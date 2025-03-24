دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت بورصة الخليج للسلع، البورصة الدولية الأولى في منطقة الشرق الأوسط للعقود الآجلة والسلع، عن إتمام أول صفقة تداول ناجحة عبر منصة النفط البديل (ACE)، والتي تتيح للعملاء فرصة تداول مجموعة من أبرز نفوط الشرق الأوسط وفق السعر الرسمي لخام عمان الذي يعتبر نفط الإشارة الأول والمؤشر السعري الأكثر موثوقية للنفط الخام الذي يتم انتاجه في المنطقة.

وللمرة الأولى، أصبحت خامات عمان، ودبي، والبصرة المتوسط، والبصرة الثقيل، وزاكوم العلوي، ومربان، والشاهين متاحةً جميعها للتداول على منصة واحدة، مقابل العقود الآجلة لخام عمان من بورصة الخليج للسلع.

وقد تم تداول 500 عقد من خام عمان تسليم شهر مايو 2025 على منصة النفط البديل. وتوفر المنصة للمتداولين فرصة غير مسبوقة لإجراء عمليات تداول ثنائية لمختلف خامات النفط في الشرق الأوسط مقابل العقود الآجلة لخام عمان من بورصة الخليج للسلع. وتعزز هذه الميزة كفاءة السوق من خلال تمكين المشاركين من تنفيذ معاملات متعددة من عقود البيع المباشر مما يرسّخ مكانة العقد الآجل لخام عمان كمعيار رئيس للتسعير.

وتعليقا على ذلك، قال المدير العام لبورصة الخليج للسلع رائد بن خليفة السلامي: "يُمثّل إبرام أول صفقة تداول عبر منصة النفط البديل تطورا كبيرا في مشهد تداول النفط الخام في المنطقة. فلأول مرة تتاح للمتداولين في السوق إمكانية الوصول إلى منصة سلسة وشفافة وفعّالة تجمع ما بين تداول العقود الآجلة وعقود البيع المباشر، وهو ما يُمكّن المتعاملين في البورصة من تحسين محافظهم الاستثمارية، وإدارة استثماراتهم عبر مختلف أنواع النفط الخام، واغتنام فرص جديدة في اسواق الطاقة التي تشهد تطوراً مستمرا".

ومع هذه التطورات الأخيرة، فإن بورصة الخليج للسلع تواصل تعزيز مكانتها كشركة عالمية رائدة تقدّم حلولا مبتكرة تلبّي احتياجات السوق مع الحفاظ على نزاهة وموثوقية العقد الآجل لخام عمان كمعيار رئيس للتسعير.

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