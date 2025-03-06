الحمّاد: فخورون بخريجينا الشباب الذين أثبتوا كفاءتهم واستعدادهم لمواكبة متطلبات المستقبل الرقمي

الرومي: نجاح الأكاديمية يعكس التزام بوبيان بصقل المواهب الوطنية وإعداد قادة التكنولوجيا الجدد

احتفل بنك بوبيان بتخريج الدفعة الثانية من خريجي "أكاديمية بوبيان للتكنولوجيا" والتي أطلقها مؤخراً بالتعاون مع أكاديمية CODED، بهدف تطوير مهارات وكفاءات الخريجين الجدد في المجالات التقنية والبرمجة والتكنولوجيا الحديثة، وتهيئتهم للانضمام إلى سوق العمل المصرفي الرقمي.

وشهد حفل تكريم الخريجين، الذين تميّزوا واجتازوا البرنامج التدريبي المكثف بنجاح، كل من الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية الخاصة والشخصية والرقمية، عبدالله التويجري، والرئيس التنفيذي للعمليات، عبدالله المحري، ومدير عام مجموعة الموارد البشرية، عادل الحمّاد، ورئيس مجموعة الخدمات الرقمية، أسامة شهاب، ورئيس مجموعة تقنية المعلومات، عبدالله الخزام، ورئيس مجموعة البيانات، عبدالله النصف، ومساعدي مدير عام مجموعة الموارد البشرية، كل من عبدالعزيز الرومي ويوسف أكبر وخالد الرحماني ومدير أول إدارة التدريب والتطوير، نبيل عز العرب، بالإضافة إلى لفيف من قيادات بوبيان.

كما حصل المشاركون المتميزون أداءً وتقييماً على فرصة الانضمام رسمياً إلى بيئة العمل في بنك بوبيان، ليبدأوا رحلتهم المهنية في واحدة من أكثر بيئات العمل ابتكاراً على مستوى المؤسسات المصرفية في الكويت والمنطقة.

وانعقد البرنامج التدريبي لأكاديمية بوبيان للتكنولوجيا على مدار 20 أسبوعاً بداية من 6 أكتوبر 2024، لتضم الأكاديمية 16 متدرباً من حديثي التخرج تم اختيارهم بعناية من بين ما يزيد عن 600 متقدماً من مختلف التخصصات التقنية الحديثة، حيث خضع المتدربين إلى مراحل اختبارات وتصفيات مكثفة ليتم قبولهم في الأكاديمية وحضور برنامج تدريبي احترافي متكامل تضمن التعرف على المهارات التقنية الحديثة وأساسيات البرمجة وكيفية وضع منهجيات للابتكارات الرقمية واستخدام التحوّل الرقمي في مجال العمل المصرفي. أما عن مشاريع التخرج، فقد حازت إعجاب وتقدير جميع الحاضرين لما بذله الطلاب من جهد كبير للوصول إلى هذا المستوى من الإتقان والاحترافية بالإضافة إلى الأفكار المبتكرة.

ويأتي هذا التعاون بين بنك بوبيان وCODED في إطار التزام البنك بدعم وتنمية وتطوير الخريجين الجدد ذوي المهارات والمعدلات العالية في مجالات هندسة البرمجيات وهندسة الكمبيوتر ونظم المعلومات وغيرها، ومن الجانب الآخر يُرسخ رؤيته الاستباقية لما وصل إليه عالم التكنولوجيا الحديثة والعلوم الهندسية من تطور واضح، وضرورة الاستفادة من هذه التقنيات لمواكبة المتطلبات المتسارعة في المشهد العالمي.

وبهذه المناسبة أعرب مدير عام مجموعة الموارد البشرية في بنك بوبيان، عادل الحمّاد، عن سعادته قائلاً: "نفخر اليوم بتخريج هذه النخبة من الشباب الطموح الذين أثبتوا جدارتهم وكفاءتهم عبر اجتياز جميع مراحل البرنامج، بهذا الأداء المميّز والذي يعكس قدرتهم على مواكبة التطورات السريعة في عالم التكنولوجيا والبرمجيات."

وأضاف الحمّاد أن البرنامج التدريبي صُمّم بعناية ليمنح المشاركين فرصة التعلّم والتدريب العملي وفق أعلى المعايير العالمية، مما يؤهلهم للعب دور رئيسي في تطوير بيئة العمل الرقمي وتعزيز الابتكار داخل البنك، مؤكداً مواصلة البنك لاستثماره المثمر في الكفاءات الوطنية الشابة من خلال مبادرات تعليمية متطورة تواكب احتياجات السوق وتدعم رؤية بوبيان المستقبلية.

وأكد أن بوبيان يستهدف دائماً التعاون مع شركاء متميزين مثل CODED، الذين لهم بصمة واضحة في تطوير المهارات الرقمية لدى الشباب الكويتي وتعزيز قدراتهم في التخصصات التقنية والتكنولوجية الحديثة بما يواكب المتغيرات السريعة في سوق العمل ويُلبي احتياجات القطاع المصرفي الرقمي.

وهنأ الحماد جميع الخريجين على هذا الإنجاز المتميز مؤكداً أن نجاحهم اليوم هو بمثابة خطوة أولى نحو مسيرة مهنية حافلة بالنجاح والتطور في مستقبل القطاع الرقمي داخل بوبيان والقطاع المصرفي وسوق العمل ككل.

الاستثمار في العنصر البشري

من جانبه، أكد مساعد المدير العام في مجموعة الموارد البشرية، عبدالعزيز الرومي، أن نجاح "أكاديمية بوبيان للتكنولوجيا" يُبرز التزام بوبيان الدائم بدعم الكوادر الوطنية الشابة، قائلاً: "إن ما شهدناه خلال فترة البرنامج من تفوق وإبداع يعكس القدرات الهائلة التي يتمتع بها شبابنا، ونحن على ثقة بأن هؤلاء الخريجين سيكونون هم قادة المستقبل في المجال التقني، وسيساهمون في دفع عجلة الابتكار والتحوّل الرقمي داخل البنك، وسيظل بوبيان دائماً داعماً رئيسياً لتطوير المواهب الوطنية وتأهيلها للريادة في مختلف المجالات التكنولوجية."

وأوضح: "إن المشاركين خلال البرنامج مروا بعدة مراحل تدريبية مكثفة ومتكاملة تضمنت التعرف على أحدث المهارات التقنية وأساسيات البرمجة ومنهجيات الابتكار الرقمي، بالإضافة إلى تطبيقات عملية وزيارات ميدانية داخل الإدارات المختلفة في بوبيان، مما منحهم فرصة في التعامل المباشر مع التقنيات المصرفية الحديثة والاطلاع عليها وربط الدراسة بالواقع العملي في بوبيان، كما حرصت الأكاديمية أيضاً على توفير بيئة تعليمية تفاعلية تجمع بين المشاريع الفردية والجماعية مع الممارسة العملية بهدف تعزيز مهارات العمل الجماعي والتفكير الإبداعي للمتدربين.

وأكد الرومي أن Boubyan Technology Academy شكلت علامة فارقة وبصمة مميزة في خلق جيل جديد من المهنيين سيقودون مسيرة الابتكار التقني والتقدم التكنولوجي في بوبيان، مضيفاً أن بوبيان يولي ثقافة التدريب والتطوير أهمية واضحة من خلال توفير أفضل البرامج التدريبية وفق أعلى المعايير العالمية بما يُثري الجانب العلمي والعملي بالمهارات التقنية التي تُمثل ركيزة أساسية في تخصصاتهم ومستقبلهم المهني.

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