تعلن حكومة المملكة العربية السعودية وأرامكو السعودية إطلاق الطرح العام الثانوي لأسهم عادية في أرامكو السعودية

تُعلن اليوم كل من حكومة المملكة العربية السعودية ("الحكومة") وشركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) - وهي أكبر شركة طاقة وكيمائيات متكاملة في العالم ("الشركة") - عن إطلاق عملية الطرح العام الثانوي ("الطرح") لأسهم عادية في الشركة من قبل الحكومة والذي سيبدأ يوم الأحد بتاريخ 25/11/1445ه (الموافق 02/06/2024م).

تفاصيل الطرح

يمثل الطرح طرحاً عاماً ثانوياً لـ 1.545 مليار سهم من أسهم الشركة (" أسهم الطرح ") والتي تمثل حوالي 0.64% من أسهم الشركة المصدرة.

") والتي تمثل حوالي 0.64% من أسهم الشركة المصدرة. ستبدأ عملية الطرح يوم الأحد بتاريخ 25/11/1445ه (الموافق 02/06/2024م). (لمزيد من التفاصيل، يرجى مراجعة الجدول الزمني ( تواريخ الأحداث الرئيسية للطرح ) الموضحة أدناه).

) الموضحة أدناه). من المتوقع أن يكون النطاق السعري لأسهم الطرح ما بين 26.7 ريال سعودي و29 ريال سعودي للسهم الواحد.

لتمكين مدير الاستقرار السعري (بحسب التعريف الوارد أدناه) من تغطية عمليات البيع على المكشوف الناتجة عن أي تخصيص إضافي للأسهم، منحت الحكومة مدير الاستقرار السعري خيار شراء (" خيار التخصيص الإضافي ") أو"greenshoe" بحيث يجوز لمدير الاستقرار السعري بموجبه أن يشتري من الحكومة أسهم لا تتجاوز نسبتها 10% من مجموع عدد أسهم الطرح بسعر الطرح النهائي. ويحق لمدير الاستقرار السعري ممارسة خيار التخصيص الإضافي كلياً أو جزئياً من خلال تقديم إشعار خلال فترة 30 يوماً تقويمياً تبدأ من تاريخ بدء تداول أسهم الطرح في السوق المالية السعودية، والذي من المتوقع أن يوافق يوم الأحد بتاريخ 03/12/1445ه (الموافق 09/06/2024م). وإذا ما قام مدير الاستقرار السعري بممارسة خيار التخصيص الإضافي بشكل كامل، ستمثل أسهم الطرح عندئذ حوالي 0.7% من أسهم الشركة المصدرة.

") أو"greenshoe" بحيث يجوز لمدير الاستقرار السعري بموجبه أن يشتري من الحكومة أسهم لا تتجاوز نسبتها 10% من مجموع عدد أسهم الطرح بسعر الطرح النهائي. ويحق لمدير الاستقرار السعري ممارسة خيار التخصيص الإضافي كلياً أو جزئياً من خلال تقديم إشعار خلال فترة 30 يوماً تقويمياً تبدأ من تاريخ بدء تداول أسهم الطرح في السوق المالية السعودية، والذي من المتوقع أن يوافق يوم الأحد بتاريخ 03/12/1445ه (الموافق 09/06/2024م). وإذا ما قام مدير الاستقرار السعري بممارسة خيار التخصيص الإضافي بشكل كامل، ستمثل أسهم الطرح عندئذ حوالي 0.7% من أسهم الشركة المصدرة. وفقاً لاتفاقية إدارة سجل الاكتتاب واتفاقية التنسيق، يُحظر على الحكومة والشركة بيع أسهم الشركة ويُحظر على الشركة إصدار أسهم جديدة في الشركة لمدة ستة أشهر من تاريخ استكمال الطرح الذي من المتوقع أن يوافق يوم الثلاثاء بتاريخ 05/12/1445ه (الموافق 11/06/2024م)، إلا ضمن استثناءات معينة أو في حال تنازل المنسقين الدوليين عن هذا الشرط (بحسب التعريف الوارد أدناه).

يحق للمؤسسات المكتتبة في المملكة العربية السعودية (" المملكة ") والمؤسسات المكتتبة الموجودة خارج المملكة المؤهلة وفقاً للقواعد المنظمة للاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية المدرجة الاكتتاب في أسهم الطرح، بالإضافة إلى المكتتبين الأفراد المؤهلين في المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي الأخرى. وسيتم إجراء عملية الطرح خارج المملكة وفقاً للائحة إس (Regulation S) بموجب قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933م وتعديلاته (" قانون الأوراق المالية الأمريكي ").

") والمؤسسات المكتتبة الموجودة خارج المملكة المؤهلة وفقاً للقواعد المنظمة للاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية المدرجة الاكتتاب في أسهم الطرح، بالإضافة إلى المكتتبين الأفراد المؤهلين في المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي الأخرى. وسيتم إجراء عملية الطرح خارج المملكة وفقاً للائحة إس (Regulation S) بموجب قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933م وتعديلاته (" "). تعتزم الشركة عقد سلسلة من الاجتماعات المتعلقة بعملية الطرح مع المؤسسات المكتتبة بدءًا من يوم الأحد بتاريخ 25/11/1445ه (الموافق 02/06/2024م) وحتى يوم الخميس بتاريخ 29/11/1445ه (الموافق 06/06/2024م).

سيتم تخصيص 154.5 مليون سهم طرح تمثل نسبة 10% من عدد أسهم الطرح (باستثناء الأسهم الصادرة بموجب أسهم خيار الشراء) للمكتتبين الأفراد - بشرط وجود طلب كافٍ من المكتتبين الأفراد. وسيتم اصدار إعلان في حال طرأ تغيير أو تحديث على أحكام وشروط الطرح، بما في ذلك عدد أسهم الطرح. ومع ذلك، لن يطرأ أي تعديل على عدد أسهم الطرح المخصصة للمكتتبين الأفراد.

ستحصل الحكومة على كامل صافي متحصلات الطرح وستقوم بتعويض الشركة عن كافة مصاريف الطرح. وعليه، لن تحصل الشركة على أي متحصلات من الطرح ولن يترتب على الطرح أي تخفيض في نسبة الأسهم المملوكة للمساهمين الآخرين في الشركة.

سيتم نشر مستند الطرح فيما يتعلق بالطرح ("مستند الطرح") في وقت لاحق خلال اليوم وسيكون متاحًا على (www.aramco.com/share-offering).

المستشارون الماليون والمنسقين الرئيسيين ومديرو سجل الاكتتاب

تم تعيين كل من إم. كلاين آند كومباني (M. Klein and Company) وموليس آند كومباني يو كيه إل إل بي (Moelis & Company UK LLP) كمستشارين ماليين مستقلين بخصوص الطرح (" المستشارين الماليين المستقلين ").

"). تم تعيين كل من سيتي جروب العربية السعودية (Citigroup Saudi Arabia) وجولدمان ساكس العربية السعودية (Goldman Sachs Saudi Arabia) وإتش إس بي سي العربية السعودية (HSBC Saudi Arabia) وشركة جي بي مورقان العربية السعودية (J.P. Morgan Saudi Arabia Company) وميريل لينش المملكة العربية السعودية (Merrill Lynch Kingdom of Saudi Arabia) وشركة مورغان ستانلي السعودية (Morgan Stanley Saudi Arabia) وشركة الأهلي المالية (SNB Capital Company) كمنسقين دوليين ومديري سجل اكتتاب للطرح (" المنسقين الدوليين ").

"). تم تعيين كل من شركة الراجحي المالية (Al Rajhi Capital) وشركة الرياض المالية (Riyad Capital) وشركة السعودي الفرنسي كابيتال (CapitalSaudi Fransi ) كمديري سجل الاكتتاب المحليين للطرح (ويشار اليهم مجتمعين مع المنسقين الدوليين بـ" مديري سجل الاكتتاب ").

"). تم تعيين شركة الأهلي المالية (SNB Capital Company) كمدير الاكتتاب للطرح. كما تم تعيين كل من البنك السعودي الأول (ساب) (Saudi Awwal Bank (SAB)) ومصرف الإنماء (Alinma Bank) والبنك العربي الوطني (Arab National Bank) والبنك الأهلي السعودي (Saudi National Bank) ومصرف الراجحي (Alrajhi Banking and Investment Corporation) وبنك الرياض (RiyadBank) والبنك السعودي الفرنسي (Banque Saudi Fransi) كجهات مستلمة بخصوص الطرح. كما تم تعيين ميريل لينش المملكة العربية السعودية (Merrill Lynch Kingdom of Saudi Arabia) كمدير الاستقرار السعري للطرح ("مدير الاستقرار السعري").

تواريخ الأحداث الرئيسية للطرح



للتفاصيل الكاملة حول تواريخ الأحداث الرئيسية للطرح وعملية الاكتتاب، يرجى قراءة مستند الطرح.

نبذة عن الشركة

الشركة هي أكبر شركة طاقة وكيميائيات متكاملة في العالم. تسعى الشركة إلى تحسين مكانتها البارزة في قطاع التنقيب والإنتاج (Upstream) من خلال الحفاظ على طاقتها الإنتاجية من النفط وزيادة طاقتها الإنتاجية من الغاز ومواصلة السعي الى تحقيق التكامل في عمليات قطاع التنقيب والإنتاج (Upstream) وقطاع التكرير والكيميائيات والتسويق (Downstream) لتأمين تلبية الطلب على النفط الخام. كما تستمر بتعزيز المرونة والتكامل الاستراتيجي لأصولها في مجال التكرير والمواد الكيميائية وتحقيق قيمة مضافة عبر مختلف مراحل سلسلة القيمة الهيدروكربونية، وتحسين توازن إنتاج الوقود والمواد الكيميائية. تهدف الشركة إلى تنمية أعمالها باستدامة من خلال الاستفادة من التقنية والابتكار لمواصلة التخفيف من تأثير أعمالها على المناخ ومن خلال تنفيذ مبادرات الطاقة منخفضة الكربون والاستدامة في كل عملياتها سواءً داخل المملكة أو خارجها مع شركاء دوليين.

#بياناتحكومية

-انتهى-

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