أعلنت بوبيولوس، الشركة العالمية الرائدة في مجال التصميم، والمتخصصة في تصميم الملاعب الرياضية والمنشآت الترفيهية، عن استحواذها على شركة فينتريس للهندسة المعمارية، الشركة العالمية الرائدة في تصميم مشاريع الطيران والمباني العامة بما فيها مراكز المؤتمرات والمتاحف والمنشآت الحكومية.

وتعزز عملية الاستحواذ نطاق وحجم الخدمات التي تقدمها بوبيولوس لعملائها حول العالم، حيث يضم الاستحواذ الاستراتيجي تحت مظلته اثنين من أبرز الأسماء في مجال الهندسة المعمارية، ويجمع بين خبرة بوبيولوس المتميزة في ابتكار تصاميم فريدة من نوعها، والسجل الحافل لفينتريس الحائزة على العديد من الجوائز المرموقة، والمعروفة على نطاق واسع بتصاميمها المميزة لمشاريع الطيران والمشاريع المدنية والثقافية.

ورسخت شركة بوبيولوس حضورها القوي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إذ أكدت الشركة أنها تتولى تصميم العديد من الملاعب المدرجة في ملف المملكة العربية السعودية لاستضافة كأس العالم 2034، بما في ذلك استاد الملك فهد، واستاد الملك سلمان، واستاد الأمير محمد بن سلمان، واستاد أرامكو.

وتعليقاً على عملية الاستحواذ، قال بروس ميلر، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة بوبيولوس العالمية: "إن شراكتنا الاستراتيجية مع بروفيدنس إكويتي بارتنرز تمهد الطريق لفترة جديدة من النمو في بوبيولوس، من خلال توسيع خطوط الخدمات والنماذج وإقامة شراكات جديدة. تشتهر فنتريس للهندسة المعمارية بطرح رؤى جديدة في مجال الهندسة المعمارية، والجودة الاستثنائية للتصاميم، والتزامها بالابتكار، ونتطلع إلى إطلاق مستوى جديد من خدمة العملاء من خلال هذا التحالف الاستراتيجي".

وأضاف: "سنقوم بدمج الفريق المسؤول عن تصاميم مشاريع الطيران في بوبيولوس حول العالم مع فنتريس، لإنشاء استوديوهات فنتريس، في استراتيجية من شأنها تسريع مهمتنا المشتركة لخدمة العملاء من خلال وضع تصاميم تسهم في تشكيل مشهد المدن العصرية وتقدم تجارب لا تنسى."

وتابع: "إن إضافة الخبرات الغنية وقاعدة العملاء الواسعة التي تتمتع بها فنتريس إلى محفظة بوبيولوس العالمية في مشاريع الطيران والنقل، إضافة إلى التعاون في تصميم مراكز المؤتمرات، سيمكننا من إحداث نقلة نوعية في مستقبل التصميم الذي يركز على الإنسان، وتعزيز تأثيرنا العالمي في هذه القطاعات."

يشار إلى أن فينتريس للهندسة المعمارية تأسست في عام ١٩٨٠، وصممت العديد من المعالم المعمارية البارزة حول العالم بقيمة تتجاوز ٥٢ مليار دولار، بما في ذلك مطار دنفر الدولي، ومطار إنتشون الدولي، ومركز مؤتمرات ميامي بيتش، والمتحف الوطني لمشاة البحرية. وتشتهر الشركة بابتكار تصاميم مستدامة، وتتناسب مع سياق البيئة المحيطة، كما تسهم في تحسين جودة الحياة في المجتمعات المحيطة.

من جانيه، قال كيرت فينتريس، المؤسس والمسؤول الرئيسي عن التصميم في شركة فينتريس للهندسة المعمارية: "تمثل عملية الاستحواذ فصلاً جديداً وواعداً بالنسبة لنا، حيث تجمعنا مع بوبيولوس قيم التميز في التصميم، والرؤى التي تركز على الإنسان. سنعمل معاً على توسيع آفاق الإنجازات في مجال الهندسة المعمارية، مع ابتكار تصاميم عصرية ملهمة."

يشار إلى أن شركة فنتريس للهندسة المعمارية ستغير علامتها التجارية لتصبح "فنتريس ستوديوز: شركة تابعة لبوبيولوس"، مع استمرار وجود الاستوديو في مدينة دنفر والعاصمة واشنطن بالولايات المتحدة. وستدمج فنتريس ستوديوز وبوبيولوس مكاتبهما ليصبح مكتباً واحداً في مدينة دنفر لإرساء معيار جديد في التصميم المعماري وخدمة العملاء. ويعزز هذا الاستحواذ إمكانيات بوبيولوس في مشاريع الطيران والعمارة المدنية والبنية التحتية، مع المساهمة في تحفيز فرص نمو جديدة في التصاميم الخاصة بمشاريع النقل والقطاع العام.

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