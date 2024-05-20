افتتاح الموقع الأول لمفهوم "المطبخ من سبينس" في دبي مول، ومن المتوقع افتتاح الموقع التالي في "كريك هاربور" خلال النصف الثاني من عام 2024، والشركة تبحث إمكانية افتتاح مواقع إضافية أخرى

"المطبخ من سبينس" هو أحدث المفاهيم المبتكرة للشركة، حيث يساهم في تنويع قاعدة إيراداتها واغتنام فرص النمو العالية في سوق خدمات الطعام المزدهر بدولة الإمارات

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 20 مايو 2024 - أعلنت سبينس ("سبينس" أو "الشركة")، إحدى أبرز متاجر السوبرماركت لبيع المواد الغذائية الطازجة في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن إطلاق "المطبخ من سبينس" وهو أول مفهوم لصالة طعام مستقلة، حيث افتتحت الشركة الموقع الأول لهذا المفهوم في دبي مول.

يوفر "المطبخ من سبينس" أطعمة جاهزة صحية وعالية الجودة، ويركز على اهتمام العملاء بمفهومي "الطعام في الوقت الحالي" و"وتخزين الأطعمة لوقت لاحق". ويستند هذا المفهوم إلى مفاهيم دولية ناجحة أخرى في الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا والمحيط الهادئ؛ وتعتزم المجموعة من خلاله اغتنام فرص النمو المتاحة في سوق الخدمات الغذائية في دولة الإمارات، والذي من المتوقع له أن يحقق نمواً بمعدل سنوي مركب قدره 6.8% 1 خلال الفترة من 2022 إلى 2028. وتخطط سبينس لافتتاح الموقع الثاني لمفهوم "المطبخ من سبينس" في "كريك هاربور" خلال النصف الثاني من العام الجاري، كما تدرس افتتاح ما يصل إلى 15 موقعاً في جميع أنحاء دولة الإمارات بحلول عام 2028.

وبهذه المناسبة، قال سونيل كومار، الرئيس التنفيذي لشركة سبينس: "يعد إطلاق مفهوم ’المطبخ من سبينس" اليوم أول إنجازتنا بعد الطرح العام الأولي، ويشكّل محطة أساسية في رحلتنا لتنفيذ خارطة الطريق الاستراتيجية للشركة وخطوةً مهمة أخرى تؤكد التزامنا بالابتكار والنمو الموجه نحو العملاء. كما يعتبر هذا المفهوم، الأول من نوعه لصالات الطعام المستقلة، دليلاً ملموساً على رؤيتنا الطموحة للاستفادة من ديناميكية سوق الخدمات الغذائية في دولة الإمارات، حيث يعزز عرض القيمة الفريد للشركة ويوسّع نطاق عروضنا من الأطعمة الصحية عالية الجودة".

وأضاف كومار: "يساهم دمج هذه التجربة الجديدة ضمن استراتيجيتنا للنمو بتنويع عروض سبينس في سوقها الأساسي بدولة الإمارات، وابتكار سبل جديدة ومميزة لخدمة مجتمعاتنا. ونتطلع إلى تحقيق الكثير من الإنجازات خلال الأشهر المقبلة، حيث نعمل على دخول سوق المملكة العربية السعودية عبر افتتاح أربعة متاجر بحلول نهاية هذا العام، بالإضافة أيضاً إلى افتتاح ثلاثة متاجر أخرى في دولة الإمارات".

خصصت سبينس 13.5% من إيرادات التجزئة لعام 2023 للاستثمار في مفهوم "المطبخ من سبينس"؛ وقد جاءت هذه الإيرادات مدفوعةً بمبيعات المخبوزات والوجبات الجاهزة والمقاهي داخل المتاجر. ويواكب هذا المفهوم التوجهات المفضلة السائدة في السوق بتناول الطعام خارج المنزل مع زيادة تركيز المستهلكين على اعتبارات الراحة والصحة والرفاهية. ويأتي مفهوم "المطبخ من سبينس" بعد نجاح متجر "ويتروس وشركاه " الذي تم افتتاحه في "أي سي دي بروكفيلد بليس" في فبراير 2022، وكذلك متجر سبينس في ميدان الذي تم افتتاحه في نوفمبر 2019، ومتجر سبينس الذي تم افتتاحه في مطار دبي الدولي في أبريل 2018.

وتلتزم سبينس بتسريع وتيرة النمو المربح لأعمالها متعددة القنوات، وتعزيز عروضها بشكل استراتيجي، وتوسيع نطاق انتشارها. ولتحقيق ذلك، تركز الشركة على المنتجات التي تحمل علاماتها التجارية الخاصة؛ وقنوات التجارة الإلكترونية، بالإضافة إلى منصة "سبينس سويفت" لتقديم خدمة التوصيل المحلي، والتي تم إطلاقها بنجاح في عدد من المواقع ومن المقرر إطلاقها في جميع أنحاء دبي خلال الأشهر المقبلة.

وكانت سبينس قد أعلنت عن تحقيقها نتائج مالية ممتازة للربع الأول من عام 2024، حيث ارتفعت إيراداتها بنسبة 11% تقريباً لتبلغ مستوى قياسياً قدره 815 مليون درهم، متضمنة نمواً قوياً في مبيعات التجارة الإلكترونية بنسبة 27% تقريباً لتصل إلى 110 مليون درهم. وعلى الرغم من تكاليف الاكتتاب العام لمرة واحدة ودفع مستحقات ضريبة الشركات بنسبة 9% في دولة الإمارات خلال الربع الأول، فقد سجلت الشركة أرباحاً بلغت 75 مليون درهم للفترة المذكورة، بزيادة قدرها 13% على أساس سنوي.

تم إدراج سبينس في سوق دبي المالي بتاريخ 9 مايو 2024 بعد اختتام اكتتابها الناجح الذي حقق إجمالي عائدات بنحو 1.38 مليار درهم، وتخطى إجمالي طلبات الاكتتاب بنسبة 64 مرة لجميع شرائح المستثمرين مجتمعة.

حول "سبينس"

بدأت "سبينس" رحلتها في عام 1961 عندما افتتحت أول سوبرماركت في ميدان النصر. ونمت منذ ذلك الحين لتغدو واحدة من أبرز متاجر البيع بالتجزئة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتدير 75 متجراً (64 متجراً مملوكاً لها و11 تحت إدارتها بما فيها متاجر "ويتروس") في دولة الإمارات وسلطنة عمان. وتحظى "سبينس" بشعبية كبيرة بين المقيمين والسكان المحليين في المنطقة، وتتمتع بسمعة مرموقة لتفكيرها واسع الأفق ومواكبتها التغيرات في توجهات الطهي وظهور منتجات جديدة حول العالم. واستطاعت "سبينس "، المملوكة بالأغلبية للمواطن الإماراتي علي البواردي، بناء اسم قوي بطرحها منتجات عالية الجودة وتقديم أعلى مستويات الخدمة للعملاء. لطالما كانت جودة المواد الغذائية وسلامتها ونضارتها في طليعة اهتمامات الشركة – وهي أحد الأسباب وراء "التجربة الأكثر نضارة" التي تميز علامة "سبينس" التجارية.

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