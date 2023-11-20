أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت مجموعة "بيورهيلث" القابضة ش.م.ع (شركة مساهمة عامة قيد التأسيس)، أكبر منصة للرعاية الصحية في منطقة الشرق الأوسط، عن عزمها إجراء طرح عام أولي يتبعه إدراج أسهمها في "سوق أبوظبي للأوراق المالية" (ADX).

ومن المتوقع أن تبدأ عملية التداول بالسوق في ديسمبر 2023 بعد الحصول على الموافقات التنظيمية واستكمال الإجراءات القانونية ذات الصلة.

وتضم قائمة المساهمين في مجموعة “بيورهيلث" حالياً كلاً من شركة "ألفا ظبي القابضة" (ADX:ALPHADHABI)، وشركة اي اتش سي هيلث كير القابضة ذ.م.م التابعتين لتكتل "الشركة العالمية القابضة" (IHC)، ومقرها أبوظبي، والقابضة (ADQ) المؤسسة الاستثمارية والقابضة[LB1] ومقرها أبوظبي، عن طريق شركة تابعة مملوكة بالكامل.

واتسمت رحلة "بيورهيلث" بالنجاحات المتعاقبة، فقد واصلت تعزيز مكانتها ونموها على مدى السنوات الماضية، ومع محفظة متنوعة في دولة الإمارات العربية المتحدة، تشمل أكثر من 25 مستشفى و100 عيادة ومراكز تشخيص متعددة وحلول التأمين الصحي والصيدليات والتكنولوجيا الصحية والمشتريات، فإن "بيورهيلث" تعمل على توسيع حضورها عالميًا. وفي هذا السياق، قامت المجموعة مؤخراً بالاستحواذ على 100% من محفظة "سيركل هيلث جروب"، وهي أكبر مشغلي المستشفيات المستقلة في المملكة المتحدة، مما يمثل علامة فارقة في رؤية المجموعة الطموحة والهادفة إلى بناء شبكة رعاية صحية عالمية تُحدث ثورة في رعاية المرضى.

وفي مايو 2023، أكملت "بيورهيلث" استحواذها على "أردنت للخدمات الصحية”، وهي رابع أكبر مجموعة رعاية صحية خاصة في الولايات المتحدة الأمريكية، لتصبح المزود الوحيد لخدمات الرعاية الصحية في الشرق الأوسط الذي يستحوذ مباشرة على أصول في مستشفيات وعيادات أمريكية.

وتلتزم "بيورهيلث" برفع معايير التميز في قطاع الرعاية الصحية، وتطوير حلول الرعاية الصحية المبتكرة، وتعزيز علم اطالة العمر، انطلاقاً من سعيها الدؤوب للبقاء في طليعة الأنظمة الصحية المتقدمة ورسم ملامح الرعاية الصحية في المستقبل.

وبهذه المناسبة، قال حمد الحمادي، رئيس مجلس إدارة "بيورهيلث": "تعتبر الرعاية الصحية ركيزة أساسية لبناء مجتمع صحي ومزدهر. ونحن على ثقة بأن مقومات الابتكار والتقدم التي تتمتع بها "بيورهيلث" والتي ساهمت في تحقيق العديد من الانجازات المهمة، ستستمر في الارتقاء بمكانة المجموعة وإحداث تغيير إيجابي داخل قطاع الرعاية الصحية. وانعكاساً للديناميكية والحيوية المستمرة لسوق رأس المال في أبوظبي، سيسمح الإدراج المخطط له لـ "بيورهيلث" بتعزيز سمعتها وحضورها المتميز بين كبرى مجموعات الرعاية الصحية الرائدة على مستوى العالم، بما يعود بالنفع على العديد من الأفراد في مختلف البلدان في المنطقة ودعم الأهداف التنموية لدولة الإمارات".

بدوره، قال فرحان ملك، المدير العام لـ"بيورهيلث": "يسعدنا أن نعلن عن نيتنا طرح "بيورهيلث" في سوق أبوظبي للأوراق المالية". وسيمكن الاكتتاب العام مجموعة "بيورهيلث"من مواصلة ترسيخ مكانتها كشركة وطنية رائدة، وتوسيع إطار العمق والامتداد الجغرافي للابتكارات الرائدة لصالح المرضى، وتعزيز تكنولوجيا الرعاية الصحية، والتوسع عالميًا من خلال عمليات الاستحواذ. وتماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة لدولة الإمارات الهادفة إلى الوصول لمجتمع متقدم ومستدام، سيعزز الاكتتاب العام للمجموعة من مكانة أبوظبي في صدارة مشهد الرعاية الصحية العالمي. ويعد هذا الإنجاز بالغ الأهمية لدولة الإمارات كخطوة مهمة تضاف لجهود "بيورهيلث" الحثيثة في مواصلة إحداث ثورة في مجال الرعاية الصحية من خلال نشر حلول التكنولوجيا الصحية المبتكرة والرائدة والتوسع عالميًا، والمساهمة في تقديم الأفضل في مجال الرعاية الصحية من أبوظبي إلى العالم".

وتماشيًا مع مهمتها المتمثلة في تطوير علم اطالة العمر الصحي، أطلقت "بيورهيلث" مؤخرًا "بيورا"، وهو تطبيق مدعوم بالذكاء الاصطناعي يدمج بسلاسة إمكانيات مرافق الرعاية الصحية التقليدية والبيانات التي يتم جمعها عبر مصادر متعددة، مثل المراقبة الآنية عبر الأجهزة القابلة للارتداء. ومن خلال الإدراك العميق بأن الرعاية الصحية التقليدية لن يصبح لها وجود في المستقبل، تعمل "بيورهيلث" بشكل استباقي على نقل الرعاية الصحية إلى الأنظمة السحابية. وفي هذا الإطار، أطلقت المجموعة "بيورنت"، وهي منصة سحابية مخصصة للرعاية الصحية لتمكين جميع مقدمي الرعاية الصحية خلال رحلتهم نحو الرقمنة وتوسيع خدماتهم الصحية الرقمية. وتلتزم "بيورهيلث" ببناء منصة عالمية لا تخدم احتياجات المرضى الحالية فحسب، بل تركز أيضًا على إدارة صحة الأفراد وتطوير حلول الرعاية الصحية لتلبية احتياجات الأجيال القادمة.

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نبذة عن بيورهيلث:

من خلال تطوير علم اطالة العمر الصحي، تطلق مجموعة "بيورهيلث" رؤية جديدة لمستقبل الرعاية الصحية من الإمارات العربية المتحدة إلى بقية العالم. وتعد "بيورهيلث" أكبر منصة رعاية صحية متكاملة مدعومة بمنظومة رائدة تركز على زيادة متوسط ​​العمر وتحسين المدى الصحي في دولة الأمارات. تشتمل المجموعة على أكثر من 25 مستشفى، وأكثر من 100 عيادة، ومراكز تشخيص متعددة، وحلول تأمين، وصيدليات، وتقنيات صحية، ومشتريات، واستثمارات، وغيرها. ومع تسخير الابتكارات الرائدة في قطاع الرعاية الصحية، تهدف الشركة لإتاحة استدامة الشباب للبشرية جمعاء.

تتكون شبكة مرافق الرعاية الصحية المتكاملة لـ "بيورهيلث" في أنحاء أبو ظبي والإمارات الشمالية من: