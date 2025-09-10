الشركتان تعتزمان تعزيز التعاون في الاستفادة من قوة "علي بابا" في مجال الذكاء الاصطناعي، لتسهيل ابتكارات بوش التجارية، مثل قمرة القيادة الذكية

بوش توسّع حضورها في مجال التجارة الإلكترونية في جنوب شرق آسيا وإسبانيا وأمريكا اللاتينية من خلال منصات "علي بابا" العالمية

أعلنت شركة بوش، المورّد العالمي الرائد للتكنولوجيا والخدمات، ومجموعة علي بابا، الشركة التكنولوجية العالمية المتخصصة في التجارة الإلكترونية والحوسبة السحابية، عن توسيع شراكتهما الاستراتيجية بغرض تسريع التحول الرقمي بواسطة تقنيات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي المتقدمة. وستركز الشراكة على العمليات المؤسسية القائمة على السحابة، والابتكارات التجارية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وتوسيع نطاق التجارة الإلكترونية.

وقالت الدكتورة تانيا روكرت، عضو مجلس إدارة بوش والمديرة التنفيذية للشؤون الرقمية: "تفتح شراكتنا الطريق أمام فرص واعدة لكل من بوش وعلي بابا لتوسيع عروضنا في الأسواق العالمية. فمن خلال توحيد جهودنا، نحن نجمع ما بين البنية التحتية السحابية المتطورة لـ علي بابا، وقدراتها في مجال الذكاء الاصطناعي، وانتشارها في سوق التجارة الإلكترونية، من جهة، والخبرة التكنولوجية العميقة لشركة بوش في مجالات التنقل والتكنولوجيا الصناعية والسلع الاستهلاكية من جهة أخرى، من أجل الدفع بالكفاءة والابتكار على مستوى العالم. لقد كان الذكاء الاصطناعي محركاً للابتكار في جميع قطاعات الأعمال التابعة لشركة بوش، ويعد التعاون مع شركاء بارزين مثل علي بابا أمراً ضرورياً لشركة بوش، من أجل تحقيق كامل إمكاناتها وخلق قيمة أكبر".

وقال جو تساي، رئيس مجلس إدارة مجموعة علي بابا: "تؤكد هذه الشراكة مع بوش التزامنا بدعم الشركات العالمية بتقنيات على مستوى عالمي، وتسلط الضوء على نقاط قوة علي بابا في مجال الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية. إن خبرة بوش في مجال الحلول المتطورة للسيارات والأجهزة المنزلية، إلى جانب ابتكارات علي بابا في مجال الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي والتجارة الإلكترونية، ستمكن شركتينا من تقديم عروض قيمة وجذابة للعملاء في مختلف أنحاء العالم".

تعزيز الابتكار من خلال الخدمات السحابية والذكاء الاصطناعي

تعد الشراكة الموسعة - التي تركز على اعتماد نظام السحابة المعلوماتي والتعاون في مجال الذكاء الاصطناعي - خطوة مهمة أخرى على طريق تعزيز عمليات بوش الرقمية، وتشجيع الابتكار الصناعي. وكجزء من استراتيجية "مجموعة بوش" الخاصة بالسحابة فائقة التمدد على نطاق واسع، يشمل التعاون بين الشركتين مجالات عمل متعددة، ومنها العمليات المؤسسية والأجهزة المنزلية والمركبات التجارية، بهدف تعزيز الكفاءة التشغيلية وتمهيد الطريق أمام عمليات تجارية أكثر ذكاءً. وبالإضافة إلى ذلك، تعتزم الشركتان التعاون في استكشاف إمكانية تشغيل بيئة القيادة الذكية من بوش على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي من "سحابة علي بابا".

وستستفيد الشراكة من قدرات الذكاء الاصطناعي لـ "علي بابا" لدعم أعمال بوش، ما يعزز الكفاءة التشغيلية ويحسن ذكاء المنتجات. ففي قطاع السيارات، على سبيل المثال، تخطط الشركتان لتقييم النماذج متعددة الوسائط القائمة على نظام Qwen للارتقاء بمستوى تجربة المقصورة الذكية بفضل تفاعلات أكثر سهولة داخل السيارة. كما تعتزم الشركتان استكشاف إمكانية تطوير حلول القيادة الآلية من الجيل التالي المدعومة بنموذج اللغة المرئية من Qwen لتحسين دقة التعرف على المشاهد.

دفع عجلة نمو التجارة الإلكترونية العالمية

كركيزة أساسية للشراكة، ستعمل بوش وعلي بابا على دفع عجلة النمو والابتكار في مجال التجارة الإلكترونية من خلال توسيع محفظة المنتجات، وتعزيز تفاعل العملاء، وتحسين تجربة العلامة التجارية. كما تخطط بوش لأن تقوم في العام 2025 بإطلاق فئات منتجات جديدة في الصين مستفيدة من رؤى المستهلكين المستمدة من منصة التجارة الإلكترونية Alibaba. وستدعم علي بابا أيضاً بوش في مسعاها للوصول إلى قاعدة أوسع من المستهلكين في الصين من خلال التسويق الرقمي الشامل متعدد القنوات.

وبناءً على هيكلية التعاون في الصين، ستوسّع بوش نطاق تجارتها الإلكترونية ليشمل جنوب شرق آسيا وإسبانيا وأمريكا اللاتينية من خلال منصات التجارة الإلكترونية العالمية التابعة لمجموعة علي بابا، بما في ذلك "لازادا" Lazada وميرافيا Miravia وعلي أكسبرس AliExpress، بغية تقديم خدمة أفضل للمستهلكين المحليين بواسطة منتجات مبتكرة تتمتع بجودة عالية.

وكان التعاون بين بوش وعلي بابا في مجال التجارة الإلكترونية قد انطلق في العام 2017. ومنذ ذلك الحين، رسخت بوش وجودها القوي على منصة Tmall التابعة لمجموعة علي بابا، مع تقديم مجموعة واسعة من المنتجات الموجهة مباشرة إلى المستهلكين، بما في ذلك الأجهزة المنزلية، والأدوات الكهربائية، وأنظمة التدفئة، وقطع غيار السيارات. وقد أدت الجهود المشتركة في مختلف مجالات التسويق والمبيعات وبرامج العضوية والخدمات عبر شبكة الإنترنت والتقليدية، إلى تمتين المنظومة الرقمية لـ بوش، وتعزيز تفاعل العملاء في الصين.

