مسقط: ضمن إطار جهوده المتواصلة في تعزيز تجربة الزوار، عُمان أفينيوز مول، الوجهة المفضلة للتسوق والترفيه في سلطنة عُمان، قد قام مؤخرًا بتوقيع اتفاقية تعاون استراتيجية مع شركة اوتاكسي، الرائدة في خدمات الأجرة. التعاون يهدف إلى توفير وسائل نقل مريحة وسريعة من حيث التكلفة لزوار المركز التجاري، بالإضافة إلى تقديم مجموعة واسعة من الخدمات من قبل اوتاكسي، من أجل ضمان تمتع الزوار بتجربة مميزة و متكاملة الخدمات. تم توقيع الاتفاقية بحضور الفاضل جوجي جورج، المدير العام للتطوير والتأجير في مجموعة لولو الدولية، و الفاضل حارث بن خميس المقبالي، الرئيس التنفيذي لشركة اوتاكسي.

بناءً على هذه الشراكة، ستكون اوتاكسي مقدمة خدمة النقل المخصصة لمركز عُمان أفينيوز مول، مما يتيح للمتسوقين الاستفادة من وسيلة نقل موثوقة وخالية من المتاعب و تتميز بتوفير تجربة نقل مريحة. ولتسهيل عملية الحجز، تم وضع أكشاك اوتاكسي في أماكن استراتيجية في أربعة مواقع داخل المول، مجهزة تجهيزًا كاملاً بموظفين يعتنون بمساعدة العملاء في حجز التاكسي وتخصيص تجربة الأجرة. وفي خطوة رائدة، ستقوم اوتاكسي أيضًا بتكليف سائقات نساء مخصصات لخدمة العملاء الذين يفضلون هذا الخيار، وهي خدمة فريدة من نوعها تقدم لزوار المركز التجاري، تسعى لتلبية كافة الاحتياجات و الرغبات.

و في تعليقه على هذا التعاون، قال الفاضل جوجي جورج: "في عمان أفينيوز مول، نسعى جاهدين لضمان أن يتمتع زوارنا الأعزاء بتجربة تسوق رائعة وممتعة، و تتسم بالبساطة و الراحة. و تماشيًا مع هذا السياق، نحن سعداء جدًا ببدء هذه الرحلة مع اوتاكسي لتقديم فوائد حصرية لعملائنا؛ كما أننا نؤمِن أنها ستجعل تجربة التنقل أكثر راحةً و ستضيف قيمة كبيرة لتجربة التسوق بشكل عام".

و من جانبه أكّد الفاضل حارث بن خميس المقبالي قائلاً: "بإعتبارنا روّادًا في توفير وسائل النقل المريحة و السلسة في سلطنة عُمان ، نتطلّع بشغف لتقديم خدماتنا لزوار عُمان أفينيوز مول. و نواصل التزامنا الراسخ بتوفير تجربة نقل تتميز بالسرعة و الراحة، بالإضافة إلى ذلك، تتماشى جهودنا في التركيز على رضا العملاء لأجل تلبية كافة احتايجاتهم، مع جهود عمان أفنيوز مول في التميّز في تقديم أفضل الخدمات لزوار المركز".

كما تجدر الإشارة إلى أن اوتاكسي ستقدم مزيدًا من المزايا لأعضاء الفئات الذهبية وما فوق في تطبيق مركز عُمان أفينيوز مول للهواتف الذكية. حيث تم تصميم هذه الميزة –مكآفات الولاء- الحصرية للتعرّف على زوار المركز التجاري الكرام ومكافأتهم. في حين تقدم هذه الشراكة ميزةً إضافية في الموثوقية والأمان لتجربة النقل، أفادت اوتاكسي أيضًا بأنها تبذل مزيدًا من الجهود لتقديم المزيد من العروض الاستراتيجية كجزء من هذه الشراكة لتعزيز تجربة الزوار. هذه الشراكة تجسّد التفاني الذي يوليه عُمان أفينيوز مول في تصميم تجربة تسوق مميزة وممتعة لجميع زواره.

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