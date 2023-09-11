مسقط: حصلت مدرسة بوابة المعرفة الدولية، وهي المدرسة الوحيدة في السلطنة التي تعد جزءًا من مجموعة إنسبايرد التعليمية العالمية المتميزة، على تصنيف جيد مع العديد من الميزات الفائقة التوقعات من قبل مجلس المدارس البريطانية عبر البحار؛ وذلك بناءً على مجالات التصنيف الثمانية المعتمدة لديها. ويؤكد هذا الإنجاز على جودة الخدمات التي تقدمها المدرسة، مما يعزز مكانتها كواحدة من المدارس الرائدة في سلطنة عمان.

وبهذه المناسبة، قالت ليز ستانلي، المديرة التنفيذية للمدرسة: إننا فخورون للغاية؛ لحصولنا على هذا التصنيف من مجلس المدارس البريطانية عبر البحار. ومع وضع ضمان الجودة كأولوية، فإن هذا التكريم هو شهادة على العمل الدؤوب الذي يقوم به معلمونا وموظفونا وتفانيهم في تعريف طلابنا بالتميز في التعليم.

لقد وضعت وزارة التعليم البريطانية خطة طوعية لتصنيف المدارس البريطانية في الخارج، حيث يتم تصنيف المدارس وفقًا لمجموعة مشتركة من المعايير التي يمكن للمدارس البريطانية في الخارج أن تختار اعتمادها. يتبع هذا التصنيف الجدول الزمني الذي حددته وزارة التعليم البريطانية DFE) ) ، لمتابعة المدارس البريطانية في الخارج. والهدف من المتابعة هو توفير المعلومات لأولياء الأمور والمعلمين وكبار المديرين وإدارة المدرسة حول الفعالية الشاملة للمدرسة ومستوى التعليم الذي تقدمه ومدى توافقه مع المدارس المستقلة في المملكة المتحدة.

يغطي التصنيف والتقرير الصادر المجالات الرئيسية من حيث : جودة المنهج؛ جودة التعليم والتعلم؛ التنمية الروحية والأخلاقية والاجتماعية والثقافية للطلاب؛ ورفاههيتم وصحتهم وسلامتهم؛ مدى ملاءمة المالك والموظفين؛ و مباني المدرسة وأماكن الإقامة؛ وإجراءات الشكاوى بالمدرسة. كما أن جزء أساسي من التصنيف هو النظر في مدى وضوح الطابع البريطاني للمدرسة في روحها ومناهجها وتعليمها ورعايتها للطلاب وإنجازات الطلاب. ولقد تم الانتهاء من التصنيف من قبل شركة بنتا إنترناشونال الحاصلة على موافقة الحكومة البريطانية للقيام بتصنيف المدارس في الخارج. باعتبارها واحدة من أبرز مقدمي خدمات التصنيف، و تقدم شركة بنتا إنترناشونال تقاريرها إلى وزارة التعليم البريطانية (DFE) ) حول مدى تلبية المدارس لمعايير المدارس البريطانية في الخارج.

تقع مدرسة بوابة المعرفة الدولية في منطقة الحيل الجنوبية، وهو أحد أكثر أحياء مدينة مسقط حيوية ونموًا، ومهمتها تتمثل في خلق بيئة ملهمة وآمنة واستثنائية - حيث يتم تشجيع وتقدير الخيال والمساهمة الفريدة لكل طالب. كما تؤمن المدرسة بأهمية تزويد طلابها بالثقة والمهارات اللازمة للإيمان بأنهم قادرون على التميز، وهذا تماما ما يواصلون تحقيقه.

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مدرسة بوابة المعرفة الدولية

تفتخر مدرسة بوابة المعرفة الدوليةKGIS) ) بكونها واحدة من مدارس مجموعة إنسبايرد التعليمية العالمية ؛ وهي مجموعة مدارس متميزة عالمية رائدة تضم أكثر من 80 مدرسة وأكثر من 70.000 طالب عبر 5 قارات. و باعتبارنا المدرسة الوحيدة في سلطنة عمان التي تعد جزءًا من مجموعة تعليمية عالمية متميزة، تستفيد عائلاتنا من إمكانية الوصول إلى الثبادل الثقافي وفرص المناهج المشتركة والمخيمات الصيفية والمسابقات الدولية. و تقدم مجموعة إنسبايرد والتي أسسها الفاضل / نديم نصولي، نهجًا جديدًا ومعاصرًا للتعليم من خلال إعادة تقييم أساليب التدريس والمناهج التقليدية، وإنشاء نموذج تعليمي أكثر حيوية وملاءمة وقوة.

كما تركز مدارس مجموعة إنسبايرد على شخصية كل طفل ، وتنمي ثقته بنفسه من خلال منهج دراسي واسع وشيق. إن نهج "الركائز الثلاث" للتعلم في مجموعة إنسبايرد يجمع بين ركائز الجانب الأكاديمي مع ركائز الفنون المسرحية والرياضة على قدم المساواة في القوة والأهمية. وهذا يضمن أن يتطور جميع الطلاب إلى شباب واثقين ودارسين مطلعين. حيث تقدم مدرسة بوابة المعرفة الدولية منهجًا بريطانيًا متميزًا من الروضة إلى الصف الثاني عشر. مع توفير أوسع المناهج الدراسية في سلطنة عمان بنسبة 100% معلمون مدربون في المملكة المتحدة ويتحدثون الإنجليزية كلغة أم .

ولمزيد من المعلومات، يرجى التواصل بـ / كلوتيلد ملاوزات - المدير الإقليمي للتسويق والاستحواذ والخبرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا – لمجموعة إنسبايرد العالمية / على البريد الإلكتروني: Clotilde.malauzat@inspirededu.com