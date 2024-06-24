الدار تُطلِق مشروعها الجديد "فيرديس من جنان" المكّون من شقق حصرية تركز على تعزيز رفاه قاطنيه

مشروع "فيرديس من جنان" يقع ضمن المخطط الرئيسي للمجمّع السكني "جنان من الدار" في دبي، ويوفر للقاطنين ملاذاً هادئاً بعيداً عن صخب الحياة اليومية.

المشروع يتميز بتصميمه المستوحى من المنتجعات ويضم مجموعة واسعة من المرافق العصرية تشمل صالة ألعاب رياضية ومنتجعاً صحياً، بالإضافة إلى مساحات عمل مشتركة.

التصاميم الداخلية والخارجية في المشروع تتناغم بشكل مثالي، حيث تندمج عناصر الطبيعة مع رفاهية العيش في كافة الوحدات السكنية البالغ عددها 1,050 وحدةً.

وحدات المشروع المكوّنة من غرفة نوم واحدة وغرفتين وثلاث غرف ستُتاح للمشترين من كافة الجنسيات ابتداءً من 11 يونيو.

أبوظبي، الإمارات، 24 يونيو 2024: أعلنت شركة "الدار العقارية" ("الدار") اليوم إطلاق "فيرديس من جنان"، مشروعها السكني الاستثنائي في دبي والمكون من شقق سكنية تدمج الهدوء والاتصال بالطبيعة مع أسلوب الحياة العصرية. ويقع المشروع ضمن المخطط الرئيسي للمجمّع السكني "جنان من الدار"، حيث تمتاز الشقق بموقعها داخل هذا المشروع الفاخر الذي يقدّم مفهوماً فريداً للتوازن بين عناصر الطبيعة والرفاه في أجواء هادئة تحفز قاطنيه على اتباع أسلوب حياة صحي ونشط.

وصُمّم مشروع "فيرديس من جنان" بعناية فائقة لتعزيز رفاه الأفراد وتوفير تجربة عيش هادئة تمنح القاطنين ملاذاً هادئاً وسط بيئة مستوحاة من أجواء المنتجعات الفاخرة ومساحات طبيعية خضراء تتخللها قناة مائية. كما سيضم المشروع مساحات عمل مشتركة وصالة ألعاب رياضية عصرية ومنتجعاً صحياً، لينعم قاطنوه بتوازن مثالي بين الحياة العصرية والهدوء والاسترخاء والاتصال بالطبيعة، بما يضمن تلبية مختلف احتياجاتهم وتطلعاتهم.

ويمتاز "فيرديس من جنان"، بأسلوب العيش العصري الذي يقدمه ضمن شققه السكنية الفاخرة، إلى جانب إطلالته على نادي الحبتور للبولو، حيث تمتد ملاعب البولو الخضراء والحديقة المركزية للمجمّع السكني "جنان"، وتتناغم المساحات الخارجية الخضراء مع المسارات والممرات التي تربط المباني السكنية.

ويضمن تصميم الوحدات في مشروع "فيرديس من جنان" توفير أكبر قدر من الإضاءة الطبيعية وتقليل الضجيج، وتشجيع قاطنيه على الاستمتاع بالمشي بسلاسة وراحة. ومن المقرر إتاحة وحدات المشروع للبيع في 11 يونيو 2024، وستشمل شققاً مكونة من غرفة نوم واحدة، وغرفتين، وثلاث غرف، بأسعار تبدأ من 990 الف درهم إماراتي.

تم تطوير مشروع "فيرديس من جنان" بالشراكة مع "دبي القابضة"، وهي شركة استثمار عالمية متنوّعة الأنشطة لديها استثمارات في 31 دولة حول العالم. ويقع المشروع بالقرب من مسارات وشبكات النقل الرئيسية، مثل شارع دبي- العين وشارع الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان، مما يعزز سهولة الوصول إلى مراكز الأعمال ووجهات الحياة العصرية، بما في ذلك داون تاون دبي ومركز دبي المالي العالمي، بجانب عدد من مناطق الجذب السياحي مثل القرية العالمية و"آي إم جي عالم من المغامرات" ودبي مول. ويمكن للقاطنين في المشروع الوصول بكل سهولة ويسر إلى الطرق السريعة الرئيسية التي تربط بين دبي وأبوظبي والشارقة.

سيستمتع سكان المشروع أيضاً بباقة واسعة ومتنوعة من وسائل الراحة والمرافق العصرية التي تعزز أسلوب الحياة الصحي والنشط، بما في ذلك جلسات اليوغا والبيلاتس، وغرفة متعددة الاستخدامات، وغير ذلك من الفعاليات والأنشطة الخارجية، ودروس الطهي. كما يوفر المشروع خدمات الصيانة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، وخدمات السيارات المتنوعة، فضلاً عن خدمات الرفاهية وأسلوب الحياة العصري داخل الوحدات السكنية وخارجها لتلبية مختلف احتياجات الأفراد، بما في ذلك حجوزات المنتجع الصحي ورعاية الحيوانات الأليفة.

سيستفيد القاطنون في المشروع السكني "فيرديس من جنان" من وسائل الراحة والمرافق المتميزة ضمن مجمع "جنان من الدار"، مثل منطقة التأمل والاسترخاء، وحدائق "الزن"، وحوض السباحة الهادئ والمسار المُحاط بالطبيعة الخلابة والمسارات المخصصة للجري وركوب الدراجات، بالإضافة إلى المساحات المخصصة للتدريبات الرياضية، وملعب البادل تنس، مما سيحفز كافة سكان المجّمع على تبنّي أسلوب حياة نشط وصحي ومتوازن.

كما ستوفر الوحدات السكنية تجربة معيشية متكاملة مدعومةً بالمرافق الرئيسية، التي تشمل مدرسة وحضانة ومسجداً ومركز تسوّق وخدمات بحسب الطلب، كرعاية الأطفال وخدمات الكونسيرج المتعلقة بالسفر، مما يضمن تلبية كافة احتياجات السكان.

يُشار إلى أن المشروع حاصل على تصنيف "فيتويل" من فئة 3 نجوم، وهي الشهادة الأبرز عالمياً في مجال المباني الصحية والتي تغطي مجموعة واسعة من جوانب الصحة والرفاهية لتعزيز تجربة عيش الأفراد. كما حصل المشروع على شهادة الريادة في الطاقة والتصميم البيئي (LEED) من الفئة الذهبية للمخطط الرئيسي، حيث سيدمج ممارسات ومعايير الاستدامة في تصميمه لتقليل استهلاك الطاقة والمياه والنفايات.

نُبذة عن الدار

تعتبر الدار شركة رائدة في مجال تطوير وإدارة واستثمار العقارات في أبوظبي، وتتمتع بحضور متنامٍ في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة والشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا. وتمارس الشركة أنشطتها عبر قطاعي أعمال أساسيين يتمثلان في شركتي "الدار للتطوير" و"الدار للاستثمار".

تتولى "الدار للتطوير" تطوير مجتمعات متكاملة ومزدهرة في أكثر الوجهات جاذبية في أبوظبي ودبي ورأس الخيمة مستفيدة من محفظتها الضخمة من الأراضي المتواجدة في مواقع استراتيجية بمساحة إجمالية تبلغ 69 مليون متر مربع. وتتولى "الدار للمشاريع" إدارة أعمال تسليم مشاريع الدار، وهي شريك رئيسي لحكومة أبوظبي في تنفيذ المشاريع الإسكانية للمواطنين ومشاريع البنية التحتية في جميع أنحاء أبوظبي. وعلى الصعيد الدولي، تمتلك "الدار للتطوير" بالكامل شركة التطوير العقاري البريطانية "لندن سكوير"، بالإضافة إلى حصة أغلبية في شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار "سوديك" الرائدة في مجال التطوير العقاري في مصر.

وتضم شركة "الدار للاستثمار" وحدة إدارة الأصول التابعة لمجموعة الدار والتي تشمل محفظة تتجاوز قيمتها 37 مليار درهم من الأصول العقارية الاستثمارية المدرّة للإيرادات المتكررة في قطاعات التجزئة والمجتمعات السكنية والتجارية والأصول اللوجستية والفندقية. وتتولّى "الدار للاستثمار" إدارة أربع منصات أساسية وهي: " الدار للاستثمار العقاري" و"الدار للضيافة" و"الدار للتعليم" و"الدار للعقارات".

لمحة حول دبي القابضة

دبي القابضة، هي شركة استثمار عالمية متنوعة تمتلك استثمارات في أكثر من 30 دولة وتضم فريق عمل يتجاوز الـ 40,000 موظف. تأسست دبي القابضة في عام 2004، وهي تسهم في إثراء حياة الملايين من سكان دبي وزوّارها عبر محفظتها الواسعة التي تزيد قيمتها على 265 مليار درهم إماراتي، داعمةً بذلك مسيرة نمو وتنويع اقتصاد دبي ضمن 10 قطاعات رئيسية مختلفة، بما في ذلك العقارات، والضيافة، والترفيه، والإعلام، وتكنولوجيا المعلومات، والتصميم، والتعليم، والتجزئة، والصناعة والخدمات اللوجستية، والعلوم. وفي مارس 2024، وجّه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي بضم كل من نخيل وميدان تحت مظلة دبي القابضة، لتشكيل كيان اقتصادي عالمي ضخم بمحفظة بالغة التنوع.

تضم محفظة دبي القابضة: دبي القابضة للعقارات، وهي إحدى أكبر الجهات المالكة للأراضي وأحد أبرز مُطوّري المشاريع المتكاملة الرئيسية في دبي؛ ودبي القابضة لإدارة الأصول، التي تمتلك محفظة عالمية المستوى تضم 25 مُجمّعاً سكنياً و15 وجهة عصرية و10 مجمعات تجارية و22 مركز تجزئة مجتمعية، كما تُعد المساهم الاستراتيجي الأكبر في مجموعة تيكوم التي تضم 10 وجهات أعمال متخصصة تلبي احتياجات ست قطاعات اقتصادية حيوية قائمة على المعرفة؛ ودبي القابضة للضيافة، التي تدير مشاريع ضيافة رائدة ومجموعة متنوعة من المطاعم والمقاهي ذات المفاهيم المختلفة إضافة إلى العلامات التجارية الفندقية الفاخرة بما فيها جميرا، شركة الفنادق الفاخرة العالمية والعلامة التجارية الرائدة في مجال الضيافة التّابعة لدبي القابضة ؛ ودبي القابضة للترفيه، إحدى أكبر المجموعات الإعلامية والتّرفيهية المتنوعة في المنطقة، والتي تضم أبرز الوجهات الترفيهية في الإمارة، مثل عين دبي، والقرية العالمية، ودبي باركس آند ريزورتس، و شبكة الإذاعة العربية، وروكسي سينما، وذي فيو في نخلة جميرا، من بين وجهات أخرى عديدة؛ ودبي القابضة للاستثمارات، وهي الذراع المسؤولة عن تطوير وتنفيذ إستراتيجية الاستثمار للمجموعة وكذلك إدارة محفظة متنوعة تضم استثمارات إستراتيجية ومالية في الأسواق العامة والخاصة، على الصعيدين المحلي والدولي بهدف تحقيق التنوّع في أصول واستثمارات المجموعة مع تحقيق عوائد مجزية معدلة حسب المخاطر. وتستثمر الشركة في بنك الإمارات دبي الوطني، ومركز ورسان لمعالجة النفايات، وشركتي دو واتصالات، وأزاديا، بالإضافة إلى المشاريع المشتركة وشراكاتها الإستراتيجية مع بروكفيلد، وإعمار، والدار، وغيرها.

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