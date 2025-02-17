أبوظبي، الامارات العربية المتحدة: استضافت مدينة ألماتي مؤتمرًا دوليًا نظمته بورصة كازاخستان بمناسبة انضمامها إلى منصة "تبادل". لتصبح بذلك، بورصة كازاخستان السوق المالية السادسة التي تنضم إلى منصة "تبادل".

في أغسطس 2024، وقّعت بورصة كازاخستان ومركز المقاصة التابع لها اتفاقية للانضمام إلى منصة "تبادل" التي أطلقها سوق أبوظبي للأوراق المالية في يوليو 2022، كأول منصة رقمية في المنطقة تعتمد على نموذج الوصول المتبادل بين الأسواق. تتيح المنصة شبكة رقمية تربط بين الأسواق المالية المشاركة، مما يسمح للمستثمرين بالتداول في الأسواق الأعضاء من خلال الوصول عن بُعد لشركات الوساطة المتعاونة مع هذه الأسواق. وتمكن المنصة المستثمرين إمكانية الوصول إلى أسهم الشركات العاملة في قطاعات البنوك، والتمويل، والطاقة، والاتصالات.

تفتح هذه الشراكة آفاقًا جديدة للتداول بين السوقيين الماليين وتعزز الشراكة الاستراتيجية بينهما. كما أن انضمام بورصة كازاخستان إلى "تبادل" سيسهم في تحسين عمليات التداول وتوسيع الفرص الاستثمارية للمشاركين في السوق، من خلال توفير الوصول إلى أكثر من 490 ورقة مالية مدرجة للتداول المتبادل بدون رسوم.

في عام 2024، انضمت أربع أسواق مالية جديدة إلى منصة "تبادل"، مما وسّع الحضور العالمي لسوق أبوظبي للأوراق المالية بشكل كبير. وتربط المنصة الآن ثماني أسواق مالية، مما يتيح لمستثمري سوق أبوظبي الوصول إلى 490 شركة مدرجة وشبكة تضم أكثر من 7.6 مليون مستثمر. ويبلغ إجمالي القيمة السوقية للشركات المرتبطة بالمنصة حوالي تريليون دولار أمريكي، مما يجعل "تبادل" محركًا رئيسيًا لتعزيز فرص الاستثمار عبر الحدود. وقد بلغت قيم التداول على المنصة نحو 200 مليون دولار أمريكي في عام 2024، مسجلةً نموًا بنسبة 317% مقارنة بالعام السابق.

تمثل منصة "تبادل" خطوة مهمة نحو بناء اقتصاد مستدام في المنطقة وخارجها، حيث تقدم للمستثمرين مجموعة واسعة من فرص التداول عبر جميع الأسواق المالية الأعضاء. ويمكن لجميع المستثمرين المسجلين لدى الوسطاء المحليين الذين يستوفون شروط الأسواق المالية المشاركة الوصول إلى المنصة. كما تتيح المنصة لشركات الوساطة فرصة الوصول إلى الاكتتابات العامة الأولية في جميع الأسواق المشاركة.

وبهذا الصدد، قالت ألينا ألدامبرغن، رئيس مجلس إدارة بورصة كازاخستان: "إن انضمام بورصة كازاخستان إلى منصة "تبادل" يوسع الفرص الاستثمارية لمشاركي السوق المالية في كازاخستان. وسيسهم العمل ضمن منصة "تبادل" في زيادة السيولة وجذب المزيد من المستثمرين الأجانب، سواء كانوا أفرادًا أو مؤسسات، إلى كازاخستان. كما أن المستثمرين الكازاخيين يمكنهم الآن تداول الأوراق المالية الأجنبية في الأسواق المالية المتصلة بمنصة "تبادل"، بما في ذلك سوق أبوظبي للأوراق المالية ، وبورصة البحرين ،وسوق مسقط للأوراق المالية ، مع استمرار ربط أسواق مالية أخرى أخرى. ويمكن الآن تسوية المعاملات من خلال مركز مقاصة البورصة بالعملة المحلية "التينغي."

ومن جانبه، صرح عبد الله سالم النعيمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية: يسعدنا أن نرحب رسميًا ببورصة كازاخستان في منصة "تبادل" ، مما يشكل علامة فارقة في توسيع فرص الاستثمار عبر الحدود. ومع انضمام بورصة كازاخستان إلى "تبادل"، يحصل مستثمرو سوق أبوظبي للأوراق المالية على وصول أوسع إلى الأسواق الدولية دون أي تكلفة إضافية. ويعكس ذلك التزامنا بدعم الابتكار وبناء شراكات استراتيجية تهدف إلى إنشاء نظام بيئي مالي مترابط عالميًا. إن النمو الملحوظ في أحجام التداول على منصة "تبادل" في عام 2024 يؤكد نجاح هذه الجهود."

يمثل انضمام بورصة كازاخستان إلى منصة "تبادل" آفاقًا جديدة للمستثمرين الكازاخيين، مما يتيح لهم الوصول إلى أدوات مالية متنوعة وتحسين كفاءة العمليات الدولية.

نبذة عن بورصة كازاخستان:

تصنف "بورصة كازاخستان" من البورصات الرائدة في منطقة آسيا الوسطى، وتأتي في المركز الثاني بين بورصات رابطة الدول المستقلة من حيث حجم تداول الأوراق المالية، كما تحتل المركز الرابع من حيث القيمة السوقية للأسهم بين بورصات اتحاد البورصات الأوروبية الآسيوية. وتُعتبر بورصة كازاخستان منصة شاملة لتداول الأوراق المالية الحكومية والخاصة، وسندات المؤسسات المالية الدولية، والعملات الأجنبية، ومعاملات سوق المال - الريبو والمبادلة، وكذلك المشتقات المالية.

وتُعد بورصة كازاخستان عضوًا في الاتحاد العالمي للبورصات، واتحاد البورصات الأوروبية الآسيوية، والجمعية الدولية لبورصات رابطة الدول المستقلة، والجمعية العالمية لمقاصة الأوراق المالية المركزية، وغيرها من الجمعيات المهنية الدولية والمحلية، كما أنها مشاركة في مبادرة الأمم المتحدة للبورصات المستدامة. بينما تم إنشاء مركز كازاخستان للمقاصة من خلال إعادة تنظيم شركة تابعة للبورصة - eTrade.kz LLP وتم تسجيله في 21 يونيو 2022

للمزيد من المعلومات: +7 (727) 237-53-42، pr@kase.kz

نبذة عن سوق أبوظبي للأوراق المالية:

تم تأسيس سوق أبوظبي للأوراق المالية في 15 نوفمبر من عام 2000 بموجب القانون المحلي رقم (3) لسنة 2000. وبموجب هذا القانون، فإنّ السوق يتمتّع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وبالصلاحيات الرقابية والتنفيذية اللازمة لممارسة مهامه. في 17 مارس 2020، تم تحويل سوق أبوظبي من مؤسسة عاملة إلى شركة مساهمة عامة استنادا إلى القانون (8) من عام 2020. سوق أبوظبي للأوراق المالية تابع لـ"القابضة" (ADQ)، إحدى أكبر الشركات القابضة على مستوى المنطقة والتي تمتلك محفظة واسعة من الشركات الكبرى العاملة في قطاعات رئيسية ضمن اقتصاد إمارة أبوظبي المتنوّع.

سوق أبوظبي للأوراق المالية هو سوق لتداول الأوراق المالية، بما في ذلك الأسهم الصادرة عن الشركات المساهمة العامة والسندات الصادرة عن الحكومات أو الشركات والصناديق المتداولة في البورصة وأي أدوات مالية أخرى معتمدة من هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية. سوق أبوظبي للأوراق المالية هو ثاني أكبر سوق في المنطقة العربية واستراتيجيته في توفير أداء مالي مستقرّ مع مصادر متنوّعة للدخل تتماشى مع المبادئ التوجيهية لأجندة الإمارات العربية المتحدة "الاستعداد للخمسين". ترسم الخطة الوطنية مخطط التنمية الاستراتيجية لدولة الإمارات العربية المتحدة والتي تهدف إلى بناء اقتصاد حيوي، مستدام، ومتنوّع يساهم بشكل إيجابي في الانتقال إلى نموذج عالمي جديد للتنمية المستدامة.

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