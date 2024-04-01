جدة، مارس 2024: افتتحت أبسكو - الرائدة في قطاعات الوقود عالي الجودة والزيوت والتشحيم أولى محطاتها لبيع الوقود بالتجزئة، في موقع متميز تم اختياره بعناية بمنطقة حيوية على طريق الملك عبد العزيز بمدينة جدة، وتأتي ضمن شبكة محطات الوقود التي تعتزم الشركة تدشينها على مستوى المملكة خلال المرحلة القادمة تحت العلامة التجارية "أبسكو" لتنافس بقوة في هذا القطاع الحيوي وتُقدم خدمات ذات جودة عالية وفقاً لأعلى معايير السلامة والتقنية والاستدامة، وذلك في إطار الخطة الاستراتيجية التي تطبقها "أبسكو " للمساهمة في دعم تنفيذ الخطة الشاملة التي تنتهجها اللجنة التنفيذية الدائمة لمراكز الخدمة ومحطات الوقود برئاسة وزارة الطاقة، لتطوير هذا القطاع وتعزيز مشاركته في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

بهذه المناسبة قال الشيخ محمد علي علي رضا المدير التنفيذي والعضو المنتدب لشركة أبسكو: "تتمحور رؤية أبسكو في تقديم مفهوم جديد وعصري لمحطات الوقود المتكاملة الخدمات والمرافق وفقاً لأفضل المواصفات المعتمدة لمراكز الخدمات ومحطات الوقود. وأضاف "بعد النجاح والريادة التي حققتها "أبسكو" نواصل التوسيع والاسهام بشكل فاعل في رفع جودة الحياة وتعزيز معايير التقنية والاستدامة عبر بناء وتدشين محطات نموذجية متكاملة لبيع الوقود بالتجزئة لتلبية احتياجات السوق ومواكبة التطورات والنمو المتسارع في قطاعات الأعمال والسفر والسياحة داخل المملكة العربية السعودية التي تُعد واحدة من أكبر أسواق السيارات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، إضافة إلى خلق فرص عمل مجدية للمواطنين السعوديين تماشياً مع الخطة التي تنتهجها الشركة لدعم أبناء الوطن.

ومن جانبه أكد الدكتور عزام قاري الرئيس التنفيذي لشركة أبسكو الوقود والزيوت والسيد محمد العطاس مدير عام قطاع التجزئة بشركة أبسكو: على تكامل وشمولية محطات الوقود التي تدشنها الشركة، حيث سيتم توفير خدمة شحن المركبات الكهربائية مستقبلاً إلى جانب الخدمات الأخرى، تماشياً مع مستهدفات مبادرة السعودية الخضراء ومواكبة النمو المتسارع في هذا القطاع. وأضافوا: "تم اتباع أحدث المعايير العالمية في محطات وقود أبسكو بدايةً من التصميم العصري للهويات البصرية والمعمارية، واستخدام أفضل التقنيات في إدارة وبيع الوقود مع استحداث استخدام الطاقة المتجددة في مواقع الشركة للحفاظ على البيئة واستخدام مواردها الاستخدام الأمثل. وسيتم توفير العديد من الحلول الرقمية للأفراد والشركات التي سيتم الإعلان عنها مستقبلاً.

للتنسيق ومزيداً من المعلومات:

لطيفة الرشيد

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