إلى تسريع برامج إزالة الكربون في اليابان، ستساعد منصة ("PAG REN I") على تحقيق طموحات أمن الطاقة في البلاد من خلال تحويل سلسلة إمدادات الطاقة في البلاد بعيدًا عن مصادر الطاقة المستوردة إلى مصادر الطاقة المحلية.

ويسلط هذا الاستثمار الضوء على محفظة مبادلة المتنامية التي تضم شركات تعمل في مجال تقنيات الطاقة المتجددة والنظيفة في جميع أنحاء آسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية. ففي عام 2022، استثمرت مبادلة في منصة الطاقة المتجددة التابعة لشركة "تاتا باور" في الهند لدعم الشركة لتحقيق هدفها المتمثل في إضافة نحو 30 جيجاوات، بما يعادل 6%، من إجمالي قدرة الطاقة المتجددة المثبّتة في الهند بحلول عام 2030. وفي العام نفسه، استحوذت مبادلة على حصة في شركة "سكاي بورن" للطاقة المتجددة، والتي تعد أكبر مطور خاص لطاقة الرياح البحرية في العالم.

نبذة عن شركة مبادلة للاستثمار:

شركة مبادلة للاستثمار هي شركة استثمار سيادي، تدير محفظة أعمال عالمية، وتتمثل مهمتها في تحقيق عوائد مالية مستدامة لحكومة أبوظبي.

تتوزع محفظة أعمال مبادلة التي تبلغ قيمتها 1,111 مليار درهم إماراتي (302 مليار دولار أمريكي) على 6 قارات، وتستثمر الشركة في قطاعات عديدة وفي مختلف فئات الأصول، وتوظّف خبرتها المتميزة في مختلف القطاعات وكذلك شراكاتها العالمية طويلة الأمد، لتحقيق الأرباح والمساهمة في عملية النمو المستدام، دعماً لجهود بناء اقتصاد وطني متنوع ومتكامل مع الاقتصاد العالمي.



نبذة عن شركة "بي إيه جي" وشركة "بي إيه جي رينيوابلز"

"بي إيه جي" هي شركة رائدة في مجال الاستثمارات البديلة، وتركز أعمالها على منطقة آسيا والمحيط الهادئ حيث تدير استثمارات تقدر قيمتها بأكثر من 55 مليار دولار أمريكي عبر شركات الأسهم الخاصة والأصول الفعلية والائتمان وأسواق المال لصالح قاعدة عالمية ومتنوعة تضم أكثر من 300 مستثمر مؤسسي. وتتمتع الشركة بتاريخ طويل من الالتزام اتجاه اليابان مع سجل حافل يمتد لأكثر من 26 عامًا، حيث تستثمر 30 مليار دولار أمريكي في البلاد، من بينها استثمارات في قطاع الطاقة المتجددة ضمن محفظتها الحالية بقيمة 1,6 مليار دولار أمريكي. وتعمل شركة "بي إيه جي رينيوابلز"، المملوكة بالكامل لشركة "بي إيه جي"، على تطوير وبناء وتشغيل والاستثمار في قطاع البنية التحتية للطاقة المتجددة في جميع أنحاء منطقة آسيا والمحيط الهادئ بما يدعم انتقال قطاع الطاقة في المنطقة. وتدير شركة "بي إيه جي رينيوابلز"، والشركة التابعة لها، "بي إيه جي رينيوابلز فاسيليتيز" لإدارة المرافق، محفظة أعمال في قطاع الطاقة المتجددة بقدرات تزيد عن 600 ميجاوات في اليابان، بالإضافة إلى خبراتها التي تشمل كامل دورة حياة المشروع، بدءًا من حيازة الأراضي والحصول على التراخيص وتصميم المحطات والبناء والتمويل والعمليات وإدارة الأصول.





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