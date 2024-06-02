تعلن حكومة المملكة العربية السعودية وأرامكو السعودية بدء عملية الطرح الثانوي العام لأسهم عادية في أرامكو السعودية

تُعلن كل من حكومة المملكة العربية السعودية ("الحكومة") وشركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) - وهي أكبر شركة طاقة وكيمائيات متكاملة في العالم ("الشركة") - عن بدء عملية الطرح الثانوي العام ("الطرح") لأسهم عادية في الشركة ("أسهم الطرح") من قبل الحكومة، اعتبارًا من هذا اليوم.

تفاصيل الطرح

يمثل الطرح طرحًا ثانويًا عامًا لـ 1.545 مليار سهم من أسهم الشركة والتي تمثل حوالي 0.64% من أسهم الشركة المُصدرة.

تم تحديد النطاق السعري لأسهم الطرح ما بين 26.7 ريال سعودي و 29 ريال سعودي للسهم الواحد.

الطرح ما بين 26.7 ريال سعودي و 29 ريال سعودي للسهم الواحد. تمتلك الحكومة حاليًا 82.19% من الأسهم المُصدرة للشركة. وعند إتمام عملية الطرح، ستكون نسبة ملكية الحكومة حوالي 81.55% من الأسهم المُصدرة للشركة في حال عدم ممارسة خيار التخصيص الإضافي، أو حوالي 81.48% في حال ممارسة خيار التخصيص الإضافي بشكل كامل.

لتمكين مدير الاستقرار السعري (بحسب التعريف الوارد أدناه) من تغطية عمليات البيع على المكشوف الناتجة عن أي تخصيص إضافي للأسهم، منحت الحكومة مدير الاستقرار السعري خيار شراء (" خيار التخصيص الإضافي ") أو "greenshoe" بحيث يجوز لمدير الاستقرار السعري بموجبه أن يشتري من الحكومة أسهمًا لا تتجاوز نسبتها 10% من مجموع عدد أسهم الطرح بسعر الطرح النهائي. ويحق لمدير الاستقرار السعري ممارسة خيار التخصيص الإضافي كليًا أو جزئيًا من خلال تقديم إشعار خلال فترة 30 يومًا تقويميًا تبدأ من تاريخ بدء تداول أسهم الطرح في السوق المالية السعودية، والذي من المتوقع أن يوافق يوم الأحد بتاريخ 03/12/1445ه (الموافق 09/06/2024م). وإذا ما قام مدير الاستقرار السعري بممارسة خيار التخصيص الإضافي بشكل كامل، ستمثل أسهم الطرح عندئذ حوالي 0.7% من أسهم الشركة المصدرة.

") أو "greenshoe" بحيث يجوز لمدير الاستقرار السعري بموجبه أن يشتري من الحكومة أسهمًا لا تتجاوز نسبتها 10% من مجموع عدد أسهم الطرح بسعر الطرح النهائي. ويحق لمدير الاستقرار السعري ممارسة خيار التخصيص الإضافي كليًا أو جزئيًا من خلال تقديم إشعار خلال فترة 30 يومًا تقويميًا تبدأ من تاريخ بدء تداول أسهم الطرح في السوق المالية السعودية، والذي من المتوقع أن يوافق يوم الأحد بتاريخ 03/12/1445ه (الموافق 09/06/2024م). وإذا ما قام مدير الاستقرار السعري بممارسة خيار التخصيص الإضافي بشكل كامل، ستمثل أسهم الطرح عندئذ حوالي 0.7% من أسهم الشركة المصدرة. وفقًا لاتفاقية إدارة سجل الاكتتاب واتفاقية التنسيق، يُحظر على الحكومة والشركة بيع أسهم الشركة ويُحظر على الشركة إصدار أسهم جديدة في الشركة لمدة ستة أشهر من تاريخ استكمال الطرح الذي من المتوقع أن يوافق يوم الثلاثاء بتاريخ 05/12/1445ه (الموافق 11/06/2024م)، إلا ضمن استثناءات معينة أو في حال تنازل المنسقين الدوليين عن هذا الشرط (كما هم معرفون أدناه).

يحق للمؤسسات المكتتبة في المملكة العربية السعودية (" المملكة ") والمؤسسات المكتتبة الموجودة خارج المملكة المؤهلة وفقًا للقواعد المنظمة للاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية المدرجة الاكتتاب في أسهم الطرح، بالإضافة إلى المكتتبين الأفراد المؤهلين في المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي الأخرى. وسيتم إجراء عملية الطرح خارج المملكة وفقًا للائحة إس (Regulation S) بموجب قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933 وتعديلاته (" قانون الأوراق المالية الأمريكي ").

") والمؤسسات المكتتبة الموجودة خارج المملكة المؤهلة وفقًا للقواعد المنظمة للاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية المدرجة الاكتتاب في أسهم الطرح، بالإضافة إلى المكتتبين الأفراد المؤهلين في المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي الأخرى. وسيتم إجراء عملية الطرح خارج المملكة وفقًا للائحة إس (Regulation S) بموجب قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933 وتعديلاته (" "). وفيما يتعلق بالطرح، تعتزم شركة أرامكو السعودية عقد سلسلة من الاجتماعات مع المؤسسات المكتتبة خلال الفترة من يوم الأحد بتاريخ 25/11/1445ه (الموافق 02/06/2024م) إلى يوم الخميس بتاريخ 29/11/1445ه (الموافق 06/06/2024م).

سيتم تخصيص 154.5 مليون سهم طرح تمثل نسبة 10% من عدد أسهم الطرح (باستثناء الأسهم الصادرة بموجب أسهم خيار الشراء) للمكتتبين الأفراد - بشرط وجود طلب كافٍ من المكتتبين الأفراد.

ستحصل الحكومة على كامل صافي متحصلات الطرح وستقوم بتعويض الشركة عن كافة مصاريف الطرح. وعليه، لن تحصل الشركة على أي متحصلات من الطرح ولن يترتب على الطرح أي تخفيض في نسبة الأسهم المملوكة للمساهمين الآخرين في الشركة.

المستشارون الماليون والمنسقون الرئيسيون ومديرو سجل الاكتتاب

تم تعيين كل من إم. كلاين آند كومباني (M. Klein and Company) وموليس آند كومباني يو كيه إل إل بي (Moelis & Company UK LLP) كمستشارين ماليين مستقلين بخصوص الطرح (" المستشارين الماليين المستقلين ").

"). تم تعيين كل من سيتي جروب العربية السعودية (Citigroup Saudi Arabia) وجولدمان ساكس العربية السعودية (Goldman Sachs Saudi Arabia) وإتش إس بي سي العربية السعودية (HSBC Saudi Arabia) وشركة جي بي مورقان العربية السعودية (J.P. Morgan Saudi Arabia Company) وميريل لينش المملكة العربية السعودية (Merrill Lynch Kingdom of Saudi Arabia) وشركة مورغان ستانلي السعودية (Morgan Stanley Saudi Arabia) وشركة الأهلي المالية (SNB Capital Company) كمنسقين دوليين ومديري سجل اكتتاب للطرح (" المنسقين الدوليين ").

"). تم تعيين كل من شركة الراجحي المالية (Al Rajhi Capital) وشركة كريديت سويس العربية السعودية – إحدى شركات مجموعة يو بي إس – وشركة المجموعة المالية-هيرميس السعودية وشركة الرياض المالية (Riyad Capital) وشركة السعودي الفرنسي كابيتال (CapitalSaudi Fransi ) كمديري سجل الاكتتاب المحليين للطرح (" مديري سجل الاكتتاب المحليين ").

"). تم تعيين كل من بي إن بي باريباس وبي أو سي آي آسيا المحدودة وشركة الصين الدولية كابيتال هونج كونج للأوراق المالية المحدودة كمديري سجل اكتتاب دوليين (خارج المملكة) بخصوص الطرح (ويشار إليهم مجتمعين مع المنسقين الدوليين ومديري سجل الاكتتاب المحليين بـ " مديري سجل الاكتتاب ").

"). تم تعيين شركة الأهلي المالية (SNB Capital Company) كمدير الاكتتاب للطرح. كما تم تعيين كل من البنك السعودي الأول (ساب) (Saudi Awwal Bank (SAB)) ومصرف الإنماء (Alinma Bank) والبنك العربي الوطني (Arab National Bank) والبنك الأهلي السعودي (Saudi National Bank) ومصرف الراجحي (Alrajhi Banking and Investment Corporation) وبنك الرياض (RiyadBank) والبنك السعودي الفرنسي (Banque Saudi Fransi) كجهات مستلمة بخصوص الطرح. كما تم تعيين ميريل لينش المملكة العربية السعودية (Merrill Lynch Kingdom of Saudi Arabia) كمدير الاستقرار السعري للطرح ("مدير الاستقرار السعري").

تواريخ الأحداث الرئيسية للطرح

الاكتتاب والتسوية

سوف يكتتب المكتتبون الأفراد بسعر الحد الأعلى من النطاق السعري للطرح. ويجب على المكتتبين الأفراد الاكتتاب من خلال القنوات الإلكترونية للجهات المستلمة. وسيتعين على المكتتبين الأفراد تحديد عدد أسهم الطرح التي يعتزمون شراءها بسعر الحد الأعلى للنطاق السعري للطرح. وسوف يتم إعادة مبلغ الاكتتاب الفائض أو كامل مبلغ الاكتتاب إلى المكتتبين الأفراد في موعد أقصاه يوم الثلاثاء بتاريخ 05/12/1445ه (الموافق 11/06/2024م)، في الحالات التالية: (أ) إذا كان سعر الطرح النهائي أقل من سعر الاكتتاب للأفراد، (ب) اذا لم يتم تخصيص كافة أسهم الطرح التي اكتتب بها المكتتبون الأفراد المعنيون بشكل كامل، أو (ج) إذا كان سعر الطرح النهائي أعلى من سعر الإغلاق للأسهم في السوق المالية السعودية في آخر يوم من فترة بناء أوامر سجل الأوامر الموافق يوم الخميس بتاريخ 29/11/1445ه (الموافق 06/06/2024م) .

ستتم عملية التسوية وتسليم أسهم الطرح إلى المؤسسات المكتتبة عن طريق صفقات يتم التفاوض عليها (Negotiated Trades) خارج السوق والتي سيتم تنفيذها وفقًا لإطار "الصفقات المتفاوض عليها" في السوق المالية السعودية.

ستتم عملية التسوية للمكتتبين الأفراد من خلال مدير الاكتتاب وشركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع). سيتم إيداع أسهم الطرح للمكتتبين الأفراد في محافظ المكتتبين / حسابات الوساطة لدى مؤسسة السوق المالية المرتبطة بالجهة المُستلمة.

سيتم إتمام إيداع أسهم الطرح المخصصة للمؤسسات المكتتبة والمكتتبين الأفراد قبل فتح السوق المالية السعودية في يوم الأحد بتاريخ 03/12/1445ه (الموافق 09/06/2024م)، وبناءً عليه، ستتمكن المؤسسات المكتتبة والمكتتبون الأفراد من تداول أسهم الطرح عند فتح السوق المالية السعودية في ذلك اليوم.

وسيتم رد فائض أموال الاكتتاب إلى المكتتبين الأفراد، بما يعادل الفرق بين السعر الذي اكتتب به المكتتبون الأفراد (29 ريال سعودي للسهم) وسعر الطرح النهائي، بالإضافة إلى المبالغ الفائضة لأي أسهم لم يتم تخصيصها للمكتتبين الأفراد إن وجدت، في يوم الثلاثاء بتاريخ 05/12/1445ه (الموافق 11/06/2024م).



نبذة عن الشركة

الشركة هي أكبر شركة طاقة وكيميائيات متكاملة في العالم. تسعى الشركة إلى تحسين مكانتها البارزة في قطاع التنقيب والإنتاج (Upstream) من خلال الحفاظ على طاقتها الإنتاجية من النفط وزيادة طاقتها الإنتاجية من الغاز ومواصلة السعي الى تحقيق التكامل في عمليات قطاع التنقيب والإنتاج (Upstream) وقطاع التكرير والكيميائيات والتسويق (Downstream) لتأمين تلبية الطلب على النفط الخام. كما تستمر بتعزيز المرونة والتكامل الاستراتيجي لأصولها في مجال التكرير والمواد الكيميائية وتحقيق قيمة مضافة عبر مختلف مراحل سلسلة القيمة الهيدروكربونية، وتحسين توازن إنتاج الوقود والمواد الكيميائية. تهدف الشركة إلى تنمية أعمالها باستدامة من خلال الاستفادة من التقنية والابتكار لمواصلة التخفيف من حدة تأثير أعمالها على المناخ ومن خلال تنفيذ مبادرات الطاقة منخفضة الكربون والاستدامة في كل عملياتها سواءً داخل المملكة أو خارجها مع شركاء دوليين.

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-انتهى-

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