أعلنت بورصة البحرين، البورصة المرخصة من مصرف البحرين المركزي، عن اعتماد شركة أجياد كابيتال كوسيط أوراق مالية في البورصة. تأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية بورصة البحرين الرامية إلى تسهيل الوصول إلى السوق وتوسيع نطاق الخدمات التي تقدمها للمستثمرين.

تعكس هذه الموافقة التزام بورصة البحرين بتوسيع قاعدة المشاركين في السوق، وتعزيز السيولة، وتوفير بيئة أكثر متانة وشمولية لسوق رأس المال. كما تؤكد سعي البورصة لجعل أسواق المال أكثر جاذبية وتنافسية عبر استقطاب المزيد من المشاركين.

وقد تم الإعلان عن ذلك خلال حفل توقيع أُقيم في مقر بورصة البحرين، بحضور الشيخ خليفة بن إبراهيم آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبورصة البحرين، وسعادة السيد خالد الفهيم، رئيس مجلس إدارة أجياد كابيتال، إلى جانب عدد من أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية من بورصة البحرين وأجياد كابيتال.

وفي هذا الصدد، قال السيد عبدالله جناحي، مدير أول إدارة عمليات التداول في بورصة البحرين: "إننا سعداء بانضمام شركة أجياد كابيتال إلى بورصة البحرين كوسيط أوراق مالية. إن انضمامهم إلى السوق يدعم استراتيجيتنا الطموحة نحو بناء منظومة أكثر حيوية، مع تعزيز سهولة الوصول إلى سوق رأس المال. لا شك أن الخبرة الواسعة لأجياد كابيتال في المنطقة ستُثري السوق بشكل كبير، وتُتيح فرصًا أوسع للمؤسسات والأفراد من المستثمرين للوصول إلى خدماتها والاستفادة منها. وتُعد زيادة عدد الوسطاء المعتمدين في السوق ركيزة أساسية ضمن استراتيجيتنا طويلة المدى لتعزيز مكانة بورصة البحرين وتوسيع نطاق تأثيرها."

ومن جانبه، قال السيد سهيل حاجي، الرئيس التنفيذي لشركة أجياد كابيتال: "إننا نتشرف بالحصول على اعتماد بورصة البحرين للعمل كوسيط أوراق مالية. إن هذا الإنجاز يعكس التزامنا بتطوير أسواق رأس المال في البحرين من خلال حلول تقنيات الثروات (WealthTech) المبتكرة المدعومة بخبرة استثمارية عميقة، مما يمكّن المستثمرين من تنمية ثرواتهم وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية."

تُعد شركة أجياد كابيتال شركة إدارة استثمارات متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية ومرخصة من قبل مصرف البحرين المركزي ولديها سجل حافل بالنجاح في خدمة المستثمرين من الشركات والأفراد وتنفيذ الاستثمارات في الأسواق الإقليمية. تسعى شركة أجياد كابيتال من خلال دخولها السوق إلى تقديم خدمات نوعية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، بما يواكب تطلعات المستثمرين ويلبي احتياجاتهم.

ومع انضمام شركة أجياد كابيتال، يبلغ عدد الوسطاء المعتمدين في بورصة البحرين إلى عشر شركات.

كما تضم البورصة ثلاث شركات معتمدة كصناع للسوق، وشركتين كمزودي للسيولة، بالإضافة إلى أربعة مقدمي خدمات الحافظ الأمين.

لمحة عامة

تأسست بورصة البحرين عام 1987 وهي حاليًا سوق متعددة الأصول ذات تنظيم ذاتي. توفر بورصة البحرين مجموعة شاملة من المنتجات والخدمات للمستثمرين ومصدري الأوراق المالية والوسطاء تتضمن خدمات الإدراج والتداول والتسوية والإيداع المركزي لمختلف الأدوات المتوفرة على منصة البورصة. وتهدف البورصة لتزويد المهتمين بقطاع رأس المال بأفضل حلول الاستثمار والتداول وإقرانها بأفضل الرؤى المبتكرة والموارد القيّمة تلبيةً لجميع توقعات المستثمرين والمصدّرين والوسطاء على أكمل وجه. إن الابتكار والتعاون وروح الريادة هي ركائزنا الرئيسية للنمو والداعم لنا في إدارة الأعمال وتفاعلنا مع المهتمين بقطاع رأس المال حيث تعمل هذه الأسس جميعها على تقديم "واحة الفرص الاستثمارية".