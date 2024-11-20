(المنامة، البحرين): أعلنت بورصة البحرين، البورصة المرخصة من قبل مصرف البحرين المركزي، اليوم عن استضافة مؤتمر TradingTech Summit MENA 2024، والذي سيعقد لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط في 25 نوفمبر 2024 في فندق الريتز كارلتون البحرين. يقام المؤتمر بالتعاون مع اتحاد أسواق المال العربية ومجموعة A-Team ويهدف إلى تعزيز الابتكار ودعم التواصل بين القادة في مجال التكنولوجيا، فضلا عن إلقاء الضوء على التطورات التكنولوجية في أسواق المال في المنطقة.

وسيتم خلال المؤتمر بحث العديد من المواضيع التي سوف تساهم في تشكيل مستقبل الأسواق المالية، بما في ذلك دمج وإدارة البيانات الضخمة، وتعزيز النمو المستدام للأسواق المالية، وتطوير أنظمة التداول. كما سيتناول المؤتمر أيضًا الدور المتزايد للذكاء الاصطناعي في التداول، والدروس المستفادة من تطبيق أنظمة مراقبة التداول الصوتي والإلكتروني، فضلا عن توجيه الأوامر الذكية، وتحديث آلية ما بعد التداول.

ومن المتوقع أن يستقطب المؤتمر متحدثين مرموقين من كبرى المؤسسات الإقليمية والعالمية، بما في ذلك البنك الأهلي المتحد، وسوق أبوظبي للأوراق المالية، وأمازون ويب سيرفسيز، وبورصة البحرين، وشركة البحرين للمقاصة، ومصرف البحرين المركزي، وبنك أتش إس بي سي، وكامكو إنفست، وLSEG، فضلا عن مايكروسوفت، وسيكو، وشركة وامض، وغيرها. وسوف يتم خلال المؤتمر مشاركة الرؤى المختلفة للقادة في مجال التكنولوجيا، والدروس المستفادة في ظل التطور السريع للتكنولوجيا المالية.

وفي تعليقه على المؤتمر المرتقب، قال الشيخ خليفة بن إبراهيم آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبورصة البحرين: "إن مؤتمرTradingTech Summit MENA 2024 يؤكد التزام بورصة البحرين بتعزيز الابتكار ودعم التطورات التكنولوجية في أسواق المال. ومن خلال استضافة هذا المؤتمر، فإننا نسعى إلى دعم تبادل المعلومات وتعزيز سبل التعاون بين القادة في هذا المجال، بما يساهم في تحقيق النمو المستدام وتعزيز البنية التحتية للأسواق الإقليمية. وتتشرف بورصة البحرين بدعم هذا المؤتمر المتميز، والمساهمة في بناء منظومة مالية مرنة ومتطورة."

من جانبه، قال السيد رامي الدكاني، الأمين العام لاتحاد أسواق المال العربية:" لطالما كانت التكنولوجيا العمود الفقري الأساسي لأسواق الأسهم وشركات المقاصة. ومن خلال إقامة هذا الحدث الذي يركز على التكنولوجيا للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط، والذي تستضيفه بورصة البحرين، نهدف إلى تعزيز ودعم التطور التكنولوجي في مجال التداول في المنطقة، حيث يسلط المؤتمر الضوء على كيفية استخدام التكنولوجيا لخلق ميزة تنافسية في الأسواق المالية في جانب الشراء والبيع".

يحظى مؤتمر TradingTech Summit MENA 2024 بدعم من كبرى المؤسسات المرموقة. الرعاة من الفئة البلاتينية: البنك الأهلي المتحد، و AMD Solarflare، وCentroid Solutions ، وسيكو. الرعاة من الفئة الذهبية: منصة تبادل، وInfotech، بينما ستكون زاوية هي الشريك الإعلامي للمؤتمر.

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