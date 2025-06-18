مسقط: في إطار حرصه لتقديم خدمات مصرفية مصممة خصيصا وفقا لاحتياجات عملائه، أعلن بنك نزوى – البنك الإسلامي الرائد والأكثر موثوقية في السلطنة – عن إطلاق باقة من العروض الحصرية والمخصصة لقطاعي التعليم والصحة، وذلك تقديرًا لدورهم البارز وتفانيهم، وحرصًا على تلبية احتياجاتهم المالية بشكل شامل ومتكامل. ويأتي هذا العرض المبتكر ضمن التزام البنك بتقديم حلول مالية قيّمة ومتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، والتي تلبي الاحتياجات الفريدة للقطاعات المهنية والتي تشمل جميع العاملين في قطاعي الصحة و التعليم.

وكجزء أساسي من الباقة، يقدّم حساب الراتب للمهنيين مجموعة متميزة من المزايا الحصرية، تشمل حساب التوفير وحساب خطة التوفير وحساب استثمار المضاربة، بما يمكّنهم من التخطيط المالي طويل الأجل بكفاءة واطمئنان. كما يمكن للعملاء العاملين في هذين القطاعين والذين يسعون لتحقيق تطلعاتهم الاستفادة من معدلات ربح تنافسية وحصرية لباقة متنوعة من المنتجات التمويلية، مما يمنحهم حرية مالية أكبر وسهولة في الإجراءات.

وعلاوة على ذلك، سيحصل العملاء على بطاقة ائتمان ذهبية تتميز بإعفاء من الرسوم السنوية للسنة الأولى. وتوفر هذه البطاقة العديد من الامتيازات، تشمل الحسومات وعروضًا حصرية بالتعاون مع شركاء البنك التجاريين المعتمدين. ولضمان راحة البال، تشمل الباقة أيضًا تأمين التكافل للعمالة المنزلية، الذي يوفر تغطية شاملة ودعمًا متكاملا.

وفي تعليقه على هذا العرض، صرّح الفاضل محمد الغساني، رئيس قسم المعاملات المصرفية للأفراد لبنك نزوى ، قائلاً: "بصفتنا المزوّد الرائد والمفضل للخدمات المالية الإسلامية في سلطنة عُمان، نُجدد التزامنا الراسخ بتقديم حلول مصرفية مبتكرة ومحسّنة تلبي تطلعات عملائنا الكرام، وتسهم في تلبية احتياجاتهم المتزايدة، ، وتعزيز قدرتهم على إدارة شؤونهم المالية بكفاءة. ونحن ندرك تمامًا الدور المحوري الذي يلعبه العاملون في قطاعي الصحة و التعليم في بناء مستقبل أكثر إشراقًا لعُمان. حيث تمثل هذه الباقة خطوة تقديرية ومبادرة نوعية لدعم أسلوب حياتهم ومتطلباتهم المهنية وطموحاتهم المستقبلية. ونحن نعمل لنكون شركاء حقيقيين في رحلتهم العملية من خلال تقديم حلول مالية تتماشى مع مسيرتهم المهنية وقيمهم".

وتجسيدًا لالتزام بنك نزوى الراسخ بخدمة العملاء، تمثل باقة التجزئة المخصصة للقطاع المهني دليلًا واضحًا على فهم البنك العميق للاحتياجات الفريدة للمهنيين في قطاعي الصحة و التعليم . كما تمكن هذه الباقة العملاء من اتخاذ قرارات مالية مدروسة بثقة، وتمهد الطريق نحو مستقبل مالي مستقر ومزدهر. مع هذا العرض، يواصل بنك نزوى دعمه المستمر في تلبية كافة احتياجات عملائه المالية .

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