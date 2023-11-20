ضمن فعاليات برنامج "حياتك صح" للتوعية بأهمية ممارسة النشاط البدني

نظّمت شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني ماراثونًا بالتعاون مع إدارة الخدمات الاجتماعية بالهيئة الملكية بالجبيل، يوم السبت القادم الموافق 18 من نوفمبر 2023م، في مدينة الجبيل الصناعية، بمشاركة سكان المنطقة الشرقية.

ويعد الماراثون أحد فعاليات برنامج "حياتك صح" الذي أطلقته بوبا العربية؛ بهدف التوعية بأهمية ممارسة النشاط البدني، وتعزيز الصحة لدى كافة أفراد المجتمع، وتحقيق نظرة مستقبلية تُوازِن بين العمل، والحياة، والرياضة، والأنشطة البدنية، وذلك تماشيًا مع أهداف رؤية المملكة 2030 لخفض معدلات السمنة، وتحقيق مجتمعات صحيّة.

وانطلق الماراثون الساعة الرابعة مساءً من شاطئ دارين بمدينة الجبيل الصناعية، وتضمن سباق مسافة 10 كيلومترات للمحترفين، وسباق مسافة 5 كيلومترات للعائلات، بالإضافة إلى تخصيص منطقة ترفيهية احتوت على فعاليات رياضية مصاحبة، ومنطقة مخصصة للمأكولات والمشروبات، والعديد من الفعاليات الترفيهية الأخرى، إضافةً إلى تقديم الهدايا لكل المشاركين.

كما تلتزم بوبا العربية بزرع أكثر من 5000 شجرة حسب عدد خطوات المتسابقين؛ مما يعد هدفًا من أهدافها لحماية البيئة، والمحافظة على استدامتها.

المدينة الصحية

من ناحيته، قال طل ناظر -الرئيس التنفيذي لشركة بوبا العربية للتأمين التعاوني-: "إن تعاوننا مع الهيئة الملكية بالجبيل يؤكّد التزامنا بتعزيز اللياقة البدنية، ونمط الحياة الصحي بين سكان المنطقة الشرقية تماشيًا مع أهداف رؤية 2030، وبناء العلاقات المجتمعية بين السكان من خلال المشاركة في الفعاليات الرياضية المختلفة، كما يدعم رؤيتنا في تحقيق مفهوم المدينة الصحية الذي يركز على الصحة، واللياقة البدنية بوصفهما عنصرين أساسيين لتنمية المنطقة الشرقية، وتقدّمها".

وأوضح ناظر أن الماراثون كان يهدف إلى تقديم رسالة لكافة أفراد المجتمع بأهمية ممارسة الرياضة، وتبني أسلوب حياة صحي ومتوازن، وتحسين نوعية حياة الفرد والمجتمع، وهو ما يتوافق مع أحد مستهدفات رؤية المملكة 2030 المتمثل في زيادة نسبة الأشخاص الذين يمارسون الرياضة مرة واحدة على الأقل في الأسبوع إلى 40% بحلول عام 2030.

حياتك صح

وشدّد ناظر على دور الفعاليات الرياضية والحملات التوعوية في تعزيز الوعي الصحي، والتشجيع على ممارسة الرياضة، مشيرًا إلى فعاليات برنامج "حياتك صح" التي بدأت بوبا العربية في إطلاقها العام الماضي، في عدد من المدن السعودية، ومنها: الرياض، وجدة، والمنطقة الشرقية. والتي تضمنت خمس ركائز أساسية هي: الصالة الصحية (هيلث لاونج)، واللياقة البدنية، والتوعية والوقاية، والسلامة العقلية والصحة النفسية؛ لتشجّع على تبني العادات الصحية السليمة؛ من خلال تنظيم جلسات وأنشطة صحية، ورياضيّة، وترفيهية شاركت فيها الأسر، ويحضر فيها أطباء واختصاصيون؛ لمساعدة الحاضرين، والإجابة على تساؤلاتهم.

#بياناتشركات

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نبذة عن شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني:

تأسست بوبا العربية في المملكة العربية السعودية عام 1997 بصفتها شركة ائتلاف بين بوبا و بين شركة ناظر لتصبح بعدها في 2008 شركة مساهمة عامة بأنجح عملية طرح اكتتاب في قطاع التأمين، وتعد بوبا العربية شركة سعودية جزء من شبكة بوبا العالمية، وتقدم خدمات رعاية صحية بمستويات عالمية للأفراد والأسر وأكبر الشركات والمنشآت في المملكة، وتمتاز بتوفير أكبر شبكة مستشفيات دولية تضم 1.2 مليون جهة في 190 بلدًا حول العالم.

وتقدم بوبا العربية أكثر من مجرد تأمين صحي اعتيادية حيث تقوم بتقديم أفضل خدمات صحية نوعية لعملائها عبر برنامج "طبتم"، و تحرص على توفير تجربة فريدة لعملائها في المستشفيات عبر برنامج "راحتكم".

وتتميّز بوبا العربية ببيئة عمل محفزة للإبداع وزيادة الإنتاجية، مما أهلها للفوز بالعديد من الجوائز المرموقة في هذا المجال. وتٌعتبر من الشركات الرائدة في تعزيز مكانة المرأة، واستقطاب الشباب السعودي حتى نجحت في تحقيق زيادة كبيرة في (السعودة) بنسبة أكثر من 70%. و لمزيد من المعلومات الرجاء زيارة الرابط التالي: www.bupa.com.sa