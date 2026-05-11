انضمام الرئيس التنفيذي لـ"الاتحاد لائتمان الصادرات" وعضو مجالس الإدارة في دولة الإمارات إلى المجلس الاستشاري للشركة

التعيين يعزّز ريادة "بورد إنتلجنس" في مجالات الذكاء الاصطناعي والحوكمة وفعالية مجالس الإدارة في المنطقة

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت "بورد إنتلجنس" أكبر شركة متخصصة في مجال تكنولوجيا واستشارات مجالس الإدارة، في أوروبا ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، تعيين سعادة رجاء المزروعي عضواً في مجلسها الاستشاري، في خطوة تعزّز مكانة الشركة في مجالات الذكاء الاصطناعي والحوكمة وفعالية مجالس الإدارة، في مرحلة محورية تشهدها المؤسسات في دولة الإمارات والمنطقة على حد سواء. وفي إطار دورها الجديد، ستسهم سعادتها في رسم ملامح مستقبل حوكمة الشركات على المستويين الإقليمي والعالمي، من خلال تطوير وتطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي المسؤول، بما يمكّن مجالس الإدارة من القيادة بوضوح أكبر، ورؤى أعمق، وقدرة أعلى على الاستشراف.

وتشغل سعادة رجاء المزروعي منصب الرئيس التنفيذي لشركة "الاتحاد لائتمان الصادرات"، وكالة ائتمان الصادرات الاتحادية لدولة الإمارات، كما تترأس المجلس الاستشاري لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في كلية هارفارد للأعمال. وتمتلك خبرة تمتد لأكثر من عشرين عاماً في مجالات العمل الحكومي والخدمات المالية ومنظومات الابتكار، مع سجل مهني يشمل القطاع المصرفي والتأمين والخدمات المالية الرقمية والتحول المؤسسي. كما تشغل عضوية مجالس إدارة عدد من المؤسسات البارزة في دولة الإمارات، من بينها "الأنصاري للخدمات المالية"، و"زند"، وكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، و"المصرف"، و"الاتحاد العالمية للاستثمار".

ويعكس هذا التعيين التزام شركة "بورد إنتلجنس" بدعم مجالس الإدارة والفرق التنفيذية في مواجهة بيئة تشغيلية متزايدة التعقيد، حيث تزداد أهمية الحوكمة الفعّالة والتحليلات التنبؤية والاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي لتعزيز الأداء والمرونة على المدى الطويل.

وقالت بيبا بيج، الرئيس التنفيذي لشركة "بورد إنتلجنس": "يعكس تعيين رجاء المزروعي في المجلس الاستشاري لشركة "بورد إنتلجنس" عمق الخبرة والرؤية التي تتمتع بها سعادتها في مجالات التكنولوجيا والحوكمة والتحول الاقتصادي، فهي قائدة ملهمة ونموذج للقدرة على الإبداع والابتكار في قطاعي التمويل والتكنولوجيا، بالإضافة إلى امتلاكها فهماً عميقاً لكيفية تمكين القادة من توظيف الابتكار بشكل مسؤول. وستشكّل رؤيتها إضافة قيّمة لجهودنا المستمرة في دعم مجالس الإدارة لاتخاذ قرارات أفضل وتعزيز الحوكمة بثقة في ظل بيئة سريعة التغيّر".

ومن جهتها، قالت سعادة رجاء المزروعي عضو المجلس الاستشاري في "بورد إنتلجنس": "يسعدني الانضمام إلى المجلس الاستشاري لشركة "بورد إنتلجنس" في وقت تؤدي فيه مجالس الإدارة دوراً محورياً في تشكيل مؤسسات مرنة وجاهزة للمستقبل. ومع استمرار الذكاء الاصطناعي في إحداث تحولات في المؤسسات والأسواق والاقتصادات، تبرز أهمية الحوكمة القوية والقيادة المسؤولة. وأتطلع إلى دعم رسالة الشركة في تمكين مجالس الإدارة والفرق التنفيذية من اتخاذ قرارات أكثر استنارة وفعالية، والمساهمة في رسم ملامح مستقبل اقتصادي قائم على الذكاء الاصطناعي في دولة الإمارات، بما يعزّز نمو المؤسسات بثقة وهدف واضح".

وكانت سعادة رجاء المزروعي قد شغلت في مرحلة سابقة من مسيرتها المهنية منصب نائب الرئيس التنفيذي لبرنامج "فينتك هايف" في مركز دبي المالي العالمي، كما تولّت قبل ذلك منصب النائب الأول للرئيس للتسويق والاتصال المؤسسي. وأسهمت خلال فترة عملها في المركز بدور محوري في دعم أجندة الابتكار الوطنية لدولة الإمارات، من خلال تأسيس "فينتك هايف"، الذي يُعدّ أحد أبرز مبادرات التكنولوجيا المالية ومن أنجح منظوماتها على مستوى المنطقة.

وتعمل شركة "بورد إنتلجنس" مع مجالس الإدارة وكبار القيادات التنفيذية لتعزيز فعاليتها، من خلال تقديم مجموعة من الحلول البرمجية والخدمات الاستشارية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، التي تسهم في تبسيط العمليات، وتعزيز جودة الرؤى، ودعم اتخاذ القرار. ويعزّز هذا التعيين قدرة الشركة على دعم مجالس الإدارة في الشرق الأوسط، في ظل تطور متطلبات الحوكمة، بما يسهم في تحقيق قيمة مستدامة طويلة الأجل ودعم أجندات التحول الوطنية والإقليمية.

نبذة عن "بورد إنتلجنس" - Board Intelligence:

تُعدّ "بورد إنتلجنس" أكبر شركة أوروبية متخصصة في مجال تكنولوجيا واستشارات مجالس الإدارة. وتحظى بثقة أكثر من 80 ألف من قادة الشركات المدرجة على قائمة "Fortune 500" و"FTSE 100" و"OMX 30"، حيث تقدم أدوات متخصصة لتعزيز فعالية مجالس الإدارات.

