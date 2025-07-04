ستحظى بن غاطي بأولوية الوصول إلى أحدث الابتكارات والتقنيات المتقدمة في مجال تكنولوجيا العقار.

دبي، الإمارات العربية المتحدة، أعلنت "بن غاطي" القابضة المحدودة ("بن غاطي القابضة")، الشركة الرائدة في تطوير العقارات الفاخرة في دولة الإمارات، عن انضمامها شريكاً مؤسّساً إلى "مركز دبي لتكنولوجيا العقار"، المبادرة النوعية التي تم إطلاقها من قبل مركز "إنوفيشن هب" في مركز دبي المالي العالمي ودائرة الأراضي والأملاك في دبي.

وستسهم بن غاطي، بصفتها شريكاً مؤسساً في هذا المركز، في إحداث تحول نوعي في مشهد القطاع العقاري عبر تبنّي أحدث التقنيات المتطورة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، وتقنية البلوك تشين، والبنية التحتية الذكية والمستدامة. ويوفر هذا المركز، الذي يقع في قلب مركز دبي المالي العالمي، منظومةً متكاملةً وديناميكيةً تجمع تحت مظلتها نخبة من المطورين، والشركات الناشئة، والمستثمرين، والجهات التنظيمية، بما يعزز أواصر التعاون المشترك فيما بينهم ويدفع عجلة الابتكار في القطاع.

ومن المتوقع أن يُسهم مركز دبي لتكنولوجيا العقار في تمكين أكثر من 200 شركة ناشئة ضمن هذا المجال، بجانب توفير ما يزيد عن 3000 فرصة عمل، كما يستهدف استقطاب نحو 300 مليون دولار من الاستثمارات الرأسمالية بحلول عام 2030. ومن خلال مبادراته وبرامجه المتخصصة، مثل "مسرّع نمو الشركات"، و"المختبر التجريبي"، وبرامج الابتكار المصممة وفق احتياجات السوق، سيمنح المركز شركة بن غاطي أولوية الوصول إلى الشركات الناشئة في مجال تكنولوجيا العقارات وأحدث الحلول المبتكرة، بما يتيح تطوير حلول متقدمة تلبي متطلبات السوق الإقليمية وتغطي كافة مراحل سلسلة القيمة في القطاع العقاري.

وفي هذه المناسبة، قالت قطر الندى بن غاطي، الرئيسة التنفيذية لشركة بن غاطي القابضة المحدودة: "تجسد شراكة بن غاطي مع مركز دبي لتكنولوجيا العقار التزامنا الراسخ برسم ملامح مستقبل القطاع العقاري في دبي، وجعله أكثر ذكاءً واستدامةً. ولطالما كانت الاستدامة والابتكار على الدوام في صميم استراتيجية نموّنا، ومن شأن هذه الشراكة أن تعزز مكانتنا باعتبارنا واحدةً من أكثر شركات التطوير العقاري ابتكاراً على مستوى المنطقة. كما سنتمكّن من خلال دورنا المحوري بالمركز في تسريع وتيرة تنفيذ مستهدفاتنا ضمن استراتيجية التحول الرقمي، وذلك عبر دمج أحدث التقنيات في مشاريعنا العقارية، بما يضمن رفع مستوى كفاءة العمليات التشغيلية، وترشيد استهلاك الطاقة، ودعم عملائنا الكرام بتجربة سلسة ومتكاملة".

وتواصل بن غاطي إعادة ابتكار تجربة القطاع العقاري عبر الاعتماد على مجموعة واسعة من الحلول التكنولوجية المتقدمة التي ترتقي بمستويات الشفافية، وسهولة الوصول، والتواصل مع المستثمرين. فمن خلال نماذج ثلاثية الأبعاد عالية الدقة، وجولات افتراضية تفاعلية، وتصاميم محاكاة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، تتيح الشركة لعملائها استكشاف العقارات والتفاعل معها بشكل فوري أينما كانوا في العالم. كما تقود بن غاطي مبادرة رائدة في مجال الترميز العقاري بالاعتماد على تقنية البلوك تشين، ما يسهم في تسهيل تنفيذ المعاملات، وتعزيز مستويات السيولة، وإتاحة فرص التملك الجزئي، وذلك تماشياً مع خطة التحول الرقمي لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، ودعماً لطموح الإمارة في ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للعقارات الذكية.

كما ستسهم الشراكة بين بن غاطي ومركز دبي لتكنولوجيا العقار في صياغة الأولويات الاستراتيجية لأجندة المركز على مستوى المنطقة، وضمان مواءمة المبادرات مع المتطلبات المتجددة للقطاع العقاري، فضلاً عن دعم أهداف "أجندة دبي الاقتصادية" (D33) و"استراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033" الرامية إلى جعل الإمارة أفضل مدينة عالمية للعيش والعمل.

وتعمل بن غاطي حالياً على تطوير نحو 20 ألف وحدة سكنية ضمن 30 مشروعاً في مناطق رئيسية بإمارة دبي، تشمل وسط المدينة، والخليج التجاري، وقرية جميرا الدائرية، والجداف، وميدان، ومجمع دبي للعلوم، ومدينة دبي للإنتاج. كما عززت الشركة مكانتها الريادية في السوق من خلال تطوير مشاريع عقارية بالتعاون مع علامات تجارية دولية مرموقة مثل "بوغاتي مرسيدس-بنز"، و"جاكوب آند كو"، والتي جذبت نخبة من الشخصيات المرموقة مثل نجم كرة القدم نيمار جونيور والموسيقار العالمي أندريا بوتشيلي.

وخلال الأشهر الستة الماضية فقط، أطلقت بن غاطي ثمانية مشاريع جديدة تضم قرابة 6 آلاف وحدة سكنية تمتد على مساحة 4.4 مليون قدم مربعة. كما أعلنت الشركة خلال شهر مايو الماضي عن استحواذها على قطعة أرض بنظام التملّك الحر بمساحة بناء إجمالية تتجاوز الـ 8 ملايين قدم مربعة، وبقيمة تطويرية إجمالية متوقعة بأكثر من 25 مليار درهم. تقع قطعة الأرض الاستراتيجية في ند الشبا 1 بقلب منطقة ميدان الراقية بإمارة دبي، ومن المتوقع أن تشهد بناء وتشييد أول مجتمع سكني متكامل بمخطط عمراني واسع النطاق تطوّره الشركة في الإمارة.

نبذة عن بن غاطي القابضة المحدودة:

تُعد بن غاطي القابضة المحدودة علامة تجارية إماراتية مرموقة في قطاع التطوير العقاري، وتتمتع بمكانة رائدة في السوق، حيث تمتلك محفظة مشاريع تضم أكثر من 80 مشروعاً بقيمة تزيد عن 50 مليار درهم. ويرأس الشركة محمد بن غاطي، رئيس مجلس الإدارة، الذي يتبنى رؤية مبتكرة تهدف إلى تقديم مشاريع فاخرة تعكس ذوقاً فنياً رفيعاً ومعايير عالية في التصميم والجودة.

نجحت بن غاطي في تسليم أكثر من 11,600 وحدة سكنية في الأشهر الثمانية عشر الماضية، محققةً إنجازات بارزة بالتعاون مع علامات تجارية عالمية مثل بوجاتي، ومرسيدس بنز، وجاكوب آند كو. وتواصل الشركة توسيع محفظتها العقارية لتلبية متطلبات السوق المتنامية، مع التركيز على تقديم مشاريع سكنية ترتقي بمستوى الفخامة في دبي.

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