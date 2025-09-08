مسقط: مواصلاً ريادته في ابتكار حلول تمويلية متوافقة مع الشريعة الإسلامية وترسيخًا لمكانته كبنك إسلامي رائد وأكثر موثوقية في سلطنة عمان، وقّع بنك نزوى مذكرة تفاهم استراتيجية مع شركة جبل لإدارة الأصول ذ.م.م.، وهي شركة عالمية متخصصة في إدارة الاستثمارات والوساطة في الأسواق الناشئة، ومقرها في سلطنة عُمان. حيث تجمع هذه الشراكة بين خبرة بنك نزوى العميقة في التمويل الإسلامي وبنيته التحتية المصرفية المتطورة، مع خبرة شركة جبل لإدارة الأصول والمتخصصة في إدارة الأصول والاستثمار في الأسواق الناشئة.

وفي إطار مذكرة التفاهم، سيعمل الطرفان على استكشاف فرص تطوير صناديق استثمارية متوافقة مع الشريعة الإسلامية، صممت لتلبية احتياجات شرائح المستثمرين المختلفة. وسيضطلع بنك نزوى بدور محوري في ضمان التزام هذه المنتجات بأعلى المعايير التشريعية، بينما ستساهم شركة جبل لإدارة الأصول بخبرتها في إدارة الأصول لتصميم وإدارة المنتجات عبر مختلف الأسواق. ومن المتوقع أن يفتح هذا التعاون آفاقًا جديدة لاستراتيجيات استثمارية مبتكرة تنسجم مع توقعات المستثمرين المتجددة. كما تؤكد مذكرة التفاهم هذه على رؤية مشتركة لدعم أهداف التنويع الاقتصادي في سلطنة عُمان، وتشجيع الابتكار المالي، وتعزيز دور التمويل الإسلامي في إدارة الأصول العالمية.

وقد تم توقيع الإتفاقية من قبل الفاضل سيف بن عبدالله الرواحي، نائب مدير عام الخدمات المصرفية للشركات في بنك نزوى، والفاضل عيسى البطاشي، المدير العام لشركة جبل لإدارة الأصول، بحضور كبار المسؤولين التنفيذيين من كلا المؤسستين.

وفي تعليقه، قال الفاضل سيف بن عبدالله الرواحي: "تمثل هذه الشراكة أكثر من مجرد دمج للخبرات والكفاءات؛ فهي خطوة مستقبلية نحو بناء مسارات جديدة لتنمية الأصول المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، بما يعود بالنفع على المستثمرين والمجتمعات والاقتصاد بشكل عام. ومن خلال دمج خبرة بنك نزوى الموثوقة في مجال الصيرفة الإسلامية مع خبرات شركة جبل لإدارة الأصول، نسعى إلى فتح آفاق جديدة تدعم التنويع الاقتصادي، وتجذب الاستثمارات، وتعزز مكانة السلطنة كمركز رائد في مجال التمويل الإسلامي. ومن خلال مثل هذه الشراكات التي تشجع الابتكار في المنتجات وترتقي بجودة الخدمات المقدمة، يواصل بنك نزوى جهود تطوير المصرفية الإسلامية مع ضمان تقديم عروض متطورة وتنافسية تتوافق تمامًا مع قيم عملائنا".

ومن جانبه قال الفاضل عيسى البطاشي: "تُمثل مذكرة التفاهم هذه إنجازًا هامًا لشركة جبل لإدارة الأصول، فهي في إطار سعينا المتواصل لتوسيع قدراتنا وتواجدنا في الأسواق الرئيسية". وأضاف: "إن شراكتنا مع بنك نزوى، الرائد في مجال الخدمات المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، تُمكّننا من تقديم حلول مُصممة خصيصًا تُجسّد فرص الاستثمار العالمية وتُلبي قيم عملائنا ومتطلباتهم".

وستمتد الشراكة لتشمل مبادرات جمع رأس المال، مستفيدةً من قنوات التوزيع الواسعة لبنك نزوى لربط المستثمرين بفرص مميزة. ومن المتوقع أن يشمل هذا التعاون أيضًا خدمات الوساطة في الأسواق الناشئة، مع التركيز على تعزيز سهولة الوصول والكفاءة. ومن خلال دمج هذه الخدمات، يهدف الطرفان إلى تقديم حلول متكاملة تحقق قيمة مضافة للعملاء.

كما تحدد مذكرة التفاهم فرصًا لشركة جبل لإدارة الأصول لتقديم استراتيجيات إدارة استثمار مصممة خصيصًا لعملاء بنك نزوى من أصحاب الثروات الكبيرة، مُلبيةً تطلعاتهم ضمن إطار الالتزامات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية. وبالإضافة إلى الحلول المخصصة للعملاء، يركز التعاون أيضًا على تعزيز الفهم الأوسع للسوق. كما تتضمن الشراكة تصورًا لاستضافة منصات تفاعلية مع السوق ، ومنتديات لتبادل المعرفة، وجلسات تثقيفية للعملاء تهدف إلى تعزيز الوعي بفرص الأسواق الناشئة وتطوير النقاش حول الاستثمارات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، امتثالًا لتوجه بنك نزوى نحو الريادة الفكرية.

واستنادًا إلى هذه المبادرات، من المتوقع أن يتوسع التعاون ليشمل التكامل مع الخدمات المصرفية الرقمية، حيث يقوم بنك نزوى بدراسة إدراج المنتجات الاستثمارية التي يتم تقديمها بالتعاون مع شركة جبل على منصاته الرقمية.

من خلال هذه المبادرات، يواصل بنك نزوى تعزيز التزامه بدعم الابتكار في التمويل الإسلامي، وتوسيع نطاق الاستثمارات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، والمساهمة في تحقيق الأولويات الاقتصادية طويلة الأمد للسلطنة.

-انتهى-

#بياناتشركات