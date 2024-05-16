تاو كابيتال التابعة لمجموعة رويال جروب تستثمر في شركة إير ووتر

الاهتمام العالمي بتكنولوجيا تحويل الهواء إلى مياه يرتفع وسط تصاعد المخاوف بشأن الأمن المائي

أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة، 16 مايو 2024 - أعلنت إير ووتر، الشركة الرائدة عالمياً في تكنولوجيا تحويل الهواء إلى مياه، اليوم عن حصولها على تمويل من قبل تاو كابيتال. تستثمر شركة تاو كابيتال في التقنيات الرائدة، مما يمكن الرواد من تحويل الصناعات وتشكيل مستقبل أفضل.

ومع تزايد مخاوف الأمن المائي في العالم، يبحث المستثمرون والحكومات والشركات عن تقنيات جديدة لمواجهة تلك التحديات. كما أفادت الأبحاث التي أجرتها سي دب بي، وهي منظمة عالمية غير ربحية، بأنّ مخاطر الأمن المائي تطرح تهديداً كبيراً على سلاسل التوريد العالمية، حيث تعرّض ما لا يقل عن 77 مليار دولار للخطر[1].

وتأسست شركة إير ووتر في أبو ظبي عام 2018، وتربعت على صدارة السوق خلال ست سنوات من البحث والتطوير، وأطلقت مؤخراً هوية تجارية جديدة تعكس ابتكاراتها المتطورة وتأثيرها العالمي. بيل موراي، المدير الإداري لشركة تاو كابيتال، يعلق قائلاً: "تتجلى النهج التكنولوجي الذي تتبناه شركة إير ووتر لضمان الأمن المائي كنموذج للابتكار المحور نحو التحول الذي نعتقد في تاو كابيتال أنه ضروري للتنمية العالمية المستدامة."

وتعليقاً على هذا الموضوع؛ قال أليكس جاي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة إير ووتر: "يعكس الاستثمار الذي قامت به تاو كابيتال رؤيتنا المشتركة في تحقيق مستقبل مستدام. كما تتوافق تاو كابيتال وشركة إير ووتر بعدة مجالات، بدءاً من وجود مقرهما في أبوظبي ووصولاً إلى منهجية الابتكار التي تشتهر بها هذه المنطقة وشركاتنا. وتستطيع تاو كابيتال تطوير قطاعات أخرى، ويساعدنا دعمها على تسريع وتيرة الابتكار والتوسع."

وسيساهم هذا الاستثمار في تمكين شركة إير ووتر من توسيع نطاق التصنيع والبنية التحتية والتوزيع، مع التركيز على منشآت المياه المستخلصة من الغلاف الجوي لأغراض تجارية وصناعية. ويتضمن أحد هذه المشاريع في الإمارات العربية المتحدة مرافق توزيع وتعبئة المياه في أبو ظبي ودبي.

وبدوره، قال أندريا موليكا، المدير العام في تاو كابيتال: "نحن نقدّر التزام شركة إير ووتر بالابتكار التكنولوجي في الإمارات العربية المتحدة وقاعدة عملائها المرموقة التي تشمل مجموعة فنادق هيلتون ومجموعة أكور ونيوم وأدنوك، ونعتبرها محفزاً مهماً لتحقيق التغيير الذي نطمح له. ويؤثر الماء على الشركات والموظفين والمستهلكين في العالم، وهنا تبرز أهمية عمل شركة إير ووتر، ويؤثر هذا الاستثمار على مختلف الأجيال والقطاعات، ونحن متحمسون لرؤية التطورات التي يحملها لنا المستقبل."

لمحة عن إير ووتر

تعمل شركة إير ووتر على دمج التكنولوجيا والهندسة، وتقوم بتصميم وتصنيع أحدث التقنيات لتحويل الهواء إلى مياه من أجل إنتاج مياه نظيفة من الرطوبة الموجودة في الجو. وتتلخص مهمة الشركة في أن تصبح مصدر المياه الأكثر استدامة في العالم، مع مجموعة متنوعة من حلول المياه المتجددة التي تشمل الاستخدامات التجارية والصناعية والاستهلاكية. وتستطيع الشركة توليد المياه في الموقع وعلى نطاق واسع، مما يقلل الحاجة إلى البنية التحتية ذات الاستهلاك الكبير للطاقة، ويخفض التكاليف المرتفعة لنقل المياه، كما يقلل استهلاك البلاستيك المخصص للاستخدام لمرة واحدة، والمطلوب عادة مع المصادر التقليدية للمياه.

لمحة عن تاو كابيتال

مقرّها في أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة، تقف شركة تاو كابيتال في طليعة الاستثمار في رأس المال الاستثماري، مكرّسة لدفع الابتكار التكنولوجي وتحويل القطاعات. تستثمر الشركة بشكل استراتيجي في التقنيات الأساسية التي تهدف إلى إعادة تعريف الصناعات وإثراء المجتمعات على الصعيدين المحلي والعالمي.

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