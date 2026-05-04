دبي، الإمارات العربية المتحدة؛ أعلنت “بوتيم للمال”، ذراع الخدمات المالية التابعة لتطبيق “بوتيم”، عن توسيع نطاق تعاونها مع “ماستركارد” لدعم المرحلة المقبلة من برنامج إصدار البطاقات الخاص بها، بما يسهم في تعزيز النمو وترسيخ الثقة في حلول الدفع الرقمي أولاً. ويأتي هذا التوسع بعد أكثر من عامين من إصدار بطاقات “ماستركارد”، حيث تمثل الاتفاقية خطوة نحو تحويل التعاون بين الطرفين إلى شراكة استراتيجية طويلة الأمد، مدعومة بخارطة طريق مشتركة تهدف إلى تطوير تجارب دفع رقمية موثوقة وسلسة.

وتتوفر بطاقات “بوتيم للمال” دون اشتراط حد أدنى للراتب، ما يتيح الفرصة أمام شريحة أوسع من مجتمع المقيمين المتنوع في دولة الإمارات للاستفادة من وسائل الدفع اليومية بسهولة. كما ينسجم البرنامج مع الممارسات القياسية المعتمدة في قطاع الخدمات المالية، ويعكس في الوقت ذاته حجم النمو الذي حققه برنامج البطاقات حتى الآن وأداءه القوي، الأمر الذي يوفر أساساً متيناً لمواصلة تطوير تجربة البطاقات وتعزيز قيمتها للمستخدمين، إلى جانب إتاحة فرص إضافية تدريجياً في مجالات الإنفاق والمدفوعات والخدمات المالية الرقمية.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال الدكتور طارق بن هندي، عضو مجلس الإدارة في شركة "أسترا تِك" والرئيس التنفيذي لمنصة "بوتيم": “مع تحوّل المدفوعات عبر البطاقات إلى جزء أساسي من الحياة اليومية للأفراد المقيمين والعاملين في دولة الإمارات، يصبح من الضروري أن تكون إمكانية الوصول إليها موثوقة وشاملة بطبيعتها. ويعزز توسيع تعاوننا الاستراتيجي مع ’ماستركارد‘ قدرتنا على تقديم تجارب دفع رقمية موثوقة لشريحة أوسع من السكان، كما يوفّر لنا منصة طويلة الأمد لمواصلة تطوير عروض البطاقات وتحسينها بما يواكب تطور احتياجات المستخدمين”.

ويأتي هذا الإعلان في وقت تستهدف فيه دبي أن تمثل المعاملات غير النقدية 90% من إجمالي المعاملات بحلول نهاية عام 2026، في إطار استراتيجية دبي اللانقدية. ومن خلال توسيع نطاق الأهلية عبر برنامج بطاقات رقمي منظم، تسهم هذه الشراكة في تعزيز دور “بوتيم للمال” بوصفها ركيزة عملية لتحديث منظومة المدفوعات، بما يدعم مساعي الإمارة نحو تسريع التحول إلى اقتصاد رقمي متكامل.

وبدورها، قالت جينا بيترسن سكيرم، المدير العام الإقليمي لشركة “ماستركارد” في دولة الإمارات وسلطنة عُمان: “تعكس اتفاقيتنا الاستراتيجية المعززة مع ’بوتيم للمال‘ التزام ماستركارد بتقديم حلول دفع آمنة وقابلة للتوسع وجاهزة للمستقبل. ومن خلال الجمع بين شبكتنا العالمية ومنصة ’بوتيم للمال‘ الرقمية، نعمل على تمكين تجارب مدفوعات سلسة مبنية على أسس راسخة من الثقة”.

لمحة حول "بوتيم للمال"

إنّ "بوتيم للمال"، المعروفة سابقاً باسم " PayBy"، هي المنظومة المسؤولة عن الخدمات المالية على تطبيق "بوتيم"، كما أنها أولى منصات التكنولوجيا المالية وأسرعها نمواً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تعتمد كلياً على الذكاء الاصطناعي. المنصة حاصلة على ترخيص مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وتتمثل رسالتها في تعزيز الشمول المالي من خلال توفير حلول مالية آمنة وسلسة ومريحة لملايين المستخدمين في المنطقة.

كما تحمل "بوتيم للمال" ترخيصاً لتقديم خدمات منشآت القيمة المخزنة وخدمات الدفع لقطاع التجزئة، مما يعزز مكانة "أسترا تِك" في قطاع التكنولوجيا المالية. وتشمل منظومة خدماتها المتكاملة المحافظ الرقمية، والتحويلات المالية المحلية والدولية، وخدمات الحوالات، والدفع في المتاجر وعبر الإنترنت، لتكون بوابة عملية وميسّرة لخدمات مالية مصممة للاستخدام اليومي.

لمحة حول "بوتيم"

يتطور تطبيق "بوتيم" ليصبح منظومة متكاملة قائمة على التكنولوجيا المالية ومدعومة بالذكاء الاصطناعي، تعمل على تبسيط عمليات الدفع والتحويل والإقراض وإدارة الخدمات اليومية ضمن منصة موثوقة واحدة. وبالاعتماد على بنية اتصالات آمنة، يخدم "بوتيم" أكثر من 150 مليون مستخدم في 155 دولة حول العالم، من بينهم أكثر من 8.5 مليون مستخدم في دولة الإمارات.

ومن خلال البنية التحتية المدمجة التي توفرها "بوتيم للمال"، تدمج المنصة حلول الدفع الرقمية وأدوات الإدارة المالية الشخصية وتجارب مدعومة بالذكاء الاصطناعي، بهدف جعل المعاملات اليومية أكثر سلاسة وشمولية وبطابع إنساني، في إطار رؤية تسعى إلى بناء عصر جديد من الشمول المالي وإتاحة الخدمات.

لمحة حول "ماستركارد"

تسهم ماستركارد في تعزيز المنظومات الاقتصادية وتمكين الأفراد في أكثر من 200 دولة ومنطقة في العالم. وتتعاون مع عملائها على ترسيخ اقتصاد مستدام يتيح فرص الازدهار أمام الجميع، كما تدعم شريحة واسعة من خيارات المدفوعات الرقمية لتبسيط مختلف المعاملات وتعزيز أمانها على جميع الأصعدة. وتجمع الشركة بين محوري التكنولوجيا والابتكار، والشراكات الاستراتيجية والشبكات الواسعة، من أجل تقديم مجموعة فريدة من المنتجات والخدمات التي تساعد الأفراد والشركات والحكومات على تحقيق أقصى إمكاناتهم.

