عادل الحمّاد: مواصلة بذل المزيد من الجهد والالتزام لترسيخ مكانة البنك وريادته محلياً وإقليمياً

عبدالعزيز الرومي: الأداء المميّز والجهود المخلصة لموظفينا ساهمت في تحقيق أفضل النتائج على جميع المستويات

ضمن جهوده المتواصلة لتشجيع وتحفيز موظفيه على مواصلة التفوق، احتفى بنك بوبيان بتخريج دفعة جديدة من موظفيه وتكريم عدداً من المتميزين عن عام 2024 تحت مظلة Boubyan Business School وأكاديمياتها المتعددة خلال حفلٍ خاص أُقيم بهذه المناسبة بحضور أعضاء الإدارة التنفيذية ومديري مختلف إدارات البنك.

وخلال الحفل، تم تكريم 344 موظفاً وموظفة، أغلبهم من الكوادر الوطنية المتميزة الحاصلين على شهادات معتمدة من مؤسسات دولية وإقليمية وجامعات عالمية حيث حصلوا على جائزة Top Learner ، علاوةً على تكريم المتميزين الذين شاركوا بدورهم الكبير والاستثنائي في تقديم دورات تدريبية وساهموا في مبادرات إدارة التدريب والتطوير في بنك بوبيان خلال 2024، حيث حصلوا على جائزة Learning Champion وتميزوا كسفراء وداعمين لإدارة التدريب والتطوير.

ويُعد مشروع Boubyan Business School ، وأكاديمياته متعددة التخصصات، الأول من نوعه على مستوى دولة الكويت والمنطقة، وهو مشروع رائد وابتكاري كان له بصمة واضحة في الارتقاء بمهارات موظفي بوبيان، وهو بمثابة مظلة ينطوي تحتها العديد من التخصصات والأكاديميات التي تهتم بكل شريحة من الموظفين، ويضم خمس أكاديميات أساسية، تختص الأولى بالتكنولوجيا والثانية بالتخصصات الفنية في العمل المصرفي، في حين تختص الثالثة بالخدمات المصرفية الشخصية والرابعة بإدارة الثروات والأخيرة بالقيادة والإدارة.

وبهذه المناسبة، أعرب مدير عام مجموعة الموارد البشرية في بنك بوبيان، عادل الحمّاد، عن سعادته بتكريم هذا العدد من الموظفين المتميزين والخريجين الحاصلين على شهادات دولية معتمدة، والذي يأتي كرسالة شكر وتقدير على أدائهم المميز خلال العام، مؤكداً أن كوادرنا الوطنية في بوبيان أثبتت وبكل جدارة أنها إحدى أهم الركائز الأساسية لنجاحنا المتواصل وتعزيز الريادة والابتكار على جميع الأصعدة والمجالات من خلال تطبيق معايير رؤية بوبيان المستقبلية، وهو ما يُساهم بشكل كبير في طرح أفكار ومخرجات قائمة على الإبداع والابتكار.

وأشار إلى أن شراكات بوبيان التدريبية وتعاونه مع كبرى الجامعات والمؤسسات التعليمية المرموقة عالمياً هو تجسيد لاستراتيجيته الرامية إلى الارتقاء بكوادره البشرية والاستثمار في رأس المال البشري والذي يعتبر أحد أبرز ركائز النجاح التي يستند إليها البنك، مسلطاً الضوء على ما توفره منظومة بوبيان التدريبية من أكاديميات وبرامج ودورات تأتي ضمن خطة تدريب متكاملة وفق معايير علمية ومنهجية لتلبية احتياجاتهم وتعزيز كفاءاتهم ومهاراتهم القيادية والفنية وتأهيلهم للترقي الوظيفي، وهو ما يُسهم في تحسين مستوى رضاهم الوظيفي وزيادة الإنتاجية ومعدلات ربحية البنك.

واختتم الحمّاد مهنئاً جميع الموظفين الحاصلين على هذا التكريم، داعياً إياهم إلى مواصلة بذل المزيد من الجهد والالتزام لترسيخ مكانة البنك وريادته محلياً وإقليمياً، منوهاً إلى أن هذا الأداء المميز يحمل معانٍ أُخرى تعكس جودة ما نقدمه من خدمات وحلول مصرفية متميزة تُلبي متطلبات عملائنا وتتجاوز توقعاتهم، لنؤكد من خلالها أن العميل كان وسيظل على رأس أولوياتنا.

تقدير عن جدارة واستحقاق

من جانبه، قال مساعد مدير عام مجموعة الموارد البشرية، عبدالعزيز الرومي، "بداية، أتقدم بالشكر إلى إدارة التدريب والتطوير وجميع خريجينا على أدائهم المميّز وجهودهم المخلصة التي ساهمت طوال الفترة الماضية في تحقيق أفضل النتائج على جميع المستويات بفضل تطبيق أُسس ومعايير استراتيجية تهدف إلى الارتقاء بكوادرنا البشرية والاستثمار في رأس المال البشري، موضحاً أن ما توفره منظومة بوبيان التدريبية من أكاديميات وبرامج ودورات تدريبية بالتعاون مع كبرى الجامعات والمؤسسات التعليمية المرموقة عالمياً يأتي في إطار خطة تدريب متكاملة وفق معايير علمية ومنهجية لتلبية احتياجات الموظفين وتعزيز كفاءاتهم وصقل مهاراتهم القيادية والفنية.

وأضاف أن التعلم يُعد ركيزة أساسية في النمو الشخصي وتطوير الذات، فهو وسيلة تُمكن الأفراد من اكتشاف أنفسهم بصورة جديدة من خلال استكشاف اهتماماتهم وتوسيع آفاقهم وتطوير قدراتهم بما يساعدهم على اكتساب مستويات متقدمة من المعرفة وتوظيفها بما يتماشى مع المتطلبات العصرية لاسيما مع ظهور عالم التقنيات الحديثة، وهو ما يتطلب منا ضرورة دعم مفهوم "التعلم المستمر" ويتيح في النهاية التكيف والتأقلم مع مختلف التطورات والأحداث، حتى المفاجأة منها.

وذكر الرومي أن العدد الكبير من الخريجين هذا العام، وهو 344 خريجاً من جميع إدارات البنك، مثل مجموعة إدارة المخاطر ومجموعة الخدمات الرقمية ومجموعة تكنولوجيا المعلومات ومجموعة الخدمات المصرفية الشخصية وإدارة الخدمات المصرفية الخاصة ومجموعة البيانات ومجموعة الخزانة وإدارة الرقابة الشرعية وإدارة متابعة الالتزام ومكافحة غسل الأموال ومجموعة الموارد البشرية، بالإضافة إلى شركة بوبيان كابيتال للاستثمار.

ودعا الرومي الموظفين إلى استغلال كل فرصة تساعدهم على الارتقاء بمسارهم الوظيفي وتوسعة مداركهم بما يتوافق مع طموحاتهم المهنية في المرحلة المقبلة وصولاً إلى الأهداف المرجوة، مؤكداً أن بوبيان يزخر بخبرات وكفاءات بشرية مميزة على جميع الأصعدة كما يُسخر البنك كل الإمكانات اللازمة للتعلم والنمو والتطوير لكوادره البشرية".

وجدير بالذكر أن بنك بوبيان قام خلال العام 2024 بإطلاق العديد من الأكاديميات والبرامج التدريبية لتطوير وتنمية مهارات موظفيه في مختلف قطاعات العمل مثل أكاديمية الخدمات المصرفية الشخصية وأكاديمية إدارة الثروات - المستوى الخامس وأكاديمية التكنولوجيا وغيرها العديد من الشهادات والبرامج المهنية المعتمدة دولياً.

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