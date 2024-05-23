شركة تطوير المربع الجديد توّقع عقد شراكة مع شركة HSSG للمقاولات لإنشاء أساسات "المكعب"

الرياض، 23 مايو 2024:

وقعت شركة تطوير المربع الجديد، إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، ممثلة برئيسها التنفيذي مايكل دايك، وشركة HSSG للمقاولات يمثلها علي كورهان، عقد شراكة لإنشاء أساسات "المكعب"، الذي يُعد أيقونة معمارية تضم أحدث التقنيات والتصاميم البصرية، في وسط المربع الجديد.

وتمثل هذه الشراكة معHSSG للمقاولات المتخصصة بتوفير الحلول التقنية المتقدمة في بناء الأساسات، إنجازاً مهماً في مسيرة المربع الجديد الطموحة، كونها تمثل المرحلة الأولية من البناء، وتؤسس لإنشاء أسس قوية للمكعب الذي بمجرد اكتماله سيكون أحد الأيقونات العالمية ، إذ تبلغ أبعاده 400 متر(الارتفاع، والطول، والعرض)، مما يدعم حيوية وديناميكية مدينة الرياض في المستقبل.

ويشكل عقد الشراكة قفزة نوعية لإنجاز صرح معماري فريد يُعيد تعريف أفق الرياض الجديد في أكبر داون تاون حديث عالمياً، كما يُعد جزءاً من الشراكات التي أبرمتها شركة تطوير المربع الجديد مع شركات عالمية رائدة لديها سمعة قوية وتمتلك خبرة رائدة، وتمثل قفزة نوعية إلى الأمام في تحقيق رؤية المكعب، وإنشاء داون تاون نابض بالحياة، ووجهة لأحدث التقنيات والابتكار والاستدامة، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.

ومع الاستمرار في تطوير وجهة المربع الجديد، وأيقونته الفريدة "المكعب"، تضع شركة تطوير المربع الجديد وشركاؤها الأسس الرئيسية لبناء إرث ديناميكي ومفعم بالحياة بشكل دائم في وسط مدينة الرياض، حيث يتناغم فيه الابتكار والتقنية، بالطبيعة والاستدامة، ليبهر العالم ويمهد الطريق لمرحلة جديدة من مستقبل المملكة العربية السعودية المُشرق.

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