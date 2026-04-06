محمد البابطين: حلول استثمارية متنوعة ضمن تجربة رقمية مبسطة تجمع أبرز الفرص في مكان واحد

أعلنت شركة بوبيان كابيتال، شركة الاستثمار الرائدة المتوافقة مع الشريعة الإسلامية وإحدى الشركات التابعة لبنك بوبيان، عن إطلاق خدمة جديدة ضمن تطبيق بوبيان كابيتال للتداول تحت مسمى "متجر الاستثمار – Investment Store" وهي منصة رقمية متكاملة تتيح للعملاء الوصول إلى مجموعة واسعة من الأدوات الاستثمارية العالمية في مكان واحد، بطريقة مبسطة ومنظمة.

وتتيح الخدمة الجديدة للعملاء تصفح مجموعة متنوعة من المنتجات الاستثمارية الجاهزة، التي تم تصميمها وإدارتها من قبل مؤسسات مالية ومدراء صناديق ذوي خبرة عالمية، بما يمنح المستثمرين فرصة الاستفادة من خبرات استثمارية متقدمة ضمن بيئة رقمية متكاملة تسهّل عملية الاختيار واتخاذ القرار الاستثماري.

وقالت الرئيس التنفيذي لشركة بوبيان كابيتال، بدرية الحميضي "يمثل إطلاق متجر الاستثمار خطوة جديدة ضمن مسار تطوير الخدمات الرقمية التي نقدمها لعملائنا، حيث يتيح لهم الوصول إلى مجموعة واسعة من الأدوات والمنتجات الاستثمارية العالمية في مكان واحد، وبطريقة منظمة تساعدهم على اختيار الحلول الاستثمارية التي تتناسب مع أهدافهم المالية ومستوى المخاطر الذي يرغبون به."

وأضافت أن هذه الخدمة تأتي في إطار حرص بوبيان كابيتال على توفير حلول استثمارية متطورة تجمع بين سهولة الوصول إلى الفرص الاستثمارية العالمية، والاستفادة من خبرات مؤسسات مالية ومدراء صناديق متخصصين في إدارة الأصول عبر مختلف الأسواق والقطاعات.

** بيئة استثمارية متكاملة

وأوضحت أن متجر الاستثمار يوفر للمستثمرين إمكانية الوصول إلى مجموعة متنوعة من الأدوات الاستثمارية التي تشمل صناديق الاستثمار المشتركة (Mutual Funds) التي تستثمر في أسواق وأصول متنوعة، إلى جانب الصناديق المتداولة (ETFs) التي تمنح المستثمر تنوعاً فورياً وسيولة عالية وتكاليف تشغيل منخفضة نسبياً، إضافة إلى الصكوك الاستثمارية التي توفر خيارات استثمارية متوافقة مع الضوابط الشرعية.

وأشارت الحميضي إلى أن هذه المنتجات تتيح للمستثمرين فرصاً متنوعة لتنويع محافظهم الاستثمارية، والاستفادة من استراتيجيات استثمارية مختلفة يديرها خبراء عالميون، بما يعزز قدرتهم على تحقيق أهدافهم المالية على المدى المتوسط والطويل.

** سهولة الاختيار وتنويع الفرص

من جانبه، أكد مدير إدارة العمليات في الشركة، محمد البابطين أن متجر الاستثمار يوفر تجربة رقمية مبسطة تمكّن العملاء من استكشاف المنتجات الاستثمارية المختلفة ضمن منصة واحدة، والمقارنة بين الخيارات المتاحة وفق الأداء والمخاطر والاستراتيجية الاستثمارية، إلى جانب إمكانية الاستثمار المباشر في المنتجات المختارة من خلال خطوات رقمية سهلة وسريعة.

وأضاف أن هذه المزايا تمنح المستثمرين فرصة تنويع محافظهم الاستثمارية والاستفادة من منتجات جاهزة، وتوفير حلول استثمارية متنوعة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية ضمن مجموعة المنتجات المتاحة، والمدارة باحترافية، دون الحاجة إلى إدارة تفصيلية لكل أصل استثماري على حدة.

واختتم البابطين تصريحه قائلاً "سنواصل في بوبيان كابيتال تطوير منصاتنا الرقمية وإضافة المزيد من الحلول الاستثمارية التي تمنح عملاءنا مرونة أكبر في إدارة استثماراتهم، وتتيح لهم الوصول إلى فرص استثمارية متنوعة في الأسواق العالمية، ضمن تجربة رقمية متكاملة تجمع بين الابتكار والكفاءة."

وتوفر منصة بوبيان للتداول بيئة تداول رقمية متكاملة تتيح للمستثمرين الوصول إلى مجموعة واسعة من الأدوات الاستثمارية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، من خلال واجهة استخدام سهلة وأدوات تحليل متطورة تساعدهم على متابعة استثماراتهم واتخاذ قراراتهم الاستثمارية بكفاءة وثقة.

