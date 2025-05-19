القاهرة: تعاونت شركة بى تك للتجارة والتوزيع، الرائدة في مجال بيع الأجهزة الإلكترونية والكهربائية وتقديم خدمات التمويل الاستهلاكي في مصر، مع فريقًا من طلاب ماجستير إدارة الأعمال بكلية هارفارد للأعمال، وذلك ضمن فعاليات البرنامج التدريبي الميداني "FIELD Global Capstone". وامتد البرنامج على مدار 8 أشهر وتم اختتامه بقضاء الفريق أسبوعًا كاملًا في الشركة بالقاهرة ضمن إطار التعاون الأكاديمي والتطبيقي مع كلية هارفارد للأعمال.

كانت بى تك واحدة من 11 شركة فقط تم اختيارها من مصر، للمشاركة في برنامج"FIELD Global Capstone" التابع لكلية هارفارد للأعمال، والذي ضم 156 شريكًا موزعين على 14 مدينة في 14 دولة. ويضمن هذا البرنامج أكثر من 900 طالب من طلاب ماجستير إدارة الأعمال، ضمن تجربة ميدانية تهدف إلى ربط الجانب الأكاديمي بالتطبيق العملي.

ومع وصول الطلاب إلى القاهرة، قامت بى تك بوضع أسس قوية للبرنامج التدريبى عبر تحضيرات مكثفة. فقد تعاون فريق الشركة عن قرب مع أعضاء هيئة التدريس في كلية هارفارد للأعمال لصياغة فكرة البرنامج التدريبى، كما تم تعيين فريق متخصص من بى تك لمناقشة التفاصيل وتوجيه مسار التعاون. وتم التواصل بين الطرفين من خلال اجتماعات لتبادل رؤى السوق، وضمان وضوح البرنامج. ولعبت هذه المراحل الأولية دورًا حاسمًا في تمهيد الطريق للتفاعل وتبادل الأفكار الهادفة.

ويُعد برنامج FIELD Global Capstone"" دورة تدريبية مصممة لتعزيز قدرة الطلاب على الإدارة والعمل في بيئات متنوعة. في إطار هذا البرنامج، عرض الطلاب أفكارهم على فريق بى تك، وأجروا بحوثًا ميدانية في فروع بي تك بالقاهرة، كما قامت بى تك ايضا بتقديم منصة "مايلو" المالية الجديدة لطلبة الماجستير.

وتهدف هذه التجربة التفاعلية إلى تمكين الطلاب من "التعلم بالممارسة"، عبر تقديم منتج أو خدمة أو تجربة عملاء جديدة للشركة الشريكة. ويتطلب هذا من الطلاب أيضًا التركيز على بناء مهارات العمل الجماعي مع تقديم قيمة حقيقية في سياق غير مألوف.

صرح الدكتور محمود خطاب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة بى تك: "يُعد هذا التعاون، وشراكتنا العالمية مع برنامج FIELD التابع لكلية هارفارد للأعمال، دليلاً على التزام بى تك بالابتكار والتميز". وأضاف: "الشراكة مع نخبة من أبرز العقول في مجال تعليم إدارة الأعمال على مستوى العالم، تمثل فرصة فريدة لاكتساب أفكار ورؤى وحلول مبتكرة. ونسعى من خلال هذا التعاون إلى تجاوز الحدود التقليدية، وإعادة صياغة تجارب العملاء، ووضع معايير جديدة للتميز وتقديم قيمة استثنائية في قطاع التجزئة والإلكترونيات الاستهلاكية."

أعرب البروفيسور جو فولر رئيس هيئة التدريس لبرنامج FIELD Global Capstone، عن سعادته بالتعاون مع بي تك. وقال: "أتقدم بخالص الشكر والتقدير لشركة بى تك وجميع المؤسسات الشريكة في برنامج FIELD Global Capstone، لما قدموه من دعم ملموس أسهم في إثراء التجربة التعليمية لطلابنا ومنحهم فرصة نادرة للتعلم العملي والتفاعل مع تحديات السوق الحقيقية". وأضاف: "يحظى الطلاب من هذا البرنامج باستفادة هائلة من هذه التجربة العملية الفريدة، ونأمل في المقابل أن تعود هذه الشراكة بالنفع على المؤسسات المشاركة أيضًا".

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