فريق الإدارة في شركة "فورتريس" و"مبادلة" يستكملان عملية الاستحواذ على مجموعة فورتريس للاستثمار

ترتكز هذه الاتفاقية على الشراكة المثمرة بين الشركتين، كما تعزز مكانة شركة "فورتريس" لـتمكينها من اقتناص أفضل الفرص الواعدة في أسواق الائتمان الدولية، مما يرسّخ دورها المحوري لاعباً رائداً في قطاع إدارة الأصول البديلة.

15 مايو 2024 - نيويورك ودالاس، الولايات المتحدة الأمريكية/ أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت مجموعة فورتريس للاستثمار ("فورتريس") وشركة مبادلة للاستثمار ("مبادلة")، من خلال شركة مبادلة كابيتال المملوكة لها بالكامل والمتخصصة في إدارة الأصول ("مبادلة كابيتال")، عن استكمال صفقة الاستحواذ المُعلن عنها مسبقاً والمتمثلة في الاستحواذ على 90.01٪ من حصّة "فورتريس" التي كانت تملكها شركة "سوفت بنك جروب" ("سوفت بنك"). ولم يتم الإفصاح عن تفاصيل هذه الصفقة.

وعقب اختتام هذه الصفقة، ستمتلك إدارة "فورتريس" حصة قدرها [32]% في الشركة من فئة أسهم تمنحها الحق في تعيين أغلبية مقاعد مجلس الإدارة. ويُعد المديران التنفيذيان المشاركان للشركة درو ماكنايت وجوشوا باك، بالإضافة إلى الشريك الإداري جاك نيوماك، بجانب الرئيس المشارك بيتر بريغر، من أكبر المستثمرين الأفراد في عملية الشراء، وقد انضم إليهم قرابة 150 عضواً في الشركة.

ويمتلك تحالف بقيادة شركة "مبادلة كابيتال" حالياً حصّة بنسبة [68]% من أسهم شركة "فورتريس". أما هاني برهوش، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمبادلة كابيتال، فسيواصل الاحتفاظ بمقعده في عضوية مجلس إدارة فورتريس والذي ظل يشغله منذ عام 2019.

وبموجب ما تم الإعلان عنه مسبقاً، ستواصل "فورتريس" القيام بدور مدير استثمار مستقل تحت العلامة التجارية "فورتريس"، مع تمتعها بالصلاحيات الكاملة للتصرف في عمليات الاستثمار واتخاذ القرارات وشؤون الموظفين والعمليات.

وبموجب ترتيبات الملكية المشتركة الجديدة، تتوقع "فورتريس" ترسيخ موقعها كشركة رائدة في قطاع الاستثمار البديل، لاسيما في مجالات الائتمان والعقارات عبر أسواق الاستثمارات العامة والخاصة، حيث تدير الشركة حالياً ما يزيد عن 48 مليار دولار من الأصول نيابةً عن نحو 2000 من المستثمرين من المؤسسات الرئيسية والقطاع الخاص. ويتوقع أن تستفيد "فورتريس" من الشبكة العالمية التي تتمتع بها "مبادلة كابيتال" ومحفظة أصولها المتنوعة، إلى جانب الخبرات والموارد المشتركة الواسعة للشركات لتوسيع قنوات الاستثمار، وبناء علاقات جديدة مع العملاء ودعم مسار النمو والتوسع الاستراتيجي.

وبهذه المناسبة قال الرئيسان التنفيذيان المشاركان لشركة "فورتريس" درو ماكنايت وجوشوا باك، في بيان مشترك: "تمثّل هذه اللحظة محطة بارزة في مسيرة شركة فورتريس وموظفينا والعملاء الذين نخدمهم. فاليوم، قام قرابة 150 عضواً مؤهلاً من فريق فورتريس بالاستثمار في زملائهم وفي مسيرة نجاحنا الجماعي، وقد أصبحوا مالكي أسهم في شركة التي كان العديد منا جزءاً منها لما يقارب الـ 20 عاماً. لقد عملنا على تعزيز تحالفاتنا وأصبحنا شركاء في الإدارة، كما عززنا شراكتنا طويلة الأجل مع مبادلة؛ إحدى أكبر شركات الاستثمار البارزة في العالم. ومع استمرار توافق المشهد الاستثماري مع مقوماتنا التنافسية ونقاط قوّتنا، فنحن اليوم أصبحنا أكثر استعداداً وتأهباً بشأن مستقبل الشركة ولمصلحة مستثمرينا وموظفينا على حد سواء".

بدوره قال هاني برهوش، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مبادلة كابيتال: "منذ استثمارنا الأول في عام 2019، تطوّرت شراكة قوية بين مبادلة كابيتال وفورتريس. ويمثّل إتمام هذه الصفقة خطوةً حيويةً للمضي قدماً نحو آفاق أوسع من التعاون، حيث نعتزم استغلال خبراتنا المشتركة وتوظيف شبكتنا العالمية من العلاقات لاقتناص أفضل الفرص الناشئة في مجال الاستثمارات البديلة. وبينما نتطلع إلى المستقبل بنظرة متفائلة، فنحن واثقون من أن تعاوننا سيمكننا من اقتناص فرص كبيرة، ليس فقط لتحقيق القيمة بل أيضاً لتقديم عوائد مجزية لمستثمرينا ولأصحاب المصلحة في فورتريس".

قامت شركة "أرديا بارتنرز" بدور المستشار المالي لشركة مبادلة، فيما عملت شركة "شيرمان آند ستيرلنج" (المعروفة الآن باسم "إيه آند أو شيرمان") كمستشار قانوني لشركة مبادلة.

ومن جانب آخر، تولت غولدمان ساكس تقديم الاستشارات المالية، وكيركلاند آند إيليس تقديم الاستشارات القانونية للإدارة العليا لفورتريس بشأن هذه الصفقة. ومثّل فورتريس في هذه الصفقة كل من سكادن وآربس وسليت وميغر آند فلوم.

بدورها، قامت مجموعة رين بدور المستشار المالي الحصري، وموريسون فوريستر بدور المستشار القانوني لـ "سوفت بانك".

نبذة عن مجموعة فورتريس للاستثمار

شركة رائدة في مجال إدارة الاستثمارات العالمية المتنوعة. تأسست شركة فورتريس عام 1998، وتدير 48.0 مليار دولار أمريكي من الأصول كما في 31 ديسمبر 2023، وذلك نيابةً عن حوالي 2000 من جهات الاستثمار الرئيسية ومستثمرين من القطاع الخاص في جميع أنحاء العالم، عبر مجموعة من مجالات الائتمان والعقارات والأسهم الخاصة واستراتيجيات استثمار رأس المال الدائم.

نبذة عن مبادلة كابيتال

شركة إدارة الأصول المملوكة بالكامل لشركة مبادلة للاستثمار، وهي شركة استثمار سيادي عالمية رائدة مقرها في أبوظبي. تدير مبادلة كابيتال حوالي 22 مليار دولار عبر استثماراتها الخاصة واستثمارات نيابة عن مستثمرين مؤسسيين، بما في ذلك أربعة صناديق أسهم خاصة رائدة، وأربعة صناديق استثمارية في المراحل المبكرة، وصندوقين في البرازيل يركزان على الفرص الخاصة وصناديق استثمار استراتيجية متنوعة تركز على الفرص المتاحة في الأسواق الخاصة. وتمتلك مبادلة كابيتال مكاتب في نيويورك وسان فرانسيسكو ولندن وريو دي جانيرو وأبوظبي.

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