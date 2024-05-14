خطوة استراتيجية تعزز مكانة بروبرتي فايندر في السوق وتعكس الثقة العالية في القطاع العقاري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

دبي، الإمارات العربية المتحدة 14 مايو 2024: أعلنت "بروبرتي فايندر"، بوابة التكنولوجيا العقارية الرائدة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، نجاحها في الحصول على تمويل دين بقيمة 90 مليون دولار أمريكي لإتمام صفقة إعادة شراء كامل حصة المستثمر في شركتها "بيكو كابيتال".

تولت عملية تمويل الدين "فرانسيسكو بارتنرز" (Francisco Partners)، شركة الاستثمارات المالية العالمية الرائدة، والتي تتمتع بحضور قوي في سان فرانسيسكو ونيويورك ولندن، والمتخصصة في إبرام الشراكات مع شركات التكنولوجيا. وقد استخدمت بروبرتي فايندر المبلغ لتمويل إعادة شراء الحصة الكاملة التي تمتلكها "بيكو كابيتال" في الأولى، إذ تُعد "بيكو كابيتال" أول مستثمر مؤسسي في شركة بروبرتي فايندر. بينما قامت "جي بي مورغان" بدور المستشار المالي في الصفقة.

وفي سياق تعليقه على هذا الإعلان، قال مايكل لحياني، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة بروبرتي فايندر: "تعكس الثقة الكبيرة التي أولاها فريق العمل في "بيكو كابيتال"، وعلى رأسهم داني فرحة، لشركتنا منذ 11 عاماً، جودة أعمالنا ونتائجنا الباهرة. ولدينا التزام ثابت بتقديم أرقى الخدمات لسوق العقارات المزدهر، ونسعى دائماً لتحقيق عائدات قوية ومستدامة لمنظومتنا. ونأمل أن يشكل هذا الحدث حافزاً للمؤسسين الآخرين في المنطقة للارتقاء بشركاتهم إلى آفاق جديدة من التطور والابتكار، واستقطاب المواهب العالمية، وبالتالي توفير إيرادات إضافية تدعم منظومة أعمال القطاع في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا."

وأضاف لحياني: "كل الشكر والامتنان للقيادة الرشيدة في دولة الإمارات العربية المتحدة على دعم القطاع العقاري وتوفير أفضل السبل لجذب المستثمرين العالميين من أمثال شركة "فرانسيسكو بارتنرز". وأشكر فريق عمل بروبرتي فايندر على ما قدمه من عمل جاد ودؤوب على مدار السنوات الماضية، والتي شهدت خلالها الشركة نمواً مطرداً وكبيراً في أعمالها، نموٌ مكننا من تقديم أرقى خدمات التكنولوجيا العقارية لكل من الباحثين عن المنازل والقطاع العقاري."

تُعد "بيكو كابيتال" من أوائل شركات رأس المال الاستثماري التي تأسست في دولة الإمارات العربية المتحدة، ومستثمراً رئيسياً في المرحلة الأولى من تمويل "بروبرتي فايندر"، وكان لها دور أساسي في تطور الأخيرة ونجاحها. وقد أسفرت صفقة إعادة شراء الحصة عن حصول "بيكو كابيتال" على عائدات كبيرة على استثمارها في بروبرتي فايندر.

من ناحيته، قال داني فرحة، الشريك المؤسس والشريك الإداري، بيكو كابيتال: "شكل استثمارنا في بروبرتي فايندر مصدر سعادة لنا، ونعتز بدعمنا لـ مايكل لحياني، أحد أبرز رواد الأعمال في المنطقة، والذي يحيط نفسه باستمرار بفريق عمل وشركاء عالميين يحرصون دائماً على الابتكار وتقديم أرقى التجارب والعروض القيّمة للمتعاملين. وعلى الرغم من خروجنا من هذا الاستثمار الناجح الذي حقق لمساهمينا عائدات ممتازة، إلا أننا واثقون من فرص بروبرتي فايندر الهائلة في النمو المطرد وتقديم أفضل الخدمات لعملائها في جميع أنحاء المنطقة عبر واحد من أكبر القطاعات الاقتصادية الإقليمية، وبالتأكيد سنكون إلى جانبهم خلال مسيرة تطورهم المستمرة."

تشتهر "فرانسيسكو بارتنرز" (Francisco Partners)، التي أبرمت معها بروبرتي فايندر اتفاقية التمويل، باستثماراتها في مجال التكنولوجيا وشركات الخدمات القائمة على التكنولوجيا. ويأتي توسيع نطاق أعمالها التمويلية ليشمل شركة مقرها في دولة الإمارات ليؤكد مكانة بروبرتي فايندر كشركة رائدة في قطاع التكنولوجيا العقارية، لديها تطلعات طموحة نحو النمو والتوسع، كما يجسد ثقة "فرانسيسكو بارتنرز" في النجاح المستقبلي للشركة وللقطاع العقاري في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

من جانبه، أعرب المتحدث باسم "فرانسيسكو بارتنرز" عن سعادته بهذه الشراكة الاستراتيجية مع بروبرتي فايندر عبر صفقة التمويل، مؤكداً أنها تعكس ثقة الشركة بمكانة بروبرتي فايندر وجودة أعمالها ورؤيتها وإمكاناتها، وأضاف:

"تمثل هذه الصفقة أول استثمار من نوعه لشركتنا في دولة الإمارات العربية المتحدة، وسنعمل على تعزيز حضورنا بهدف دعم شركات التكنولوجيا الرائدة عبر شراكات مالية مرنة. ونحن على يقين بأن بروبرتي فايندر في وضع ممتاز يؤهلها لتحقيق نمو وتوسع كبيرين خلال السنوات القادمة."

جاء القرار الاستراتيجي في إبرام صفقة تمويل الدين لاستكمال برنامج إعادة شراء حصة مستثمر في الشركة بدعم من المستثمر المؤسسي المتبقي في بروبرتي فايندر "جنرال أتلانتيك"، وهي شركة أسهم خاصة رائدة، في مؤشر إضافي على نجاح استراتيجية الشركة ومسارها الصحيح.

نبذة عن بروبرتي فايندر

بروبرتي فايندر هي بوابة عقارية رائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وقد أخذت على عاتقها مهمة تحفيز المستهلكين وإلهامهم للحصول على حياة أفضل يستحقونها. وتربط بروبرتي فايندر الملايين من الباحثين عن العقارات بآلاف المتخصصين في قطاع العقارات يومياً، وهي المكان الأمثل للانطلاق في رحلة سهلة وحافلة للبحث عن المنازل وإيجاد التمويل المناسب لكل من المشترين والمستأجرين. ومنذ تأسيسها في عام 2007، تطورت بروبرتي فايندر وحققت نجاحات متلاحقة جعلت منها منصة موثوقة للمطورين والوسطاء العقاريين والباحثين عن العقارات لاتخاذ قرارات مستنيرة فيما يتعلق بالعقارات.

نبذة عن فرانسيسكو بارتنرز

فرانسيسكو بارتنرز هي شركة استثمارات مالية عالمية رائدة متخصصة في نسج شراكات مع مؤسسات التكنولوجيا والشركات التي تعتمد أعمالها على التكنولوجيا. وقد أتاح الفهم العميق للشركة في قطاع التكنولوجيا تعزيز استثماراتها في شركات الأعمال في جميع مراحل نموها، وذلك لمساعدتها على إطلاق العنان لكامل طاقاتها.

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