دانه الحمادي: "مُطوِّر" تؤكد ريادة الكويت في مواكبة التطورات العالمية لتعزيز الابتكار وريادة الأعمال

أشاد بنك بوبيان بمبادرة "مُطوِّر" التي أطلقها اتحاد مصارف الكويت بتوجيه ودعم من بنك الكويت المركزي، والتي تعد الأولى من نوعها على مستوى الكويت في مجال التكنولوجيا المالية (FinTech)، مؤكداً دعمه الكامل لهذه المبادرة الرائدة.

وبهذه المناسبة، قالت المسؤول الأول في إدارة الاتصالات والعلاقات المؤسسية في البنك، دانه الحمادي، "تواكب مبادرة مُطوِّر رؤية دولة الكويت لتعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة والتحول الرقمي، حيث تهدف إلى تمكين الشباب الكويتي من تحويل أفكارهم إلى مشاريع مبتكرة قابلة للتطبيق، وفتح المجال أمامهم لدخول القطاع المالي والمصرفي، بما يدعم التوجه نحو اقتصاد أكثر مرونة واستدامة."

وأضافت أن هذه المبادرة تعكس حرص بنك الكويت المركزي والقطاع المصرفي الكويتي على ترسيخ مكانة دولة الكويت كمركز مالي إقليمي، من خلال مواكبة أحدث التطورات في الخدمات الرقمية والتكنولوجيا المالية، وهو القطاع الذي بات اليوم أسرع القطاعات الاقتصادية نموًا وتطورًا وأكثرها تأثيرًا في رسم ملامح مستقبل الصناعة المالية عالميًا.

** توافق مع استراتيجية بوبيان

وأوضحت أن أهداف المبادرة تتماشى مع استراتيجية بنك بوبيان التي تركز على تشجيع الابتكار وتمكين الشباب الكويتي من اكتشاف قدراتهم وصقل مهاراتهم في مجال التكنولوجيا المالية، وتطوير حلول مالية متقدمة تلبي احتياجات السوق المحلي، لتعزيز مسيرة التحول الرقمي وخلق فرص تنموية جديدة لبناء اقتصاد قائم على المعرفة.

وأشارت الحمادي إلى أن بنك بوبيان يحرص على تشجيع عملائه من طلبة وخريجين ومبادرين ورواد أعمال على المشاركة في مبادرة "مُطوِّر"، والاستفادة من هذه الفرصة النوعية التي قد تشكل نقطة انطلاق لمسيرتهم المهنية، وتفتح أمامهم آفاقًا جديدة للإبداع والابتكار، وتطوير أفكارهم إلى حلول مبتكرة قابلة للتنفيذ، مؤكدة التزام البنك المستمر بدعم المبادرات التي تعزز ريادة الشباب ودورهم في قيادة المستقبل.

** عن "مُطوَر"

تتيح المبادرة أمام الشباب مسارين رئيسيين:

مسار الأفكار (IDEA Track): مخصص لمن يمتلكون أفكارًا مبتكرة تحتاج إلى التوجيه والتطوير لتصبح مشاريع قابلة للتنفيذ.

مسار النماذج الأولية (MVP Track): موجه لأصحاب النماذج الأولية أو المنتجات التجريبية التي تحتاج إلى دعم تقني وتجريبي لتطويرها واختبارها وتسويقها.

وسيحصل المشاركون على بيئة داعمة من خلال مجموعة من برامج التدريب والإرشاد المتخصصة، وفرصا للتواصل المباشر مع المصارف والخبراء والمتخصصين في مجالات التكنولوجيا المالية وريادة الأعمال، حيث ستكون المنافسة في كلا المسارين الرئيسيين على جوائز مالية تصل قيمتها إلى 60 ألف دينار يتم منحها لأفضل المشاريع والأفكار المبتكرة .

كما سيخوض المشاركون تجربة معسكر تدريبي (Bootcamp) يمتد لأربعة أشهر، يتضمن: ورش عمل متخصصة في ريادة الأعمال، النمذجة المالية، وتحليل السوق، وجلسات إرشاد فردية وجماعية مع خبراء مصرفيين وتقنيين، وبرامج عملية لتحويل الأفكار إلى نماذج عمل قابلة للنمو والتوسع، وبناء شبكات تواصل استراتيجية مع المصارف والشركات الناشئة والمستثمرين.

