يحيى الناصر: شراكتنا مع شركة العطاءات المركزية تحول البيانات إلى فرص للريادة والنمو

م. ريم الفرحان: المنصة تعزز الشفافية وتنافسية السوق … وشراكتنا مع "بوبيان" تضيف بُعدًا تمويليًا يدعم نمو الأعمال

أعلن بنك بوبيان عن توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة العطاءات المركزية، المنصة المتخصصة في تجميع وتحليل بيانات المناقصات والمزايدات من القطاعين الحكومي والخاص، في إطار مساعيه المتواصلة لتعزيز قاعدة أعماله المؤسسية وتوظيف الحلول الرقمية المتطورة في خدمة عملائه من الشركات والمؤسسات.

وجرى توقيع الاتفاقية بحضور كل من الرئيس التنفيذي للعمليات في بنك بوبيان، عبدالله المحري، ومدير عام مجموعة الخدمات المصرفية للشركات، علي الأنصاري، ونائب المدير العام لإدارة الخدمات العامة، يحيى الناصر، إلى جانب الرئيس التنفيذي لشركة العطاءات المركزية، م. ريم الفرحان، وعدد من القيادات التنفيذية من الجانبين.

وتعليقاً على ذلك، قال الناصر أن الاتفاقية تمثل إضافة استراتيجية لمسيرة بنك بوبيان في دعم أعماله المؤسسية، كونها تتيح الوصول المباشر إلى منصة موحدة وموثوقة للمناقصات والمزايدات الحكومية والخاصة، بما يعزز كفاءة المتابعة وسرعة الاستجابة ويرفع من قدرة البنك على مواكبة متطلبات السوق المتغيرة.

وأضاف "من خلال هذه الشراكة لا نكتفي بمتابعة المشاريع التنموية، بل نوفر قناة عملية للتفاعل المباشر مع السوق والشركات الفائزة بالمناقصات في مختلف القطاعات، بما يتيح لنا صياغة حلول تمويلية واستشارية مبتكرة تدعم النمو المؤسسي وتعزز حضور بوبيان كبنك إسلامي رائد يقود التوسع المؤسسي عبر شراكات مبتكرة وتمويلات نوعية."

** تعزيز قاعدة العلاقات والشراكات

وأوضح الناصر أن الاتفاقية تحمل بُعداً جديدًا يتمثل في إثراء القرار بالبيانات والتحليلات الدقيقة، من خلال رؤية أوضح لحركة المناقصات والمشروعات التنموية في السوق الكويتي، وهو ما يساعد البنك على تصميم منتجات تمويلية أكثر تخصصًا، ويمنح العملاء من الشركات صورة أوضح عن التوجهات والفرص المستقبلية.

وأكد "نحن نرى أن هذه الاتفاقية خطوة مهمة لترسيخ تعاوننا مع مختلف القطاعات، بما يمكن الموردين والمقاولين والشركات الصغيرة والمتوسطة من الاستفادة من حلولنا التمويلية وخدماتنا الرقمية، ويجعل من بوبيان شريكًا رئيسيًا في دفع عجلة النمو الاقتصادي."

** شراكة تدعم الشفافية والابتكار

من جانبها، أعربت م. ريم الفرحان عن اعتزازها بهذه الشراكة قائلة "تعاوننا مع بنك رائد مثل ’بوبيان’ يعكس القيمة الفعلية لمنصتنا في تعزيز الشفافية وتسهيل الوصول إلى المعلومات الدقيقة. هذه الاتفاقية تمثل نقلة نوعية في ربط البيانات الضخمة بالحلول المصرفية، بما يتيح المجال أمام فرص أكثر للابتكار ويعزز التعاون بين البنوك والشركات والموردين."

وأضافت "نود أن نتقدم بالشكر لبنك بوبيان على ثقته واختياره شركة العطاءات المركزية لنشر عطاءاته عبر منصتنا، وهو ما يُعد إضافة استراتيجية وتمكينًا أكبر للقطاع الخاص للوصول إلى الموردين والمقاولين بشفافية."

وتابعت "إن شركة العطاءات المركزية لا تقتصر على تجميع المناقصات والمزايدات، بل أصبحت ركيزة أساسية في دعم الاقتصاد الوطني، عبر تمكين بيئة الأعمال وتسهيل الشفافية وإتاحة المعلومات بشكل لحظي ومتكافئ، وهو ما يمنح الشركات بمختلف أحجامها وقطاعاتها فرصاً أكبر للتنافس، ويعزز مكانة الكويت كمركز إقليمي للأعمال."

#بياناتشركات

- انتهى -