دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة بولت، المنصة العالمية الرائدة لخدمات التنقل والحجز الرقمي، عن تحقيق إنجاز جديد يضاف إلى سلسلة إنجازاتها في عالم خدمات النقل الفاخرة، مع وصول عدد الرحلات التي نفذتها في دبي إلى مليون رحلة حتى الآن، وذلك خلال فترة قياسية منذ انطلاق عملياتها في ديسمبر 2024. ويُعزى هذا النجاح الكبير الاستثنائي إلى أسطولها المتميز من مركبات الليموزين الفاخرة، الذي يضم أكثر من 200 شريك من الشركات الرائدة، وفي مقدمتها شركة تاكسي دبي، إلى جانب فريق من السائقين المحترفين ذوي الخبرة العالية، والذين يصل عددهم إلى 18,000 سائق.

يتميز تطبيق "بولت" بمجموعة من الخصائص المبتكرة التي ساهمت في تعزيز ثقة المتعاملين، مثل التسعير التنافسي، وسهولة التنقل بين خيارات التطبيق، وخدمة التتبع المباشر، بالإضافة إلى باقة متنوعة من خيارات الرحلات المصممة لتلبّي مختلف احتياجات المتعاملين ، بما في ذلك الرحلات الاقتصادية والرحلات الفاخرة والرحلات بالمركبات الكبيرة ما ساهم في تعزيز ثقة المتعاملين بخدمات بولت وعروضها.

تهدف الشراكة الاستراتيجية بين "تاكسي دبي" ومنصة "بولت" إلى تقديم حلول مبتكرة في مجال خدمات النقل الرقمي، ما يسهم في تعزيز تجربة التنقل الذكي في الإمارة. كما تسعى هذه الشراكة إلى توسيع نطاق خدمات النقل الذكية لتشمل جميع أنحاء دبي، بما يتماشى مع استراتيجية النمو الطموحة التي تنتهجها شركة "تاكسي دبي. تجسد هذه الشراكة رؤية مشتركة تهدف إلى ترسيخ مكانة دبي كنموذج عالمي في مجال التنقل الحضري الذكي، ودعم توجهات حكومة دبي الطموحة نحو تحويل 80% من رحلات التاكسي إلى خدمات التنقل الذكي خلال السنوات المقبلة.

وفي هذا الصدد، أعرب السيد منصور رحمه الفلاسي، الرئيس التنفيذي لشركة تاكسي دبي، عن سعادته بهذا الانجاز الاستثنائي الذي حققته بولت، مشيداً بمساهمتها في تطوير منظومة النقل في دبي، حيث قال: "إنّ الإنجاز غير المسبوق والذي حققته بولت في تنفيذ مليون رحلة في دبي منذ انطلاقها، يعكس نجاحاً استثنائياً نفتخر به.، ويعود هذا النجاح إلى أسطول المركبات الفاخرة الذي وفره شركاؤنا، وإلى التزام السائقين المحترفين بتقديم خدمات تنقل تجمع بين الفخامة والأمان والتكلفة الميسرة عبر منصة بولت، مما يسهم في تلبية الطلب المتزايد على خدمات النقل في دبي، خاصةً مع النمو المستمر للزوار الذي تشهده الإمارة.

وأضاف: "يشكل انطلاق بولت إضافة نوعية لمنظومة النقل في مجتمعنا، حيث يسهم في توفير حلول تنقل مبتكرة تعزز سهولة الوصول إلى خدمات النقل في مختلف أنحاء الإمارات. وبهذا، نسعى لجعل تجربة التنقل أكثر مرونة وكفاءة، بما يلبي احتياجات وتطلعات جميع مستخدمي خدماتنا.."

وأشار الفلاسي: "سنشهد في المرحلة القادمة إطلاق خدمات رحلات التاكسي عبر منصة بولت، ما سيتيح للمستخدمين خيارات أوسع و تجربة أكثر راحة ومرونة. كما نطمح إلى تعزيز المنصة بإضافة خدمات مبتكرة في المستقبل، وتوسيع نطاقها لتشمل إمارات أخرى، بهدف ترسيخ دور بولت كمنصة رائدة في مجال خدمات التنقل، تلبي تطلعات مستخدميها وتسهم في تطوير قطاع النقل بالدولة.."

من جانبه، عبر السيد جي جي كيستميكر، نائب رئيس قسم الأسواق الشريكة وتطوير الأعمال لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في شركة بولت، عن فخره بتحقيق الشركة إنجازًا جديدًا بعد إتمام مليون رحلة في دبي، مؤكداً أن هذا النجاح لم يكن ليتحقق لولا دعم شركة تاكسي دبي المتواصل، وثقة متعاملينا، وتفاني وإخلاص شركائنا من السائقين، وأضاف: "تركز رؤيتنا في بولت على بناء مدن تعطي الاولوية للأفراد، ونحن سعداء بالدور الذي نلعبه في دعم تحقيق رؤية دبي الطموحة كمدينة ذكية ومستدامة، فمن خلال توفير حلول تنقل فعالة وذات تكلفة مناسبة، ومع توسع أسطولنا ليشمل مركبات منخفضة الانبعاثات، نجدد التزامنا الراسخ بدعم توجهات حكومة دبي والمساهمة في تحقيق أهدافها الطموحة لمستقبل المدينة، وسنواصل العمل معاً لجعل منظومة التنقل الحضري أكثر أماناً وسهولة، بما يعكس وتيرة النمو الديناميكي الذي تشهده دبي.

نبذة عن تاكسي دبي

أصبحت شركة تاكسي دبي (ش.م.ع) بموجب القانون رقم (21) لسنة 2023 شركة مُساهمة عامة. وتعد شركة تاكسي دبي (DTC) شركة رائدة في مجال توفير حلول التنقل الشاملة في دبي، حيث تقوم بتشغيل أسطول يضم أكثر من 9000 مركبة، بما في ذلك أكثر من 6000 مركبة أجرة وأكثر من 17500 سائق. تأسست شركة تاكسي دبي في عام 1994 لتشغيل أسطول من مركبات الأجرة، وتوسعت منذ ذلك الحين لتقدم مجموعة واسعة من حلول التنقل المتكاملة عبر أربعة خطوط عمل رئيسية: مركبات الأجرة، ومركبات الليموزين لكبار الشخصيات، والحافلات، وخدمات التوصيل عبر دراجات التوصيل.

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